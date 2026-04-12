La escalofriante razón por la que no hay que poner espejos frente a la cama

Tener un espejo frente a la cama es una elección común en la decoración de muchos dormitorios. Sin embargo, una teoría que volvió a viralizarse en redes sociales advirtió que no es favorecedor para el buen descanso tener estos elementos en el cuarto.

La polémica se encendió a partir de un video publicado en TikTok por una usuaria que se presenta como demonóloga, conocida como @psychicleah, quien lanzó una advertencia que rápidamente captó la atención de miles de personas. Según explicó en su contenido, colocar un espejo frente a la cama podría atraer energías negativas o incluso “espíritus no deseados”.

Aunque parecieran ser objetos de decoración muy delicados, no siempre atraen buenas energias (Foto: FreeP¡CK)

“No tengan un espejo frente a su cama. Tendrán espíritus no deseados. Tendrán todo tipo de espíritus en su casa y no querrán tener que acudir a una persona para limpiar algo de baja vibración, normalmente una entidad que no es particularmente agradable”, afirmó en uno de sus videos.

La creadora de contenido, que también se hace llamar Lady Afterlife, sostuvo que los espejos funcionan como una especie de canal energético, en especial durante la noche, cuando las personas se encuentran más vulnerables.

La razón por la que nunca se deben colocar espejos en los cuartos

Además, advirtió que, por más que muchos espejos puedan parecer muy bonitos y baratos por conseguirse en ferias americanas o ventas de garaje, es importante no adquirir aquellos que hayan sido utilizados por otras personas en sus hogares. Según su teoría, estos objetos podrían acumular “energía reprimida” de sus dueños anteriores. “Lo que sea que haya ocurrido en la casa de esa persona, no sabemos si es negativo, está entrando en tu casa”, aseguró.

¿Qué hacer si tengo un espejo en mi habitación?

Para quienes creen en esta teoría y llegan a una vivienda que ya contaba con un espejo, lo más cómodo es sacarlo del lugar. Pero si el espejo no puede ser movido, lo más seguro es cubrirlo. “Lo que te sugiero es que cubras el espejo. Puedes dejarlo ahí, pero cúbrelo con una tela, una manta, lo que quieras”, recomendó la experta. Además, sugirió realizar rituales de protección, como rezar o limpiar el objeto con sahumerios o salvia, una práctica asociada a la purificación energética.

Pero el poder de los espejos no solo se conoce por las teorías en redes sociales. Las primeras leyendas sobre este tema tienen su origen en la adivinación antigua (cristalomancia), ritos de luto victorianos y folclore europeo que asimilaba el reflejo con el demonio o entidades. Algunas de las más conocidas son Bloody Mary y Candyman.

Es importante para la experta no adquirir espejos que hayan sido utilizados por otros en sus hogares (Foto: FreeP¡CK)

Aunque no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones, lo cierto es que muchas personas aseguran haber experimentado sensaciones extrañas al dormir frente a un espejo. En redes sociales, algunos usuarios compartieron experiencias similares y coincidieron con la advertencia de la influencer.

“Mi abuela siempre me decía: nunca pongas los pies mirando hacia la puerta. Nunca pongas un espejo frente a tu cama, ni otro espejo, ni la puerta... y sé que era una bruja porque, cuando estaba embarazada de mi hija (ella no lo sabía), perdió una aguja de tejer”; “Yo mirando fijamente los tres espejos separados frente a mi cama y el espejo de mano en mi mesita de noche” y “Mi espejo ha estado frente a mi cama durante meses y he estado sufriendo de insomnio severo y mayor ansiedad, ahora estoy muy preocupada”, fueron algunos de los comentarios más destacados.