Tenía todo listo para alquilar en Buenos Aires y la respuesta a último momento del propietario la dejó helada: “Es una jungla”

Alquilar en la ciudad de Buenos Aires es un problema para muchos ciudadanos, que relatan a través de las redes sociales sus dificultades para encontrar un departamento que se ajuste a sus necesidades y coordinar un precio y condiciones justas con el propietario. Así le sucedió a una joven porteña, que se volvió viral al tener todo prácticamente cerrado en su contrato y recibir una inesperada noticia en el último momento: “Estaba desesperada”.

“Fui a ver un departamento la semana pasada. ¿Viste cuando, ¡es ese!? Era ese”, señaló Neil Moneba (nombre ficticio), de 30 años, quien aparece en las redes sociales como @nelimoneba_. Y relató: “La seña, los recibos de sueldo, la garantía y el seguro de caución. Todos los requisitos que estaban escritos los tenía, no había ningún problema. Así que le dije: ‘Firmemos acá'”.

La joven es profesional de salud y está por recibirse en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Era un dos ambientes con balcón y mucha luz, cerca de donde vivo ahora, en Villa General Mitre”, detalló a LA NACION la autora del video, quien puntualizó que el precio del alquiler osciló los 140 mil pesos.

El descargo de la joven cuando recibió la respuesta sobre el departamento que pensaba alquilar

Pero Moneba recibió una respuesta que la dejó helada. “Me dijo: ‘No. Vamos a ver a todos los que tienen que ver el departamento y, después, el dueño va a elegir’”. Moneba compartió su descargo a través de TikTok, cuya publicación acumuló más de 58 mil reproducciones. “Es una jungla, somos 150 mil personas, cag*** a piñas por un departamento. En cualquier momento, nos van a poner en el medio de la Plaza de Mayo y el que sobrevive se queda con el departamento, de los cinco departamentos disponibles que hay en Capital Federal”, expresó.

Y agregó: “Yo, ya quemándole las pestañas al tipo, porque estaba desesperada. Todo es transparente. Voy a ser médica, te hago certificados de acá a cinco años, aptos físicos que son difíciles de encontrar. Yo ya no sabía qué ofrecerle”.

Entonces, recibió una noticia que la desilusionó. “El dueño se decidió por otro inquilino”, sentenció. Y bromeó: “No sé qué le ofreció esa persona, pero no tengo pruebas ni tampoco dudas de que tuvo que haber firmado la entrega de un riñón para cuando lo necesite, porque si no, no se explica. ¿Qué se puede ofrecer, más de lo que pedían?”. “No sé qué pasó, no lo entiendo, pero ya es inviable esto. Hagamos un sorteo, me parece un poco más lógico que el que llega primero debería tener prioridad, pero al parecer no funciona así”, concluyó en el clip.

“Es muy difícil encontrar alquiler”

“Es casi imposible que un departamento se ajuste al inquilino y al propietario a la vez. Es muy difícil encontrar alquiler”, sentenció la joven. Y apuntó: “Uno, simplemente, cede en algunas cosas o resigna otras y te presentás a ver departamentos con la mayor cantidad de documentación posible para poder alquilar, excepto que te acepten como inquilino”.

Moneba cumplió siete años en su hogar actual. “Me costó y lo sufrí, pero nada que ver a ahora, que llevo meses buscando”, concluyó.

La publicación se inundó de comentarios de usuarios que manifestaron el mismo problema. “Me pasó varias veces esto. Somos una pareja sin hijos, ofrecimos pagar en dólares, dar doble depósito... pero nunca nos eligieron”, destacó una. “Busco departamento con tres mascotas y soy emprendedora. Soy el último horno del infierno”, bromeó otra.

Otros hicieron referencias fílmicas para describir la situación. “Van a armar un Juego del calamar por un departamento”, dijo uno. “Los juegos del hambre 4: la búsqueda del departamento”, advirtió otro.