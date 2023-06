La internación de Silvina Luna: la mujer que la acompañó en terapia intensiva dio detalles sobre su salud

escuchar

En la noche del martes se supo que Silvina Luna fue ingresada en terapia intensiva del Hospital Italiano por una complicación en sus pulmones debido a una bacteria, motivo que a su vez había complicado su cuadro renal. En medio de un clima de preocupación y mucha tristeza en torno a su estado de salud, la autora y amiga de la modelo, Silvia Freire, contó cómo atraviesa la internación.

La mujer que la acompaña a Silvina Luna en terapia intensiva dio detalles sobre su salud

“Silvina Luna está sedada y con respirador. Está acompañada por su hermano y por la gente que la quiere”, disparó Ángel de Brito durante la edición de LAM (América) del martes por la noche. Este martes, luego de que el conductor del popular magazine volviera a remarcar que el cuadro de salud de Luna es grave, la exangelita Andrea Taboada reveló que “está internada desde hace más de diez días”.

“Lamentablemente, Silvina Luna está en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde el día 14 de Junio. Ingresó por guardia con su hermano el día 13. Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para trasplante renal. Y está intubada”, detalló en una publicación de Twitter.

Andrea Taboada habló de la salud de Silvina Luna y reveló que está internada desde hace 14 días Twitter: @andretaboada

Silvia Freire: “Estaba notablemente cansada”

En la mañana del miércoles, en diálogo con Pamela David en Desayuno Americano (América), se conocieron más detalles sobre la situación de Silvina Luna gracias al testimonio de Silvia Freire, quien además de ser amiga de la ex Gran Hermano también estuvo presente en el centro de salud ya que su marido está internado en terapia intermedia, lo que le dio la oportunidad de ver a la famosa.

“Iba a visitarla varias veces. Ella estaba con Ezequiel (su hermano). Me había contado algunas cosas suyas. Quería estar sola y no molestar a sus amigos, no querían que la vieran”, relató. Y sumó: “A veces uno se siente cansado y dice cosas desde ese lugar. No es tan fácil como se ve de afuera”.

Sobre los problemas de salud que aquejan a Silvina desde hace una década, dijo: “Ella está poniendo el cuerpo desde hace mucho y estaba notablemente cansada”. Finalmente, remarcó: “Tiene una fuerza infinita. La conocí en El show del problema y ella creía mucho en el karma. Era muy buena compañera y muy espiritual”.

En 2013, tres años después de someterse a un procedimiento de aumento de glúteos en la clínica del doctor Lotocki, Silvina Luna empezó a sentirse inusualmente cansada. Tras realizarse una serie de estudios, descubrió que presentaba niveles elevados de calcio en sangre que, más tarde, supo que se debían a una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal, resultado de una mala praxis de parte del cirujano.

Silvina Luna atraviesa un complejo momento de salud

Luego de años de estudios y tratamientos diversos, a lo largo de los últimos meses Luna debía realizarse diálisis tres veces por semana lo que, según explicó en varias oportunidades, la desgastaba física y anímicamente, dificultando su desempeño laboral.

En 2023, contó que su situación se había complicado y que estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para un trasplante de riñón, lo cual todavía no pudo hacer por haberse contagiado una bacteria que le afecta los pulmones.

LA NACION