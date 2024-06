“Temporal durísimo”. El Gobierno envío ayuda humanitaria a Santa Cruz y fondos por $3.000 millones

Escuchar

EL CALAFATE.- Un avión Hércules de la Fuerza Aérea con mercadería e insumos enviados por el gobierno nacional aterrizó en Río Gallegos como parte de la ayuda prevista para que la población pueda enfrentar las consecuencias de la emergencia climática que azota la provincia desde hace más de dos semanas. Del viaje con provisiones también fue parte el gobernador Claudio Vidal, quien regresó a la provincia a bordo de la aeronave militar.

Frazadas, colchones, comida no perecedera y ropa de abrigo llegaron en el Hércules que había partido del aeropuerto militar de El Palomar. Los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Defensa, Luis Petri, supervisaron allí la carga de materiales. A este vuelo y el prometido para la semana próxima, se suma el Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $ 3.000 millones, de carácter no reintegrable, para hacer frente la crisis otorgado por el gobierno nacional a Santa Cruz.

“Algunos nos planteaban por qué no traíamos la ayuda por vía terrestre. La Patagonia está afrontando un temporal durísimo”, señaló Vidal ayer poco después de aterrizar en el vuelo militar y agradececer el acompañamiento del gobierno nacional y la predisposición del gabinete con quien mantuvo una “excelente recepción y diálogo”, durante la semana.

El gobernador Vidal regresó a Río Gallegos en el vuelo del Hércules que transportó ayuda para los afectados por el clima extremo que se registra hace casi dos semanas

Según está previsto, la ayuda empezará a ser distribuida este fin de semana de Río Gallegos a toda la provincia en camiones y camionetas. Los insumos fueron fiscalizados por el Poder Ejecutivo. Las áreas de Seguridad y el Ejército se ocuparán del traslado de la mercadería en el marco del Comité de Operaciones de Emergencia, conformado esta semana por la emergencia climática.

Por las nevadas intensas de las últimas dos semanas, sumadas a la bajas temperaturas que en algunas localidades rozaron los -20°C, las rutas se encuentran cerradas durante la noche. Se habilitan por tramo y solo durante el día. Por eso, es que cada mañana quienes necesitan salir a las rutas deben chequear no solo el estado de transitabilidad, sino también si las autoridades viales las habilitaron para el tránsito.

El foco del gobierno está puesto en las poblaciones más vulnerables de toda la provincia y en los parajes rurales. Por su parte, a poco de aterrizar, Vidal planteó: “Este clima nos agarra justo en una situación difícil de la provincia a la que, por muchos años de falta de inversión y malas gestiones, le falta infraestructura. Hoy queda demostrado el estado de las rutas, los caminos, los entes provinciales, las empresas estatales”.

“La pequeña oposición”

El jueves debía cumplirse la sesión en la Legislatura para aprobar la emergencia climática y agropecuaria. Sin embargo, el bloque opositor de Unión por la Patria no dio quorum argumentando que el vicegobernador no debía presidir la sesión dado que Vidal se encontraba en la Capital Federal. Por esa situación política, la emergencia declarada por decreto de Vidal, deberá esperar hasta el martes, jornada en la que habrá una sesión extraordinaria.

En vehículos del Ejército se distribuye alfalfa para auxiliar a las ovejas atascadas por las fuertes nevadas en Santa Cruz Ministerio de Defensa

“Algunos sectores solo se dedican a criticar, mientras nosotros estábamos gestionando desde Buenos Aires ayuda para nuestra gente, para nuestro pueblo, para los vecinos que no tienen para comer, que no tienen calefacción. Del otro lado, la pequeña oposición en la Cámara de Diputados no quería sesionar”, enfatizó Vidal.

El gobernador afirmó, además, que los sectores más pobres de la provincia es lo que más lo desvela: “Me tienen preocupado los barrios más vulnerables. Yo sé que hay gente que la está pasando mal, me duele en el alma y por eso pido un poco más de responsabilidad política”. Al apuntar directamente a la actitud del kirchnerismo santacruceño, añadió: “Es a lo que nos tiene acostumbrado hoy la pequeña oposición, a veces hablan como si supieran todo, pero estuvieron gobernando 32 años, ahora hay que trabajar”.

El jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, aseguró que desde que el COE se activó y se mantuvo permanente asistencia de Protección Civil Nacional del Ministerio de Seguridad de la Nación y su par del Ministerio de Defensa, lo cual permitió que máquinas del Ejército asistan con ayuda en los campos. “Estamos siendo testigos y estamos sufriendo en carne propia las temperaturas extremas. Por esta cantidad de nieve que ha caído en el interior profundo de la provincia de Santa Cruz y en Chubut, con más de dos metros de nieve, creo que tenemos que ser pragmáticos, tenemos que pensar en la gente, todo lo demás puede esperar”, concluyó.

Con distintos tipos de vehículos preparados para el clima extremo, el Ejército asiste a los campos, abre camino e intenta llegar al ganado bloqueado por la nieve

El Ejército en los campos

El temporal afectó las rutas, los campos, y ha provocado desperfectos en las calderas de las escuelas. Muchos establecimientos, fuera de condiciones, se vieron obligados a suspender las clases, en tanto que el sector rural atraviesa también uno de los peores inviernos.

Los campos del centro y de la zona de la cordillera se encuentran tapados de nieve. Desde el fin de semana pasado, el personal de la guarnición militar Rospentek, asiste con máquinas la apertura de los campos. Utilizan orugas y maquinaria pesada, sobretodo en la zona de Fuentes del Coyle.

Ovejas en los campos anegados de nieve; peligra el acceso a los pastizales cubiertos por capas de hielo

En muchos campos la situación es desesperante. Los productores van ingresando a sus campos, pero en muchos casos no logran dar con toda la hacienda tapada por nieve. Las ovejas pueden resistir hasta 15 días sin alimentarse, pero la mayor dificultad es que con la lana mojada quedan adheridas al hielo y no pueden levantarse. La situación no puede ser peor, por la sequía del verano, los campos están sin pastizales y llegar al alimento se complica. La alfalfa que viene en camiones desde el norte también sufrió demoras por las rutas cortadas.

Por estas horas aquí sobrevuelan las imágenes terribles que se vivieron en 1995, cuando se perdieron cerca de 1.000.000 de ovinos que murieron enterrados por la nieve.