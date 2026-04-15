Temporal récord en el AMBA: algunos barrios porteños registraron en 90 minutos más lluvia que en todo abril

El problema no fue el volumen, sino la velocidad. Las tormentas que en la madrugada cayeron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y que se replicaron en el resto de la provincia de Buenos Aires, el Centro, el Norte y el Litoral, reactivaron un miedo latente en la población. Autoridades bonaerenses y del Gobierno de la Ciudad señalaron que no se trató de inundaciones severas, aunque sí se registraron anegamientos en varios puntos, incluso en zonas con infraestructura específica para drenarlos rápidamente. Si bien la precipitación comenzó a las tres de la mañana, las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se activaron recién dos horas después y cuando la acumulación de agua ya se contaba en decenas de milímetros.

Hay alerta a corto plazo por lluvias intensas para la ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano, zona sur y norte https://t.co/FzUdP7z1vZ pic.twitter.com/4xWVcqc6Zg — LA NACION (@LANACION) April 15, 2026

En una hora y media llovió en la capital argentina más de lo que suele llover en todo abril: el promedio histórico para este mes es de 130 mm. Se registraron 135 mm en Palermo, mientras que en la zona de Aeroparque cayeron 100 mm. Otros barrios afectados fueron Balvanera (70 mm), Parque Chas (45 mm), Saavedra (38 mm), Santa Rita (33 mm) y Parque Avellaneda (26 mm).

En Palermo, en el cruce de la avenida del Libertador y Ortiz de Ocampo, el agua acumulada llegaba hasta la vereda. Un hombre que descendió de un colectivo en esa zona se quitó las zapatillas para poder avanzar. Escenas similares se observaron en la avenida Alcorta, a la altura de los Bosques de Palermo, y en los alrededores del Planetario, según pudo saber este diario.

De acuerdo con datos del SMN, las precipitaciones rondaron los 100 milímetros en tres horas en las zonas afectadas, aunque en puntos de la provincia de Santa Fe, como La Gallareta y Colonia Durán, se superaron los 200 milímetros. Meteorólogos consultados por LA NACION indicaron que hubo anegamientos en Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, el norte de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, con mayor severidad en Coronel Suárez y Pehuajó.

Esto es Intendente Alvear, norte de La Pampa donde cayeron mas de 100 mm en menos de 3 horas



Imagenes de Jere Baraldi, La Pampa Tierra de Tormentas https://t.co/EaHNz5bVNG pic.twitter.com/uvL0hROvxc — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) April 15, 2026

Este martes por la noche, una lluvia torrencial afectó la localidad de Coronel Suárez, en el sur bonaerense. Debido a la intensidad y rapidez del fenómeno, varias personas quedaron atrapadas dentro de sus autos, por lo que se desplegó un operativo encabezado por Bomberos Voluntarios, según consignó el medio local Radio Suárez.

Las autoridades bonaerenses advirtieron que, pese a la intensidad del evento, no hubo consecuencias graves: “Si bien se produjeron anegamientos en varios sectores, no se registran evacuados ni situaciones extremas”.

El SMN mantiene activas alertas naranja para casi todo Entre Ríos y el sudeste de Santa Fe, y alerta amarilla para el Litoral y el noreste argentino. A estas se suman Formosa, la ciudad, y el norte de la provincia de Buenos Aires, el oeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La alertas del SMN para el 15 de abril

La reacción del gobierno porteño

Ante la tormenta sorpresiva, el Gobierno porteño activó un operativo de respuesta con intervención del Ministerio de Espacio Público, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y Emergencias, Bomberos —incluidos los voluntarios—, agentes de Tránsito y Orden Público y personal de las 15 comunas.

En la calle trabajan cuadrillas de desobstrucción y limpieza, junto con equipos que monitorean de forma permanente 29 pasos bajo nivel: revisan sumideros, salas de bombas, instalaciones eléctricas, mecánicas e hidráulicas y grupos electrógenos. Por la intensidad del temporal, se mantuvo cerrado el paso bajo nivel de Salguero. En Dorrego, entre avenida del Libertador y Figueroa Alcorta, operan dos unidades del sistema pluvial para drenar un anegamiento en la zona.

La Ciudad sostiene tareas regulares sobre más de 30 mil sumideros, controla más de 840 kilómetros de conductos subterráneos y mantiene 10 mil bocas de registro, accesos que permiten limpiar y desobstruir la red.

⚠ 5:00 h | Llueve copiosamente en la linea ribereña de la Ciudad de Buenos Aires (Palermo, Belgrano...).



Registros extraoficiales ya superan holgadamente los 50 mm.



Se observa una zona de covergencia y regeneración de lluvias intensas en el Rïo de la Plata que ingresan a la… pic.twitter.com/lTed1zRyNu — Christian Garavaglia (@ChGaravaglia) April 15, 2026

Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires

Durante el día de hoy, los fenómenos afectarán el noreste y el centro de la provincia, con el período de mayor intensidad previsto entre las 16 y las 18 de este miércoles, y entre la 1 y las 3 del jueves. En esos lapsos se esperan acumulados de entre 30 y 80 milímetros de forma generalizada, con posibles picos superiores de manera puntual.

Las condiciones mejorarán durante la madrugada del jueves, con probabilidad de lluvias más débiles en el este y sudeste bonaerense. Se prevén, en cambio, vientos intensos sobre los municipios costeros, con ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en el sector este y sudeste, añadieron desde Defensa Civil.

Estas intensidades se mantendrían durante toda la jornada del jueves y comenzarían a disminuir entre la madrugada y la mañana del viernes. A partir del mediodía de ese día no se esperan fenómenos significativos en el territorio.