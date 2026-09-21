Súper Niño: el río Iguazú creció en las Cataratas y el mar avanza sobre Monte Hermoso por viento extremo

El río Iguazú registró un aumento de su caudal en el área de las Cataratas. Días antes, la Administración de Parques Nacionales (APN) había informado que los circuitos Superior e Inferior del Parque Nacional Iguazú presentaban un “caudal extraordinario”. Según el organismo, la crecida estaba contemplada en las proyecciones meteorológicas relacionadas con el fenómeno El Niño.

La situación generó confusión ya que durante el fin de semana se difundieron videos con personas dentro de las pasarelas de Garganta del Diablo. Medios argentinos locales compartieron estas imágenes y las adjudicaron a la administración nacional, algo que la propia APN informó a LA NACION que es falso.

Los videos fueron en realidad tomados del lado brasileño del río. El aumento del caudal de los últimos días llevó a las autoridades de Brasil a cerrar ese mirador. En el lado argentino, el Parque Nacional Iguazú continúa abierto salvo el circuito de la Garganta del Diablo, que permanece cerrado desde agosto.

Las pasarelas de ese circuito fueron retiradas como medida preventiva ante las crecidas del río y para evitar costos por la pérdida de las pasarelas. Los circuitos Superior e Inferior, en cambio, continúan habilitados.

En el Parque Nacional Iguazú el resto de las pasarelas permanecen abiertas Administración de Parques Nacionales

Las alertas meteorológicas en el país

El comienzo de la primavera estará marcado por viento, tormentas y lluvias en distintas regiones del país. Para este lunes, el SMN emitió una alerta naranja por viento y alertas amarillas por viento, tormentas y lluvias.

La alerta naranja por viento alcanza a la costa atlántica bonaerense, donde se esperan vientos del oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h.

En la última hora, una fuerte sudestada afectó a Monte Hermoso y el avance del agua alcanzó a varias viviendas. Al mediodía, la localidad registraba 9°C y vientos del sur-sudoeste, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. En ese contexto, también se monitoreaba el comportamiento del nivel del mar durante las horas de pleamar.

AHORA🟡🌬 | Importante crecida y oleaje en la Costa Atlántica bonaerense por las fuertes ráfagas del sector SUDOESTE.



Imágenes desde Monte Hermoso, con reportes de anegamientos y algunos daños.



⚠️Rige ALERTA del @SMN_Argentina.📷 Agustín Dennehy. pic.twitter.com/zI6PCMT4Bo — Santiago Corinaldesi (@Cori_MetRA) September 21, 2026

El agua llegó hasta la costanera y, en algunos sectores, avanzó hasta mitad de cuadra. También se reportaron anegamientos y algunos daños en la zona costera. Además, los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2 permanecerán sin actividad durante el turno tarde.

La alerta amarilla por viento comprende a la Ciudad de Buenos Aires y sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Córdoba. En esas zonas se prevén vientos de entre 40 y 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h.

En la Patagonia, el escenario estará dominado por el viento. Según el pronóstico meteorológico, una baja presión ubicada sobre el Atlántico mantendrá durante este lunes ráfagas superiores a 80 km/h en sectores de Península Valdés y del Golfo San Matías. También se esperan lluvias y nevadas en sectores elevados de Chubut y Río Negro y precipitaciones invernales en áreas cordilleranas desde el norte de Santa Cruz hasta Neuquén.

Alertas por viento y ráfagas en Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe y Córdoba SMN

A partir del martes, otro sistema de baja presión avanzará desde el Pacífico y favorecerá nuevas precipitaciones sobre la cordillera. Se esperan nevadas en Santa Cruz y lluvia o nieve en sectores cordilleranos de Chubut, Río Negro y Neuquén, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h en sectores precordilleranos de Neuquén.

Ante las tormentas, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, evitar circular por calles afectadas por acumulación de agua y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas.

El tiempo en Buenos Aires

El ingreso de aire frío después de las tormentas del domingo provocará un descenso de temperatura durante el comienzo de la semana. En la Ciudad de Buenos Aires, además, rige este lunes una alerta amarilla por viento, con ráfagas de hasta 80 km/h.

Para este lunes se espera una mínima de 12°C y una máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado, viento del oeste que rotará al sudoeste y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja.

El martes será una de las jornadas más frías de la semana, con una mínima de 7°C y una máxima de 13°C, cielo mayormente nublado y sin lluvias significativas previstas.

El tiempo en la semana para la Ciudad de Buenos Aires SMN

El miércoles las temperaturas comenzarán a recuperarse, con una mínima de 7°C y una máxima de 17°C, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado. El ascenso térmico será más marcado el jueves, cuando se prevén 11°C de mínima y 24°C de máxima, con cielo parcialmente nublado.

Para el viernes se espera la jornada más cálida del período, con temperaturas de entre 14°C y 27°C, nuevamente en valores primaverales.