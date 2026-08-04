Tenía 49 días de vida, pesaba 2,2 kilos y fue sometido a una cirugía en la aorta inédita en América Latina

CÓRDOBA.- En un procedimiento de alta complejidad inédito en América Latina, un equipo multidisciplinario del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba logró corregir con éxito una coartación de aorta (una severa estrechez de la arteria principal del organismo) en un bebé prematuro de 49 días de vida y 2,2 kilogramos de peso, derivado desde la localidad de Chimbas, en la provincia de San Juan.

Debido a las características clínicas del paciente, su corta edad y su bajo peso, el equipo médico optó por una estrategia híbrida.

El primer paso consistió en su derivación al Hospital Materno Neonatal de la Provincia de Córdoba, donde el pequeño fue estabilizado y preparado para la intervención.

Una vez que su estado clínico permitió avanzar con el procedimiento, el paciente fue trasladado al Hospital de Niños. La intervención requirió la participación conjunta de cirujanos cardiovasculares, que realizaron el abordaje quirúrgico y la apertura de la arteria carótida, para que luego el equipo de Hemodinamia Intervencionista pudiera acceder e implantar el stent directamente en la aorta.

Alejandro Peirone, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital de Niños de Córdoba, participó del procedimiento que permitió corregir una grave coartación de aorta en un bebé prematuro de 49 días de vida y 2,2 kilos Ministerio de Salud Cordoba

Es la primera vez en la Argentina que se coloca este tipo de dispositivo para corregir una coartación de aorta, un procedimiento que también marca un hito para la medicina latinoamericana.

Alejandro Peirone, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital de Niños y responsable de la intervención, explicó: “Esta intervención se realizó por primera vez en Córdoba porque el hospital cuenta con la tecnología y la capacidad profesional necesarias para llevarla adelante”.

Sostuvo que desde el Ministerio de Salud provincial se le brindan al equipo “las herramientas necesarias para fortalecer el sistema público de salud de Córdoba. Por eso recibimos casos de diferentes lugares de la Argentina”.

El médico destacó que, ante situaciones de alta complejidad como esta, “una familia sin obra social recibe la misma calidad de atención que aquella que sí cuenta con cobertura”.

Un stent que se reabsorbe

Durante el procedimiento se implantó un stent completamente bioabsorbible modelo IBS™ Angel de 4 milímetros por 15 milímetros. A diferencia de las prótesis metálicas convencionales, este dispositivo se degrada de forma segura e íntegra dentro del organismo en un plazo aproximado de 12 meses.

De esta manera, se evita la permanencia de una estructura rígida dentro de la arteria y se permite que el vaso continúe su desarrollo a medida que el niño crece.

El equipo precisó que, gracias a la exitosa colocación del stent, la evolución clínica fue favorable y se logró suspender la infusión continua de la medicación que mantenía la circulación sanguínea hacia la parte inferior del organismo, lo que evidenció una respuesta hemodinámica positiva.

Imagen del stent bioabsorbible implantado durante la intervención. El dispositivo se degrada dentro del organismo en aproximadamente 12 meses y permite el crecimiento de la arteria tratada Ministerio de Salud Cordoba

Los padres del paciente, Jonathan y Lucía, coincidieron en que “en un proceso muy estresante para nosotros, nos sentimos constantemente acompañados por los médicos y los hospitales cordobeses donde fuimos recibidos. Estamos muy felices de que nuestro bebé ahora se esté recuperando y de que pronto volveremos a nuestro hogar”.

La coartación de aorta consiste en una estrechez severa de la principal arteria del organismo. Cuando esta obstrucción es importante, la sangre no puede fluir adecuadamente hacia la parte inferior del cuerpo, lo que puede comprometer la irrigación de órganos como los riñones y el intestino, además de afectar la circulación hacia las piernas.

Para evitar que esos órganos colapsen antes de la cirugía, a este tipo de pacientes se les administra un medicamento denominado prostaglandinas. Esta droga mantiene abierto de manera artificial un conducto embrionario para que la sangre pueda sortear la estrechez y continuar circulando hacia el resto del organismo.

En este sentido, la suspensión de esa medicación tras la intervención constituye uno de los principales indicadores del éxito del procedimiento. Actualmente, el paciente permanece bajo un seguimiento estricto por parte del servicio de cardiología, que constató un flujo sanguíneo adecuado a través del segmento tratado.

Los padres del bebé junto a integrantes del equipo médico que realizó el procedimiento, considerado inédito en América Latina para un paciente de tan bajo peso y edad Ministerio de Salud Cordoba

En los próximos días se espera que el bebé gane peso, mientras los profesionales continuarán monitoreando su alimentación y la evolución de sus parámetros clínicos.

Durante todo este tiempo, los padres del niño se alojaron en la residencia de la Fundación Ronald McDonald, situada en las inmediaciones del Hospital de Niños.

Desde 2015, el Hospital de Niños integra el Programa Provincial de Cardiopatías Congénitas, que busca reducir la mortalidad asociada a estas patologías y garantizar el acceso a una red de atención y seguimiento. El centro recibe además pacientes de provincias vecinas, como Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Jujuy, Tucumán y San Luis.

Además, a comienzos de 2021, y luego de auditorías realizadas en hospitales de distintas provincias, el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas reconoció al Hospital de Niños como centro tratante de alta complejidad.