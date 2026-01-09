“Situación lamentable”: incendiaron una escuela parroquial en Claypole y dejaron un mensaje misterioso

Este lunes, la Escuela Ave María, perteneciente a la obra de Don Orione, en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown, fue víctima de un grave acto de vandalismo. Tres jóvenes habrían irrumpido en el establecimiento educativo, donde habrían generado destrozos e iniciado un incendio que destruyó la Dirección del colegio, aulas y pasillos, materiales didácticos, banderas de ceremonia y equipos electrónicos, entre otros daños.

Patricia Vega, representante legal de la escuela, explicó a LA NACION que esta no es la primera vez que vandalizan el colegio, sino que durante el año pasado sufrieron cuatro ingresos, aunque nunca de esta gravedad.

Vándalos incendiaron la Escuela Ave María, de Claypole

“Las veces anteriores rompieron alguna planta o sacaron carteles, pero esta vez se trata de una situación lamentable. Se quemó toda la Dirección, la Secretaría, el depósito de educación física y hasta defecaron en uno de los salones. Perdimos todo. Si bien no se incendiaron todos los salones, sí perdimos los equipos de audio, los handies para campamentos que habíamos comprado recientemente, proyectores, notebooks, computadoras de escritorio, parlantes, banderas de ceremonia. No quedó nada, ni las llaves”, dijo.

Desde la Dirección hasta aulas, las zonas destrozadas en la escuela

Mediante las cámaras de seguridad, los directivos de la escuela pudieron ver cómo tres personas encapuchadas, que se cuidaban de no exponer sus rostros, ingresaron a la escuela y llevaron adelante los destrozos.

Según Vega, no tienen sospechas de quiénes son las personas que ingresaron ni el motivo del ataque, aunque por la contextura física que se observa en las imágenes, sostienen que se trata de personas jóvenes. “No robaron nada. Puro vandalismo. La única señal es que dejaron escrita la palabra ‘detonador’. Hicimos la denuncia y la policía está en proceso de investigación”, sostuvo.

Advierten que podría estar en riesgo el comienzo del ciclo lectivo

La Escuela Ave María, ubicada en Domingo Salaberry 745, fue fundada en 1966. Es un colegio parroquial miembro de la Obra Don Orione que recibe a casi 500 alumnos desde primer grado hasta sexto año de la secundaria.

“Este es un barrio humilde y tenemos chicos con distintas situaciones de vulnerabilidad. De lunes a viernes hay actividades escolares y los fines de semana actividades parroquiales y de formación laboral porque la escuela está pegada a la parroquia Nuestra Señora de Luján de Claypole. Es un espacio que está siempre en movimiento y abierto a la comunidad. Esto hace que la escuela no esté cerrada a las 17 como cualquier otra, está siempre abierta”, explicó Vega.

La reconstrucción

Desde la escuela, aseguraron que a pesar de la tristeza por lo sucedido, no están enfocados en buscar culpables, sino en reconstruirla lo más rápido posible para poder recibir a los estudiantes en marzo, cuando inicie el nuevo ciclo lectivo.

“Hay una parte de la escuela que no está afectada y otra que sí y no sabemos si la estructura va a soportar, pero vamos a hacer lo imposible para intentar comenzar las clases en marzo. Esta escuela forma parte de una comunidad educativa junto con San Pío y Don Orione, por lo que tenemos otros espacios disponibles en caso de que no se pueda iniciar, pero vamos a tratar de comenzar las clases aquí”, dijo Vega.

Por último, la representante legal hizo hincapié en la imposibilidad de reconstruir la escuela con medios propios, dado que se trata de un establecimiento donde la cuota no llega a los $50.000. Sin embargo, tienen fe en el apoyo de la gente y de su comunidad. “Confiamos en que esto nos va a sacar mejores personas para nuestros chicos y resaltamos la unión de la comunidad para salir adelante”, concluyó.

