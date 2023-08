escuchar

Alejandro Montero se volvió viral en las redes sociales luego de compartir uno de los instantes más emocionantes de su vida. Oriundo de General Güemes, ciudad ubicada a unos 57 kilómetros de Salta Capital, se recibió de arquitecto y se convirtió en el primer universitario de su familia. La historia que protagonizó emocionó a cientos de usuarios, quienes lo felicitaron por su ansiado logro. “La repercusión me sorprende hasta el día de hoy”, expresó en diálogo con LA NACION.

Con las expectativas a flor de piel y aún conmovidos por el logro, el viernes 11 de agosto la Universidad de San Martín, establecimiento donde obtuvo el título, compartió en Instagram el video de su festejo y lo acompañó con un sentido mensaje.

Se recibió y emocionó a todos

“Alejandro se recibió en los pasillos del Campus Miguelete. Firme con aplausos y emoción estaba presente su mamá, Emiliana, que viajó desde General Güemes, Salta, a Buenos Aires, para presenciar el momento en el que él cumplía su sueño. Su papá falleció cuando era chico y ella fue el sostén de los ocho hermanos Montero, que hoy la llenan de orgullo”, introdujeron en la red social.

Sobre sus estudios y trayectoria a lo largo del tiempo, detallaron: “Siempre tuvo ganas de estudiar. Hizo la secundaria técnica, luego estudió Sistemas en Salta hasta que decidió mudarse a Buenos Aires para estudiar Radiología. Y siguió estudiando hasta convertirse en un flamante Arquitecto UNSAM. Es la primera generación de universitarios en su familia (y también el primero de sus hermanos) “.

En el clip, Montero ofreció unas palabras en medio de las celebraciones y se mostró expectante por los próximos pasos que dará: “Apuesto a un desarrollo consciente de mi profesión. Creo que es posible pensar distinto y lograr un objetivo en medio de los paradigmas actuales, que no solo tienen que ver con la arquitectura, sino con la vida misma”.

Por otro lado, y respecto del lugar donde estudió, agregó: “Los elegí por la mirada de poder pensar en el otro, de poder pensar en la importancia de lo social en las comunidades”.

Alejandro Montero junto a su madre, tras recibirse de Arquitecto en la UNSAM UNSAM

Ante esto, Emiliana, su madre, rompió en llanto al recordar todo el recorrido que hizo su hijo desde el día en que tomó la decisión de trasladarse 1500 kilómetros para estudiar. “Estoy contenta porque él cumplió su sueño, quería ser Arquitecto. Se defendió solito en la vida porque no tuvo quien lo ayude monetariamente. En su momento me dijo ‘mejor me voy a Buenos Aires’ y le respondí ‘¿tan lejos?’, yo pensaba qué iba a ser de su vida con 18 años solito Pero, aprendí a pensar y saber que los hijos crecen y son independientes. Dije ‘le toca volar, tendrá que volar’. Esta es la alegría que tengo hoy, que él puede cumplir sus sueños”,

La filmación terminó con un tierno abrazo entre Alejandro y Emiliana, seguido de unas palabras que él le dijo con total emoción: “Todo lo que hago es para que vos te rías y seas feliz”.

Inmediatamente, los usuarios hicieron hincapié en el esfuerzo del protagonista y la recompensa de cumplir su sueño. “Lloro de felicidad, educación para todos, esa es la educación pública. Mucha suerte para el nuevo arquitecto”, apuntó una usuaria. “¡Felicidades! Seguro esa madre le transmitió los valores y la pasión. Orgullo total de madre e hijo mutuamente”, sostuvo otro. “¡Felicitaciones y bendiciones! Es el fiel reflejo de que querer es poder”, destacó un tercero.

Las reacciones por parte de los usuarios en Instagram Instagram

Pero, además de su flamante título, Alejandro también es radiólogo. Cuando se mudó a Buenos Aires, para buscar una estabilidad económica que le permita continuar con sus estudios de arquitectura, comenzó una carrera de tres años y se especializó en tomografía clínica.

El proyecto que aprobó y con el que se destacó en UNSAM

En la plataforma de la UNSAM, Alejandro dio más detalles del proyecto final con el que obtuvo el título. Según afirmó, lo nombró “Hábitat y hábito” y con él busca indagar en la relación que hay entre el hábitat en el que vivimos y cómo genera hábitos en las personas.

“Todo esto se aplica de manera directa en el análisis situacional actual de Villa Lynch, que es donde se desarrolla. Algunos de los temas que me interesan trabajar tiene que ver con la exploración y búsquedas de las distintas posibilidades que tienen los materiales livianos en la arquitectura como alternativa al uso predominante del hormigón armado, con miras a un desarrollo consciente de la profesión alineado con el ambiente, la sustentabilidad y nuestra relación con la naturaleza”, argumentó.

Asimismo, dijo que “pensar en ciudades sustentables” también significa pensar en quiénes viven y quiénes usan el espacio urbano. “Desde el proyecto también se plantea la regeneración del espacio público contemplando la multiplicidad de personas que lo habitan apuntando a un desarrollo con perspectiva de género que incorpore todas las variables posibles. A partir de ahora, el desafío es un poco más grande, aunque me siento muy motivado por las devoluciones y apreciaciones recibidas por el jurado. Esto me incentiva a mantener un pensamiento firme sobre las convicciones que tengo como nuevo arquitecto”, subrayó.

Familiares y amigo de Alejandro Montero en el exterior de la UNSAM, el día en que recibió el tan ansiado título UNSAM

El momento de calma y su reacción ante la repercusión

“Feliz de compartir alegría” es la frase que Alejandro dijo a LA NACION cuando se le preguntó acerca de lo que siente al recibir tantos mensajes de felicitación. Entre el trabajo, los viajes y el descanso post recibida, les dejó un mensaje para aquellos estudiantes del interior que, como él, buscan cumplir el mismo sueño.

“Tener el título fue el logro alcanzado después de todo el sacrificio que hice desde el 2011 para llegar con los objetivos sin tener la comodidad económica. Es tremendamente gratificante, estoy contento y feliz. La repercusión me sorprende hasta el día de hoy, fue una sorpresa”, sostuvo.

Respecto del mensaje que le dio su madre en el video viral, aseguró que se trata de un gran sostén en su vida: “Le dije que más allá que tuvo dificultades en su crianza, no pierda la esperanza de crecer, de seguir adelante, de soñar, que se anime. Ahora retomó sus estudios y me pone muy contento”.

Por otro lado, se refirió a la visita que realizó en Salta, antes de volver a Buenos Aires para retomar su rutina. Según afirmó, se encontró con varios jóvenes entre 17 y 24 años envueltos de expectativas para estudiar una carrera universitaria: “Se sienten animados, fortalecidos, decididos a buscar un futuro”.

Alejandro Montero junto a su madre Instagram

En sintonía con este tema, aportó un consejo para todos los estudiantes que se encuentran en contextos difíciles y buscan salir adelante. “Diría que sueñen donde quieren estar, que se animen a perseguir ese sueño, esa meta y objetivo de manera clara y enfocados en qué quieren para sus vidas. También les haría entender que no hace falta que sean perfectos, animarse no es ir a la primera, hay desaciertos y demás, pero no pasa nada si se equivocan, así se construye el camino”, subrayó.

En la actualidad, Montero, conocido en Instagram como @alemonter0, se desempeña como ayudante adscripto en la Cátedra de Diseño de la carrera de Arquitectura en la UNSAM. Si bien cerró una etapa muy importante, abrió la puerta a otro proyecto del que, sin dudas, lo llevará a cabo con total esfuerzo y esmero.

“Sean conscientes que de que el futuro depende de esta juventud. Pareciera ser que se viene una Argentina más complicada, que se necesitará de más esfuerzo. Sobre todo a los chicos del interior, les diría que estén preparados e insistan y nunca desistan”, concluyó.

De esta manera, Montero se convirtió en un ejemplo para muchos estudiantes que viajan miles de kilómetros para desarrollar lo que tanto sueñan y dejó una reflexión que representa lo posible de salir adelante a pesar de los obstáculos que se interponen en la vida.