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El agua como eje del desarrollo: Argentina afina su posición para el debate global

Referentes del sector público, privado y social se reunieron en Mendoza para consensuar una agenda hídrica que el país llevará a la Conferencia del Agua de la ONU en diciembre

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El encuentro fue en Mendoza la semana pasada
El encuentro fue en Mendoza la semana pasadaGentileza

MENDOZA.– Cómo gestionar el agua, el principal y limitado recurso vital que hoy preocupa al mundo. Las crisis hídricas, tanto por escasez como por contaminación, que atraviesan los países requieren acciones coordinadas. En ese contexto, la Argentina comenzó a trabajar para debatir, entre actores públicos y privados, la importancia de construir una visión común a futuro y realizar un aporte al debate global. De cara a la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Agua, que se realizará en diciembre, empezaron a delinearse las propuestas que el país llevará a la agenda internacional.

El primer encuentro nacional de Agua para la prosperidad se llevó a cabo la semana pasada n Mendoza, una provincia con una historia estrechamente ligada al manejo y la optimización del recurso hídrico, donde el desierto fue transformado en oasis. Allí se reunieron referentes del sector estatal, empresarial y social para construir una mirada local sobre la gestión del agua como motor de desarrollo.

“Esta serie de encuentros irá sumando a los principales actores involucrados en la problemática del agua, con el objetivo de construir una visión común que represente a la Argentina en la Conferencia del Agua de las Naciones Unidas, hacia fines de este año”, explicaron a LA NACION desde la organización del evento, que reunió a más de 40 referentes del sector.

La jornada contó además con la participación de oradores internacionales, entre ellos Musonda Mumba, secretaria general de la Convención sobre los Humedales, y Eleonore Caroit, ministra delegada para la Francofonía, Alianzas Internacionales y Franceses en el Exterior. También participaron autoridades provinciales, como Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, y Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación (DGI), conocido como el “gobernador del agua”, entre otros referentes.

El concepto de Agua para la Prosperidad refleja un cambio de paradigma: la prosperidad ya no se mide únicamente en términos de crecimiento económico, sino también en función del bienestar de las personas y de la resiliencia de las comunidades. Por eso, es necesario abordar el agua y sus sistemas naturales como una fuerza unificadora entre sectores y países”, señaló Musonda Mumba.

El debate se centró en los principales desafíos estructurales de la gestión del agua en la Argentina, desde la crisis hídrica y la necesidad de modernizar marcos normativos e infraestructura, hasta el fortalecimiento de la gestión de riesgos frente a eventos climáticos extremos. También se analizaron la eficiencia en el uso del recurso, el rol del financiamiento mixto para escalar soluciones y la importancia de los ecosistemas en la regulación hídrica.

Del encuentro surgieron consensos en torno a la necesidad de articular esfuerzos entre los distintos actores y avanzar hacia un enfoque de cuenca integral, que no se limite al cauce del agua, sino que incorpore dimensiones económicas, sociales y ambientales para promover un desarrollo sostenible. Además, se puso en valor la importancia de contar con métricas comunes, mejorar los sistemas de información y promover un cambio cultural que acompañe las soluciones técnicas. En ese marco, se destacó el potencial de Mendoza para posicionarse como un caso de referencia a nivel internacional.

“El problema del agua solo puede resolverse con todos los actores en la mesa. Es necesario construir confianza y promover el diálogo entre las partes involucradas, porque solo a partir de la colaboración entre sectores podremos abordar este desafío en toda su complejidad y construir soluciones sistémicas, sostenibles y adaptadas a los contextos locales, con la equidad y la seguridad hídrica siempre en el centro”, expresó Florencia Iacopetti, de Fundación Avina.

“Este diálogo representa una oportunidad concreta y urgente de posicionar el agua como un eje transversal del desarrollo del país, integrando la agenda hídrica a la producción, la política pública, la inversión y la innovación. El desafío es pasar de una mirada sectorial a una estrategia país que articule todas sus dimensiones”, agregó Facundo Etchebehere, cofundador de Ambition Loop, una organización global dedicada a impulsar la colaboración entre empresas y gobiernos frente a los desafíos del clima y la naturaleza.

Todos los participantes apuntan ahora a la Conferencia del Agua de la ONU, que se desarrollará del 2 al 4 de diciembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. “La Argentina buscará llegar a ese espacio con una conversación avanzada, que asuma la complejidad de las distintas miradas existentes y permita transformar el problema del agua en una oportunidad para el desarrollo”, indicaron desde la organización del encuentro.

La convocatoria estuvo a cargo de Fundación Avina, una organización filantrópica latinoamericana especializada en la articulación de procesos colaborativos, y de CCU, una compañía multicategoría de bebidas.

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