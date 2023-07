La nueva vida de Melissa Joan Hart: de “Sabrina, la bruja adolescente” a un infierno del que pudo salir a tiempo

escuchar

Melissa Joan Hart quedó en los corazones de todos aquellos que actualmente tienen entre 25 y 35 años, y que disfrutaron de la serie Sabrina la bruja adolescente, uno de sus papeles icónicos y que la catapultó a la fama internacional. Si bien trabajó en otros proyectos desde más chica, aquella sitcom estadounidense marcó por completo su estrellato. Tras sufrir una severa adicción a las drogas, supo recomponerse y ahora se alejó parcialmente de la actuación para dedicarse al mundo del streaming. Con su canal de YouTube, la intérprete ganó popularidad en un público más amplio y de distintas edades.

Melissa nació en 1976 en Smithtown, Nueva York. Hija de la productora y agente de talentos Paula Hart y de William Hart, comenzó en la actuación desde muy pequeña. Tan solo a los cuatro años dio sus primeros pasos en diversas publicidades de TV, hasta que cumplió los 10 años y la convocaron para interpretar a Clarissa, en la reconocida serie de Nickelodeon, Clarissa lo explica todo. Con la idea de convertirse en referente juvenil, se instaló en las pantallas y los hogares de Estados Unidos y parte de América Latina hasta 1994. Durante esa etapa previa, entre 1984 y 1986, realizó participaciones especiales en The Lucy Arnaz Show, Saturday Night Live y The Equalizer.

La serie Sabrina, la bruja adolescente catapultó a Melissa Joan Hart a la fama mundial (Fuente: Instagram/@melissajoanhart)

Con la fama en ascenso, aquel año finalizó sus estudios secundarios y se inscribió en la Universidad de Nueva York, pero su presente como actriz la volvió a requerir para el que sería su papel icónico como Sabrina Spellman en Sabrina, la bruja adolescente. La sitcom, que empezó en 1996 y se extendió hasta 2003, obligó a Melissa a abandonar todo proyecto académico.

Una vida de contrastes

En medio del éxito rotundo que significó a nivel mundial la serie de Sabrina, en su vida privada Melissa se rodeó de personas “tóxicas” y que poco a poco la enmarcaron en un hábito destructivo para su carrera como actriz. En plena adolescencia, asistió a fiestas y consumió todo tipo de sustancias, algo que tiempo más tarde explicaría en su libro autobiográfico: “Melissa Explains it All: Tales From my Abnormally Normal Life” (Melissa lo explica todo: cuentos de mi vida anormalmente normal).

En un mundo de excesos, su papel como Sabrina comenzó a declinar. En una entrevista que le ofreció a la revista Where Are They Now, confesó que ese era el inicio de su vida de “adulta”, algo que la llevó a ser parte de las fiestas que se organizaban en la mansión Playboy, en donde contó que por primera vez probó estupefacientes. “Yo experimenté con marihuana, éxtasis, hongos y mezcalina durante un año y medio. Me gustaba cuando salía a bailar. También tomaba mucho champagne”, reveló en su libro.

La nueva vida de Melissa como creadora de contenidos para las redes sociales

Tras los episodios de adicción, Melissa se aferró a la religión y luego del último capítulo de Sabrina comenzó su camino de mejoría. Un año más tarde se casó con el guitarrista Mark Wilkerson, con quien formó una familia. Actualmente tienen tres hijos: Mason, Braydon y Tucker.

Melissa Joan Hart junto a su familia de vacaciones este verano en Estados Unidos (Fuente: Instagram/@melissajoanhart)

Con el paso de los años fundó su propia productora, Hartbreak Films, y durante el movimiento #MeToo que destapó una ola de abusos sexuales dentro de Hollywood, se comprometió con la causa y se mostró firme junto a sus compañeras, a pesar de que afirmó que gracias a la presencia de su madre en todas las reuniones de trabajo, jamás sufrió de acoso.

Además de otras actuaciones especiales como en la serie La ley y el orden: unidad de víctimas especiales y participaciones en películas como Siguiendo a Mary (2006) y Nine Dead (2010), se lanzó al mundo de las redes sociales y creó un canal de YouTube en donde, además de tratar temas de entretenimiento, también se abocó a cuestiones más importantes, como los derechos de las mujeres y su rol en el campo artístico.

En su programa What Women Binges, Melissa entrevistó a celebridades que ya tuvieron su tiempo de fama, como Erin Cahill, la Power Ranger rosa, o Lea Thompson, la protagonista de Volver al futuro. Además, en los primeros meses del estreno de su rol como creadora de contenidos, invitó a sus viejas compañeras de la serie Sabrina, como Beth Broderick y Caroline Rhea.

Según la información que detalla en su canal de YouTube, What Women Binge, con Melissa Joan Hart, “es un programa de revisión centrado en las mujeres, en el que Melissa, su amiga y coanfitriona Amanda Lee, y sus invitados especiales pueden conversar sobre cualquier tema que consideren digno de binge. Con conversaciones informales con celebridades conocidas, hablando de lo que sea que les interese, desde placeres culpables hasta manías favoritas. What Women Binge cubrirá libros, organizaciones benéficas, ejercicios, podcasts, comida, aplicaciones, películas, programas de televisión y más”.

Melissa Joan Hart dio un giro en su vida y ahora es creadora de podcast en YouTube

Con una cifra que excede los 12.000 suscriptores y reproducciones en sus videos que superan el millón, Joan Hart se abrió a un mundo totalmente diferente al conocido y resignificó todo su talento y experiencia, tanto buena como mala en este nuevo trabajo.

En tanto, desde sus redes sociales, Melissa permanece activa y a diario comparte imágenes con sus hijos, además de recuerdos de sus grandes éxitos, a la vez que reflexiona acerca de cuestiones complejas que trastocan a la sociedad estadunidense, como el suicidio. Sin dudas, la actriz y productora demostró que es posible volver a comenzar desde cero, a pesar de haber caído a lo más bajo luego de triunfar en todo el mundo.