Sin repitencia y aprendizaje por proyectos: más de 100 escuelas se suman en 2027 a “Secundaria Aprende”

Más de un centenar de escuelas medias porteñas se sumarán a partir del próximo ciclo lectivo a la experiencia “Secundaria Aprende”, que comenzó en 2025 con 33 instituciones pioneras y que este año sumó otras 95. Así lo anunció hoy el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires durante el Congreso Secundaria Aprende, en el que se analizaron los avances en las aulas de los cambios de la iniciativa.

“Cada escuela es un mundo, es una familia, una comunidad de gente que ama lo que hace y está ahí porque quiere estar. Ustedes saben mejor que nadie cómo es esa comunidad y cómo es esa escuela”, planteó la ministra porteña Mercedes Miguel, en el encuentro con más de 500 integrantes de la comunidad educativa que se desarrolló en la Universidad de la Ciudad (UdelaCiudad).

“Esta política pública está pensada con muchas dimensiones técnicas, que tienen que ver con el funcionamiento de la escuela y con la organización, pero también queremos atender la dimensión emocional, porque le ponemos corazón”, amplió la ministra Miguel.

En las dos jornadas en las que se desarrolló el congreso vinculado con la transformación del sistema de educación secundaria de este distrito, también expusieron directores de establecimientos medios.

Esquema de "Secundaria Aprende" que se implementa progresivamente en las escuelas porteñas Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires

“Secundaria Aprende” es un modelo de enseñanza del nivel medio que plantea el aprendizaje por niveles y por proyectos con el foco en la reconfiguración del sistema en cuatro ejes clave: integración de contenidos, desarrollo de capacidades, avance continuo y autonomía estudiantil.

Al igual que en los cambios que se propuso la provincia de Buenos Aires, el modelo porteño eliminó el sistema de repitencia.

“Desde que escuché por primera vez sobre ”Secundaria Aprende" me encantó la propuesta. Vemos mucho compromiso de los chicos y una mayor participación en la construcción de sus propios aprendizajes. Además, nos dio más espacio para aplicar la creatividad en la educación. Es un proyecto muy interesante”, explicó Verónica Faustino, rectora de la Escuela de Comercio N°24.

Su colega, de la Escuela N°1 Distrito Escolar 21, Miguel Iribarne, enumeró algunas de las actualizaciones que se cumplieron en esa institución para adaptarse al modelo “Secundaria Aprende”: “Lo primero que hicimos fue reacondicionar los espacios y empezar a pensar nuevas formas de enseñar los contenidos. Invitamos a los docentes a generar proyectos y contamos con el apoyo de los estudiantes, que se involucraron activamente en la reforma".

Iribarne, como Faustino, son rectores de escuelas que forman parte de las consideradas pioneras de “Secundaria Aprende”. En el congreso, añadió: “Volvimos a una idea central: una escuela que acompañe a los estudiantes durante toda su trayectoria, con alegría, empatía y comprensión de sus contextos. Los resultados hasta ahora son muy buenos y estamos muy contentos”.

La Escuela de Educación Media N°05 Juan Manuel Fangio es una de las pioneras de "Secundaria Aprende"

Durante las jornadas, se presentaron proyectos de buenas prácticas de la iniciativa que se amplía desde las 33 instituciones pioneras del año pasado a más de 220 que funcionarán a partir del próximo ciclo lectivo. Entre las escuelas secundarias que ya adoptaron este nuevo sistema, se encuentran de gestión pública y de gestión privada.

Además de las experiencias compartidas sobre estos casi dos años de “Secundaria Aprende”, en la UdelaCiudad se instalaron stands interactivos y se desarrollaron talleres y espacios de intercambio entre pares para que las instituciones pudieran intercambiar las experiencias sobre integración de saberes, trabajo interdisciplinario, acompañamiento de trayectorias educativas, participación estudiantil y construcción de proyectos de futuro para los estudiantes.

El distrito porteño cuenta en total con 508 escuelas secundarias. De ellas, 170 son de gestión estatal y 338 de gestión privada.