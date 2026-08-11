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Temporal de nieve en Bariloche: un micro de egresados despistó y chocó siete autos

Impactó contra varios autos que estaban estacionados y contra un poste de luz

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Un micro con egresados despistó en Bariloche
Un micro con egresados despistó en BarilocheDiario Jornada

En medio de fuertes nevadas en la ciudad de Bariloche, un micro que transportaba egresados despistó y protagonizó un incidente vial en el que resultaron dañados varios vehículos y un poste de luz.

El episodio ocurrió en la madrugada de este martes en la calle 20 de Febrero. Pasada la medianoche, el micro, que trasladaba a 48 estudiantes en el marco de un viaje de egresados, perdió el control en una pendiente e impactó contra autos estacionados y un poste de alumbrado.

Esta calle es conocida por su pronunciada pendiente y las nevadas acumuladas hacen que los incidentes por despistes sean frecuentes en esta época invernal.

Temporal de nieve en Bariloche: un micro con egresados despistó y chocó
Temporal de nieve en Bariloche: un micro con egresados despistó y chocó

De acuerdo a lo que publicó el medio local Diario Jornada, la Policía indicó que la unidad pertenecía a una empresa de turismo local y circulaba por una calle que estaba complicada por la acumulación de nieve.

Fue así que cuando el micro llegó a la intersección con Güemes, el colectivo comenzó a deslizarse sobre la calzada, que estaba cubierta con nieve y hielo, y descendió rápidamente por la pendiente. Golpeó a siete autos estacionados y finalmente impactó contra el poste. En consecuencia, se generó un corte del suministro eléctrico en la zona.

El hecho fue registrado por algunas personas que grabaron con sus teléfonos. A pesar del choque, ninguno de los ocupantes resultó herido y tampoco había peatones en la zona.

Temporal de nieve en Bariloche: un micro con egresados despistó y chocó
Temporal de nieve en Bariloche: un micro con egresados despistó y chocó

Igualmente, se generó tensión con los vecinos. Y es que uno de los propietarios de los vehículos que fueron dañados discutió con la conductora del micro y también agredió físicamente a un efectivo policial que intentaba intervenir en el conflicto, publicó el mismo medio rionegrino. Esta persona fue demorada por las autoridades por resistencia a la autoridad.

Ante la presencia de nieve y hielo sobre la calzada, el área de Protección Civil de Bariloche emitió una serie de recomendaciones para circular de manera segura. Solicitó transitar con precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado respecto del vehículo que circula adelante debido a la menor adherencia del pavimento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alerta amarilla para gran parte de Río Negro, donde las nevadas podrían superar los 50 centímetros.

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