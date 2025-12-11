Sin redes hasta los 16: los adolescentes australianos desafían a las autoridades y buscan alternativas en otras plataformas

SIDNEY, (Reuters).- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, arremetió este jueves contra los jóvenes que se exhiben en las redes sociales un día después de que entrara en vigor la primera prohibición mundial de menores de 16 años. El mandatario afirmó que la aplicación de la ley siempre iba a ser complicada pero que, en última instancia, salvaría vidas.

Un día después de que la ley entrara en vigor con el apoyo de los principales partidos políticos y el respaldo de cerca de tres cuartas partes de los padres australianos, las redes sociales del país se inundaron de comentarios de personas que afirmaban tener menos de 16 años, incluido uno en la cuenta de TikTok del primer ministro que decía: “Sigo aquí, esperen a que pueda votar”.

Según la ley, 10 de las mayores plataformas, entre ellas TikTok, Instagram de Meta y YouTube de Alphabet, deben prohibir el acceso a los usuarios menores de edad o enfrentarse a una multa de hasta 49,5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses).

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese Lukas Coch - AAPIMAGE

El Gobierno dijo que las plataformas tardarán algún tiempo en establecer los procesos necesarios para ello.“Esta es la ley, no es algo que se pueda eludir”, dijo Albanese en el programa Sky News de News Corp.

“Algunos jóvenes que aún no han sido retirados de las redes sociales están enviando notificaciones alardeando de ello. Eso solo indica a las plataformas quiénes son, por lo que serán retirados”, añadió.

Gobiernos de todo el mundo han dicho que vigilarán la prohibición australiana mientras sopesan si hacer algo similar. El senador republicano estadounidense Josh Hawley respaldó la prohibición cuando entró en vigor, según informó el diario Nine, mientras que Francia, Dinamarca, Malasia y otros países han manifestado que planean emular el modelo australiano.

El regulador australiano de internet, el Comisionado de Seguridad Electrónica, pedirá a todas las plataformas afectadas que informen del número de cuentas de menores de 16 años en los días anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la prohibición el miércoles, dijo la ministra de Comunicaciones, Anika Wells.

Protección

Albanese ha presentado la prohibición como una intervención para proteger a los jóvenes de los riesgos para la salud mental asociados a las redes sociales, como el acoso, los problemas de imagen corporal y los algoritmos adictivos.

Mientras algunos adolescentes alardean de su capacidad para burlar la prohibición, los creadores de contenidos australianos informan de grandes caídas en el número de seguidores y visitas. Según el Gobierno, solo en TikTok se han desactivado unas 200.000 cuentas desde que entró en vigor la prohibición.

Meta reiteró su oposición a la ley, al afirmar que a algunos expertos, defensores y grupos de padres les preocupa que esté llevando a los adolescentes a partes menos reguladas de internet y que haya “poco interés en su cumplimiento”.

“Esto dará lugar a una aplicación incoherente de la ley y, en última instancia, no hará que los jóvenes estén más seguros”, dijo un portavoz.

TikTok y Snap, propietaria de Snapchat, rechazaron hacer comentarios sobre la aplicación de la ley, mientras que YouTube, X, Twitch de Amazon, Reddit y Kick, de propiedad australiana, todas ellas afectadas por la prohibición, no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Reacciones

La prohibición generó reacciones apasionadas entre comentaristas de todo el mundo, incluido el psicólogo estadounidense Jonathan Haidt, cuyo libro La generación ansiosa ocupó un lugar destacado en el debate australiano.

La prohibición es “la medida más significativa para proteger a los niños de los daños de las redes sociales”, escribió en las redes sociales.

El “Dr.” Phil McGraw, presentador de televisión estadounidense, dijo en una entrevista en el programa On Balance with Leland Vittert de NewsNation que la medida “ayudaría enormemente y les obligaría a relacionarse con el entorno, con los amigos, a salir al mundo real”.

Una semana antes, la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey dijo que la prohibición cambiaría la vida de toda una generación.

La agencia de las Naciones Unidas para la infancia, Unicef, advirtió en un comunicado que la prohibición podría animar a los niños a visitar partes menos reguladas de Internet y que no podría funcionar por sí sola.

“Las leyes que introducen restricciones de edad no son una alternativa a que las empresas mejoren el diseño de las plataformas y la moderación de contenidos”, decía el comunicado.

Albanese, durante una visita a una escuela en Canberra, afirmó que la prohibición conduciría a mejores resultados educativos y de comportamiento, ya que “se consigue una mejor interacción social cuando los estudiantes no están sujetos a mirar constantemente sus dispositivos”.

Las búsquedas en Australia de redes privadas virtuales (VPN), que pueden ocultar la ubicación de un usuario de Internet, alcanzaron su nivel más alto en unos 10 años durante la semana anterior a la entrada en vigor de la legislación, según datos públicos de Google.

Las diez plataformas mencionadas en la prohibición se opusieron a ella antes de decir que la cumplirían. Cuando la legislación entró en vigor, algunas plataformas no afectadas por la prohibición subieron a los primeros puestos de las listas de descargas de aplicaciones, lo que llevó al gobierno australiano a afirmar que la lista de plataformas era “dinámica”.

Una aplicación, Lemon8, propiedad de ByteDance, matriz de TikTok, introdujo una edad mínima de 16 años. La aplicación para compartir fotos Yope declaró a Reuters que había experimentado un “crecimiento muy rápido” hasta alcanzar unos 100.000 usuarios australianos. Aproximadamente la mitad de sus usuarios tenían más de 16 años. La empresa declaró a Reuters que había comunicado al regulador de Internet australiano que supervisa la prohibición que se consideraba un servicio de mensajería privada, no una red social.