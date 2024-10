“Tengo que aclarar que soy del gobierno, pero no del nacional”. La ministra camporista que llegó a Colombia con una agenda alternativa a la del oficialismo

CALI.— La comitiva del gobierno nacional evita hablar con la prensa. Un halo de tensión ronda entre los representantes del oficialismo desde el inicio de la Cumbre Mundial de Biodiversidad (COP 16), en Cali, cuando el presidente Javier Milei advirtió a todo el cuerpo diplomático que “quien no acate la línea que él fijó en la ONU debe renunciar”.

En cambio, son algunos de los representantes provinciales que también asistieron a la conferencia de Naciones Unidas los que tienen libertad de hablar de lo que significa trabajar en la gestión ambiental durante la gestión libertaria.

La oposición intransigente al Gobierno aprovecha estos espacios tanto para reunirse con grupos afines como para denunciar lo que, según su postura, es un atropello al desarrollo sustentable y a los acuerdos internacionales a los que la Argentina está suscrita.

Tal es el caso de Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, la primera de la historia, que fue invitada por el gobierno colombiano a la Cumbre sobre Biodiversidad (COP 16) para tener diálogos sobre el futuro de la gestión ambiental. Con la delegación oficial argentina no cruzaron palabra. Pero para ella eso no es relevante.

Junto con un una pequeña comitiva, la responsable nacional del frente ambiental de La Cámpora, exdiputada nacional y exconcejal de Lomas de Zamora y pareja del actual intendente del municipio, vino a Colombia para buscar financiamiento para la gestión ambiental en su provincia y denunciar lo que llama un sistemático “desfinanciamiento” de la política ambiental. En rueda de prensa, la ministra habló sobre su recorrido en Cali y sobre el conflicto que existe entre el gobierno Nacional y las provincias para lograr una mejor gestión ambiental.

—¿Por qué vinieron aquí?

—Nosotros vinimos invitadas por el gobierno de Colombia como provincia de Buenos Aires, como un gobierno subnacional, como representación del recién creado Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Es una provincia súper extensa que representa el 40% de la población de nuestro país, que representa el corazón productivo del país, con un aporte del 40% del PBI. Tuvimos la invitación y luego el interés de participar en la COP, en especial por qué está sucediendo en Colombia. Y es que vienen dos años en los que la discusión ambiental se va a focalizar en la región. Primero aquí, en Colombia y el año que viene en Brasil durante la COP 30 de Cambio Climático.

—¿Y cuál es su objetivo durante la COP 16?

—La centralidad de América Latina es uno de los objetivos con los que venimos que, en términos políticos, nos parece lo más importante, que es construir un posicionamiento de la región latinoamericana dentro de las discusiones globales frente al norte global. Nosotros pensamos que es importante discutir en esta arena. Creemos que tenemos que cambiar muchísimas cosas, pero no estamos de acuerdo con el posicionamiento del gobierno Nacional de salir o correrse de estos acuerdos. Tenemos que construir una mirada latinoamericana, entre otras cosas, discutir el financiamiento de la transición energética. Otros de los objetivos es reunirse con representantes de otros países de la región y compartir las experiencias que nosotros hemos tenido en la PBA, que parece un país.

—¿Con quiénes se reunieron?

—Estuvimos reunidas con la presidenta de la COP, Susana Muhamad y hablamos sobre ciertas políticas públicas específicas. Hablamos con la senadora Isabel Zuleta, que es una de las que lleva la agenda ambiental en Colombia. También nos reunimos con otros representantes de Colombia y de Ecuador.

—¿Qué discutieron?

—Hablamos de nuestro trabajo en cuanto a gestión de residuos, que es uno de los trabajos más importantes... Está siendo uno de los trabajos más importantes en la Provincia de Buenos Aires. Es donde tiramos la mayor inversión... Es donde destinamos una parte importante de nuestro presupuesto. Esta gestión de los residuos es una problemática global, y en nuestro país y también en nuestra provincia y evidentemente también en la región reviste una problemática que todavía no logramos sortear. Hablamos también desde donde construimos nuestra gestión política pública y nuestra militancia, que es el ambientalismo popular.

—¿Ambientalismo popular?

—Nosotros pensamos la problemática ambiental, pero no se puede separar de las discusiones económicas, culturales y sociales. Cuando el presidente Javier Milei dice: “Afuera el Ministerio” lo degrada, lo desfinancia y dice que es la agenda del socialismo, en realidad, lo que hay detrás es un modelo de entrega de la soberanía.

—¿Tienen diálogo con otras provincias sobre esto?

—Van siete meses de gestión. Yo creo que sí. Hay experiencias muy valiosas de trabajos en otras provincias. Yo soy muy respetuosa de estas experiencias. Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, sé que también en Tierra del Fuego están trabajando intensamente, también en La Pampa. La Ministra de Jujuy, Inés, es una de las personas más formadas que conozco. Tuve la oportunidad de compartir con todos ellos un espacio en COFEMA. En realidad tuvimos una reunión en enero cuando fue el texto de la ley ómnibus, que tenía un apartado ambiental y que nosotros fuimos al Congreso para advertir que sacar el capítulo ambiental no era suficiente. Nosotros después les advertimos sobre el RIGI y el artículo 5 de la “Ley Bases”, que removía varios de los fondos fiduciarios vinculados a la protección del ambiente o de la transición energética, y ahí no tuvimos acompañamiento de las provincias. Ahora estamos muchos representantes de las provincias pidiendo que se revea lo del decreto que elimina el Fondo Fiduciario para la ley de bosques. Fuimos la mayoría las que votamos a favor.

—¿Cree que este puede ser un punto en común entre las provincias?

—Las autoridades provinciales son las que tienen competencia en la implementación de todas las leyes. Con lo cuál, los secretarios y ministros que pertenecen a la Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) [la máxima autoridad ambiental del país] tienen la competencia de sus territorios, pero muchas veces, los posicionamientos terminan estando divididos por posturas político-partidarias. Aún así creo que nos va a juntar el miedo. Ahí veo una oportunidad.

—¿Habla de alianzas?

—Estoy convencida de que el ambientalismo es una oportunidad de construir consensos en la Nación, pero también en el mundo entero. Lo que no podés es perder tu subjetividad. Nuestra región ha sufrido la mayor pérdida de biodiversidad y no somos enteramente responsables, y a esto me refiero a que los países más ricos son los que deberían cargar con el mayor peso de la acción climática y de biodiversidad.

—¿Hubo algún tipo de interacción con el Gobierno Nacional? Días antes de la COP 16 Milei dio una bajada de línea de no hablar de la Agenda 2030...

—Desde que asumió Javier Milei intentamos contactarlos, por supuesto. Porque a parte había fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial que habíamos trabajado los proyectos anteriores y que estaban para ejecutarse. Por nombrarte algunos, la finalización del saneamiento del basural de Luján, los saneamientos de los consorcios de Tornquist y de todos los municipios de la costa argentina. Fuimos a reclamar los que correspondía.

—¿Y cuál fue la respuesta?

—Primero nos dilataron las respuestas y nos decían que los fondos los decidiría Hacienda y que ellos iban a definirlo. Ahí quedó eso.

—¿Qué están haciendo para subsanar ese corte?

—Estamos trabajando con el BID un proyecto en concreto. Estamos trabajando fuertemente con un proyecto muy grande para financiar la protección de la biodiversidad, pero el estado Nacional no nos firmó la garantía soberana.

—¿Qué esquemas de financiamiento están implementando para fondear los proyectos del Ministerio?

—Estamos buscando muchos vínculos internacionales, consiguiendo crédito internacional. Bueno, estuvimos en Corea cerrando una cooperación que hicimos mediante el Banco Mundial con el Fondo Verde Coreano. Estamos trabajando mucho porque primero, no tenemos otro lugar de sacar financiamiento y segundo, es lo que se debe hacer.

—¿Han tenido contacto con los delegados del gobierno nacional?

—No. Nosotros solicitamos a cancillería la acreditación. Y punto.

—¿Tienen intención de entrar en contacto?

—Bueno, es que el contacto lo tuvimos en Cofema. Capaz entregan el resultado de la Estrategia Nacional. Tuvieron cinco reuniones virtuales en las que no participó la sociedad civil. No veo que eso sea algo muy consolidado. Ojalá que los que resisten ahí adentro puedan sostener y que no se pierda todo para cuando venga un Gobierno que le dé bola a eso.

—¿Qué opinión tiene de la participación de este Gobierno en la COP 16?

—Hay un texto que se entrega en el marco de cumplir con algo que a Javier Milei no le interesa. Es una contradicción. Pero ponele que podemos vivir en esa contradicción. El problema es que la política ambiental de nuestro país está absolutamente desfinanciada. Según los cálculos de los economistas del ministerio estamos perdiendo un 80% de lo que se venía invirtiendo, pensando en la inflación y los recortes. El presupuesto de la ley de manejo del fuego, hasta marzo no se había ejecutado. Se puede entregar un papel, pero después que se cumpla es otra cosa.

—¿Cree que ese es el caso de Argentina?

—En nuestro caso espero que se presente la Estrategia y el Plan Nacional. Enhorabuena que se presente algo, pero la realidad es que después el Fondo de Bosques lo destruyen por decreto. Que degradan la política ambiental, que no hay financiamiento y que lo que habíamos conseguido, lo destinan a otra cosa. Milei habla de estar en contra de la Agenda 2030 y en algún momento había temor de que saliéramos del Acuerdo de París, pero ahora vemos que, no con el mayor músculo, trabajan en los documentos, forman parte de los acuerdos.

—¿Qué tan viable es que se materialice salirse de estos acuerdos?

—Yo creo que la cuestión ambiental no le interesa. Entonces, para adentro, lo va a desfinanciar y no lo va a dejar funcionar. Pero para afuera, deberíamos exigir de estos financiamientos que se acordaron durante el Acuerdo de París o el Marco Mundial Kunming-Montreal.

—Parecería desalentador...

—Yo estoy triste con la situación ahora, porque, después de mi hija, lo que más amo es a la Argentina. Es nuestra identidad, nuestro orgullo, es lo que somos. Que nos esté haciendo quedar tan mal, que estemos pasando esta vergüenza internacional, es terrible. Tengo que aclarar que soy del gobierno argentino pero no del gobierno Nacional. Salirse de Naciones Unidas me parece ridículo. Yo creo que todo lo que tenga que ver con la cuestión ambiental no le interesa y lo va a desfinanciar.

—La provincia de Buenos Aires está proponiendo un Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones propio. ¿Qué perspectivas ambientales incluirán?

—Estamos trabajando en este momento con el equipo de Producción de la provincia, porque en la reglamentación del régimen estarán todas las perspectivas ambientales que estamos planteando. Hay normativas ambientales de la Provincia de Buenos Aires que se tienen que cumplir.

