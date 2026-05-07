Hay alerta amarilla y naranja por tormentas y viento para este jueves 7 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas amarillas y naranjas por tormentas y viento para diferentes provincias y una ciclogénesis que impactará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves 7 de mayo. El organismo advirtió que se “esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN precisó que las provincias afectadas por alerta naranja para esta jornada son: la ciudad y provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.

Para esta región detalló que el área será afectada por tormentas fuertes y severas que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves 7 de mayo

En cuanto a la ciclogénesis, explicó que se trata de un proceso que se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo, y forma un centro de baja presión en la atmósfera, generando inestabilidad, vientos fuertes, lluvias intensas y tormentas. Esa transición empezó en la tarde del miércoles y continuará hasta el mediodía de hoy, lo que provocará un notable descenso de la temperatura con días fríos en el centro y sur del país.

Por otro lado, indicó que las provincias afectadas por alerta amarilla son: el sur bonaerense, Chubut, Río Negro, Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, el oeste de Formosa y Chaco, y el sur de Misiones.

En el sur, la alerta amarilla es por viento. Allí, el área de cobertura se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar localmente los 100. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 11°C. Algo similar a lo que ocurrirá en la región central del país, donde se sumarán lluvias y precipitaciones y una máxima de hasta 22°C.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

En cuanto a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el pronóstico tiempo se verá atravesado por la ciclogénesis. Luego de un miércoles con lluvias y ratos de calor, el fenómeno meteorológico dará paso a un notable descenso de la temperatura desde este jueves y que se extenderá hasta el fin de semana.

El SMN anunció lluvias desde la madrugada con una probabilidad de entre el 70% y 100%, con abundante actividad eléctrica. No obstante, las precipitaciones seguirán durante la mañana hasta el mediodía. Se espera que por la tarde predomine viento frío desde el sur y que vuelva a llover hacia el anochecer.

El pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

En cuanto a la temperatura, el organismo precisó que el día comenzará con una sensación térmica de 19°C y alcanzará la máxima pasadas las 12 del mediodía: 20°C. Luego descenderá hasta los 16°C. Para el viernes se espera que continúe bajando y llegue hasta los 6°C. Toda la jornada estará atravesada por vientos fuertes desde el sur que podrán alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Ante el aviso de tormentas en nivel naranja, el SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y mantenerse alejado de zonas inundables y de calles anegadas.

Además, indicó retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento, preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.