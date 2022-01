Sorpresa: empezó a regir la limitación al ingreso de los acompañantes en Aeroparque y hubo una fila de más de 250 metros

Luciano Cantaluppi acompañó esta tarde a su madre al Aeroparque Jorge Newbery para viajar a Salta. Ante la sorpresa por no poder ingresar con ella al sector de check-in, se abrazaron en la puerta, mientras otros pasajeros apurados los rozaban con sus mochilas. “No la veo por dos meses ahora y me hubiera gustado acompañarla hasta el último minuto y ayudarla con los trámites porque no se maneja muy bien sola. Es triste, pero estoy de acuerdo con la medida”, comentó.

Con esa frase, Cantaluppi se refiere a la nueva restricción que impuso desde hoy el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Por la fuerte suba de casos de Covid-19, el organismo había anunciado ayer que iban a poder ingresar al hall de check-in del aeropuerto solo los pasajeros sin sus acompañantes entre las 4 y las 7 y las 16 y las 19. Sin embargo, en el primer día en el que entró en vigor la medida, cambiaron el horario de la tarde sin previo aviso. Ahora, regirá de 13 a 16. “Teniendo en cuenta las programaciones de vuelos para los siguientes días de las líneas aéreas, se permitirá el acceso únicamente de pasajeros al hall de check-in de Aeroparque en las franjas horarias comprendidas entre las 4 y las 7 y entre las 13 y las 16″, dijeron voceros de Aeropuertos Argentina 2000.

Para acceder a la aeroestación en los turnos restringidos, en un control policial se le solicita a los viajeros que muestren su pasaje. Esto provocó que se formara casi 250 metros de fila. Sin embargo, la medida fue bastante bien recibida por los pasajeros. “En general, la gente coopera y no se registraron incidentes”, comentó a LA NACIÓN un oficial de seguridad que participó en el operativo y prefirió no dar su nombre.

Luciano Brandan viajaba esta tarde con un amigo a Tucumán. “No sabía sobre las restricciones. Me enteré cuando llegué acá. No me molesta, pero estaría bueno que avisaran con anticipación, sobre todo por la gran fila que hay”, dijo el joven.

Controles

La medida se tomó por la fuerte suba de los casos de Covid-19 de los últimos días Hernán Zenteno - LA NACION

“Fuera de los horarios restringidos la gente entra normalmente sin hacer cola”, explica Florencia Moyano, oficial ayudante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que se encontraba en el control de acceso pidiendo los pasajes a las viajeros. En medio de la espera, una mujer se quejó porque había gente que se adelantaba en la fila. “No damos abasto”, le contestó Moyano. La agente señaló que la mayoría de los pasajeros no están enterados de las medidas y muchos menos del cambio de horario.

Según fuentes del sector, antes de la pandemia circulaban cerca de 30.000 personas por día en Aeroparque, y en los últimos días se habría alcanzado esta cifra. “Se tomó esta medida solo en Aeroparque, porque es el aeropuerto en el cual circula más gente, sobre todo durante esta semana que es la de mayor demanda y en los horarios establecidos porque son en los que más personas están haciendo el check-in”. Por el momento, no prevén medidas adicionales, aunque advierten que esta es una semana de pruebas.

En el anuncio de ayer, fuentes de Aeropuertos Argentina 2000 comentaron que el Orsna les solicitó coordinar junto con la PSA medidas necesarias para restringir el ingreso a la terminal únicamente para pasajeros debido a la ola de contagios de Covid-19, que hoy alcanzó los 95.159 casos.