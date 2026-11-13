Temporal en el oeste bonaerense: granizo, lluvias intensas y alerta naranja

Dos días después de la partida del papa León XIV, una tormenta de intensidad inusual afectó el oeste de la provincia de Buenos Aires y avanzó desde el noreste. En las últimas horas, se viralizaron en las redes sociales videos de la lluvia torrencial que cayó sobre la localidad de Germania, a pocos kilómetros al oeste de Lincoln.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para el oeste bonaerense, el este de La Pampa, el sur de Córdoba y sectores de San Luis. De acuerdo con la definición del organismo, este nivel significa que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

“Nunca había visto algo igual. Que Dios nos ayude con los cultivos. Fueron casi 10 minutos de furia”, publicó en X una habitante de Germania, junto con imágenes de la intensa caída de granizo que afectó a la localidad.

Nunca había visto algo igual. Que dios nos ayude con los cultivos. Fueron casi 10 minutos de furia. pic.twitter.com/V0ZQvTHmnl — Natacha Diz (@natachadiz) November 13, 2026

De acuerdo con las imágenes del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (Sinarame), localidades como Carlos Tejedor, Junín y San Antonio de Areco también registraron áreas con precipitaciones intensas.

El organismo meteorológico prevé que las tormentas más fuertes estén acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman acumulados de entre 50 y 90 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Además de las localidades alcanzadas por la alerta naranja, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Entre ellas se encuentran General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo.

Estas regiones podrían registrar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estiman acumulaciones de lluvia de entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superadas en algunos sectores.

También están comprendidos Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General La Madrid, Laprida y Olavarría.

En estas zonas se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de forma puntual.

El mapa de alertas del SMN para este viernes

Mientras las tormentas afectan el oeste bonaerense, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también se espera un cambio en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana. Después de varios días con temperaturas cercanas a los 30 °C, el avance de un frente frío débil provocará lluvias y un posterior descenso térmico.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada del sábado 14 podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura mínima rondará los 20 °C. Sin embargo, las condiciones comenzarán a mejorar durante la mañana, cuando disminuirá la probabilidad de lluvias, y por la tarde se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 °C.

Para el domingo 15 se anticipa una jornada más fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 25 °C de máxima. El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte del día y no se esperan precipitaciones significativas.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por un cambio en las condiciones meteorológicas. Las lluvias se concentrarían principalmente durante las primeras horas del sábado, mientras que el domingo llegaría con temperaturas más moderadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.