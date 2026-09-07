Sufrió un coma insulínico mientras hacía compras y una patrulla actuó a contrarreloj para salvarle la vida

Lo que parecía una situación extraña terminó convirtiéndose en una emergencia médica que requirió una rápida intervención para evitar consecuencias mayores. Un hombre que había ido de compras al centro comercial de Martínez sufrió una descompensación dentro de su automóvil y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central de San Isidro tras quedar inconsciente.

El episodio ocurrió la semana pasada en una zona céntrica de Martínez. Según informó el municipio, el hombre había estacionado su vehículo para realizar compras y, al regresar, comenzó a sentirse mal. Minutos después perdió el conocimiento dentro del automóvil, que quedó detenido con una de sus puertas abiertas.

La situación fue advertida por dos agentes de la Patrulla Municipal de San Isidro que realizaban una recorrida a pie por la zona. Al acercarse al vehículo encontraron al conductor desvanecido en el asiento trasero.

Mientras intentaban asistirlo, hallaron entre sus pertenencias un medidor de glucosa. Al utilizarlo constataron que presentaba 31 mg/dl de glucosa en sangre, un valor compatible con un cuadro severo de hipoglucemia que requería atención inmediata.

Un hombre quedó inconsciente en su auto y fue rescatado por la Patrulla Municipal

Ante la urgencia, uno de los agentes condujo el vehículo del hombre hasta el Hospital Central de San Isidro, mientras un móvil municipal abría paso con sirenas encendidas durante el recorrido.

El traslado se realizó a lo largo de unas 17 cuadras hasta el centro de salud. Una vez allí, el paciente fue ingresado en el sector de emergencias, donde los médicos confirmaron el cuadro de hipoglucemia, iniciaron el tratamiento correspondiente y lograron estabilizarlo.

Tras permanecer varias horas en observación, recibió el alta médica.

Según indicaron desde el municipio, en las últimas semanas la Patrulla Municipal también intervino en otros episodios vinculados con emergencias médicas ocurridas en la vía pública.