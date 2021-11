“Si nos matamos, nos matamos”: se conoció otro video del joven que chocó borracho en la costanera de Mar del Plata

La secuencia que protagonizó este fin de semana Ignacio Arostegui, de 25 años, trascendió al quedar grabada por el teléfono de una persona que circulaba en el auto con él cuando chocó en la costanera de Mar del Plata, alcoholizado. Ahora surgieron nuevos registros de las cámaras de seguridad que muestran lo acontecido.

En esas imágenes del sistema de monitoreo de la ciudad costera que publicó el diario La Capital se ve el Volkswagen Crossfox que conducía el joven despistarse y dar de lleno contra una planta. También se observa la llegada posterior de la Policía y la presencia de algunos curiosos impactados por el siniestro. Por fortuna, queda claro que no había personas caminando en la vereda cuando Arostegui perdió el control del vehículo y se subió a la vereda.

“Si nos matamos, nos matamos”, había advertido el conductor en la filmación de su acompañante, donde se lo ve al mando del auto de madrugada, completamente desencajado, antes de embestir el cantero en Avenida Peralta Ramos y Aristóbulo del Valle. El test de alcoholemia que le efectuaron tras el impacto arrojó un resultado positivo de 1,03 g/l cuando el límite actual permitido para circular en la Argentina es de 0,5 g/l para automovilistas y de 0,2 g/l para motociclistas. Incluso en Mar del Plata rige el alcohol cero al volante.

Arostegui quedó suspendido para conducir porque su accionar no solo causó el estupor de los usuarios en redes sociales sino también alarma en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). “Las imágenes hablan por sí solas. El alcohol al volante mata, porque entre otras cosas manejar en estado de ebriedad produce una sensación de falsa seguridad y pérdida de inhibiciones que permiten tomar este tipo decisiones como circular a gran velocidad sin dimensionar el peligro. Por suerte no hubo que lamentar víctimas mortales, pero es necesario que todas las personas que conducen entiendan que manejar es una responsabilidad, que se deben respetar las normas de tránsito y que no hay que consumir alcohol previo a la conducción”, sostuvo el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

En el comunicado emitido desde el organismo que depende del Ministerio de Transporte hablaron de un “hecho de violencia vial” que “demuestra los efectos y las consecuencias del alcohol al volante”.

Fue justamente la ANSV y la Municipalidad de Berazategui -lugar en el que está radicada la licencia de conducir de Arostegui- donde se decidió suspender al responsable “por su desprecio a las normas de tránsito y por poner en riesgo la vida de otras personas”. El pedido de inhabilitación se realizó a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir a aquellos que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para manejar y que registren un grave peligro para la seguridad vial.

El conductor terminó impactando una planta en la vereda

“En la Argentina, los siniestros viales son la principal causa de muerte en jóvenes menores de 35 años y la conducción bajo los efectos del alcohol es uno de los factores determinantes más importantes”, destacaron desde la ANSV.

El organismo junto al Ministerio de Salud, la Sedronar y las asociaciones de familiares de víctimas de tránsito elaboraron un proyecto de ley de alcohol cero al volante que se encuentra en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados desde octubre. Mientras tanto, ya en las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz; y en ciudades como Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Posadas, Moreno, Tigre y Ezeiza, entre otras, ninguna persona puede conducir con una concentración de alcohol en sangre superior a cero.