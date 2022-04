“Somos conscientes del riesgo”: dos meses después de que una avalancha matara a su compañero de escalada, volverá a la montaña

Tomás Aguiló hace montaña desde hace 30 años. Guía de alta montaña de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) y la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña (UIAGM), Tomy es también escalador, esquiador y corredor profesional. Esas actividades son su pasión, las que lo hacen feliz.

A finales de enero perdió a uno de sus grandes amigos de montaña, el italiano Corrado “Korra” Pesce, tras ser sorprendidos por una avalancha en una pared del cerro Torre, en El Chaltén. Tomy sufrió un neumotórax, una hernia y múltiples lesiones en la clavícula, en un ojo y en las costillas. A dos meses del accidente y ya recuperado, viajó este fin de semana a Europa, donde participará de la competencia de esquí de travesía Patrouille des Glaciers (PDG).

Tomy y Korra en el cerro Torre Gentileza: Tomy Aguiló

“Estoy sorprendido por la recuperación. En las piernas no me pasó nada. Tuve que parar porque tuve un montón de lesiones en el tren superior, en casi todo en el torso. Igual fue todo bastante suave, ninguna lesión heavy que lleve seis meses recuperar. Me siento bien, estuve corriendo, estoy motivado. Está bueno tener un objetivo, porque siendo deportista si no uno se bajonea, se deprime”, cuenta Tomy a LA NACION.

El próximo jueves viajarán también a Suiza Peter Treichel (campeón argentino de esquí de travesía en 2018) y Pablo Finster (campeón argentino de esquí de travesía en 2019): los tres forman “Patagonia Argentina”, el primer equipo argentino que correrá la emblemática carrera. “Son unos 60 km de distancia, con 4000 metros de desnivel positivo y lo mismo de negativo: o sea, todo lo que se sube luego hay que bajarlo. Es una carrera súper icónica, como el Tour de France. Es el evento deportivo más importante que tienen en Suiza. El circuito se hace cada dos años y lo organiza el ejército suizo. Se van cambiando un poco los recorridos en cada edición pero siempre pasa por los mismos pueblos, Zermatt, Arolla y Verbier”, dice Tomy.

Ya son 1540 los equipos —entre amateurs, profesionales y seleccionados— de 35 países que se inscribieron para participar de la carrera, entre el 25 de abril y el 1° de mayo. “Somos el primer equipo argentino que va y el objetivo es promocionar el esquí de travesía a nivel competitivo en la Argentina. Si bien todavía no es un deporte olímpico, lo va a ser. De hecho, es probable que en los próximos Juegos Olímpicos de invierno esté el esquí de travesía. En los últimos años, fue un boom en la Argentina; hay cada vez más esquiadores que lo practican. Con la pandemia, los centros de esquí estaban cerrados y mucha gente se interesó por conseguir pieles de foca, fijaciones y subir montañas. Queremos mostrar que es un deporte con mucho futuro”, se entusiasma Tomy.

La competencia de esquí de travesía Patrouille des Glaciers, que se hace en Suiza Gentileza: Tomy Aguiló

Dice que se trata de una actividad para todas las edades —el hijo de Tomy tiene 8 años y ya hace travesías—, que regala un contacto distinto con la naturaleza: “La gente que hace esquí de travesía tiene otra cabeza, un mayor respeto por la montaña. La idea es destacar esos otros valores del esquí”.

Más allá de este próximo desafío, el movimiento y el contacto con el ambiente que ama es el motor de Tomy. “La parte emocional lleva tiempo, es un proceso. Recuperar el físico lleva tiempo también, mucha constancia y disciplina, hacer las cosas bien, no apurarse. Antes de la carrera PDG, tenemos unos 20 días de esquí previos, eso nos da ritmo porque venimos del verano. Hay que volver a ponerse las tablas”.

El recuerdo vivo de la avalancha

Entre el 26 y el 28 de enero de este año, Tomy escaló junto al italiano Corrado “Korra Pesce” una nueva vía en la cara norte del cerro Torre, una de las más peligrosas de la mítica montaña de El Chaltén. La ruta, a la que llamaron La Norte, tiene 1200 metros.

A las 17.20 del 28 de enero, tras varios años de estudiar, intentar y soñar esa vía, los dos amigos hicieron cumbre en el Torre. “¡Abrimos La Norte! No lo podemos creer, nos abrazamos fuerte. Algunas lágrimas se escapan de los ojos. Las sensaciones y emociones son raras, una mezcla de felicidad, euforia, calma, seriedad y responsabilidad. Todavía nos queda la bajada”, contaría luego Tomy, en su cuenta de Instagram.

Mientras descendían, Korra y Tomy fueron golpeados por una avalancha que dejó gravemente herido al italiano. Aunque perdió el equipo por el golpe, el argentino consiguió seguir bajando y fue rescatado a unos 300 metros del piso. El cuerpo de Korra no pudo ser recuperado.

—¿Estás en contacto con la familia de Korra?

—Sí. La hija, Leia, tiene 14 años, a veces nos escribimos. También tiene muchas hermanas y hermanos. La idea ahora es pasar por Francia y visitar a algunos familiares. No a todos porque tampoco tengo la energía para andar revolviendo el pasado. Cada uno tiene que hacer su propio proceso, pero seguramente a alguien visite, sí.

—¿Pensás en volver a escalar?

—Sí, claro. Estoy motivado con volver a escalar. Calculo que cuando vuelva de Europa, en mayo o junio, empezaré a ir al murito, rehabilitar los hombros, recuperar el esqueleto [se ríe].

—¿Y en volver al Torre?

—No lo sé. En ningún momento pensé en tirar la toalla. Estoy procesando lo que pasó. Los que hacemos estas actividades, estos deportes, somos conscientes de los riesgos a los que nos exponemos. Y tampoco es la primera vez que pierdo un amigo. En otras circunstancias, en invierno, con otras avalanchas. Y no porque se nos muera un amigo en una avalancha vamos a dejar de esquiar o escalar. Capaz que sí, un tiempo, una temporada, pero después te va a volver a picar el bichito. Es lo que a uno le gusta y lo hace feliz. Tanto Korra como yo sabíamos del riesgo. Pero hay que darle para adelante, no queda otra.