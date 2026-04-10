Tensión e incertidumbre: en medio de negociaciones, avanza un replanteo de los despidos anunciados en el SMN

“La angustia que se siente es horrible, no sabés si es tu último día”, dice un trabajador sin detenerse, mientras cruza la entrada de la sede central del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ubicada en Dorrego al 4019. La frase sintetiza el clima que se vive puertas adentro, donde desde hace por lo menos una semana la incertidumbre se volvió parte de la rutina.

Afuera, sobre las rejas, los carteles advierten: “Alerta, alerta, alerta, SMN no a los despidos, el servicio se defiende” y “Bajo el mismo paraguas defendamos el Servicio Meteorológico”.

Adentro, una reunión iniciada a las 9 de la mañana entre las autoridades del organismo y delegados de ATE-SMN sigue en curso. Según pudo saber LA NACION, una de las negociaciones clave es el número de los despidos.

La escena contrasta con lo que se informaba días atrás, cuando se daba por hecho un recorte de 240 trabajadores y la inminencia de una lista de despidos antes de este viernes. Con el correr de las horas, ese escenario empezó a modificarse y los números entraron en negociación.

Sin anuncio oficial, continúan las negociaciones por los despidos en el Servicio Meteorológico Nicolás Suáraez

“El director nos informó que, en principio, desde el Ministerio de Desregulación se pedía el despido de 240 trabajadores, pero desde el organismo están negociando que sean menos. Ayer hubo una reunión con Defensa y Desregulación, y hoy nos dijeron que el número podría bajar a 140, aunque no es definitivo. Se trata de trabajadores civiles contratados”, afirmó Carolina González, meteoróloga y delegada de ATE-SMN.

Fuentes oficiales del SMN confirmaron la posible reducción del número de despidos. “En la reunión que mantuvimos con el Lic. Antonio Mauad se nos informó que el número de despidos sería cercano a 140 personas. El criterio será definido por cada director de área y se buscará minimizar el daño producido. El impacto operativo, en tanto, se evaluará a medida que los despidos se vayan efectivizando”, informaron en diálogo con este diario.

Como había anticipado LA NACION, los despedidos forman parte de un “plan de modernización” exigido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Actualmente, el SMN cuenta con 980 empleados, de los cuales 780 son civiles y 200 son militares. Según pudo saber este diario, los despidos no afectarían la planta permanente del organismo, sino a personas que estaban bajo la modalidad de contratos temporarios alcanzados por el artículo 9, una práctica que se extiende en todo el Estado, y, que en este caso, alcanzaba a más de la mitad de la planta. Sus contratos finalizaban en diciembre.

Este no es el primer recorte dentro del organismo. Desde la llegada de la administración libertaria, el MSN tiene más de 200 empleados menos.

Clima interno

Natalia Bonel, meteoróloga con quince años en el organismo y también delegada de ATE, describió a LA NACION el escenario interno y las definiciones que, hasta el momento, siguen sin concretarse. “Estamos en un estado de desesperación. Hay gente descompuesta y entre nosotros tratamos de darnos fuerzas”, señaló.

Natalia Bonel, meteoróloga y delegada de ATE con 15 años en el organismo Nicolás Suárez

Sobre los motivos del posible recorte, remarcó: “Nosotros preguntamos a las autoridades qué criterio habían traído del Ministerio de Desregulación y nos dijeron que no hay criterio. Tampoco nos dieron ninguna justificación. Incluso nos comunicaron que esta orden no está por escrito, sino que es una exigencia de palabra de despedir cierta cantidad de gente”.

En cuanto a los tiempos, indicó: “Se hablaba de hoy como un día bisagra, pero nos comunicaron que no va a haber anuncio. Las listas se están intentando negociar entre las autoridades del SMN, el Ministerio de Defensa y el de Modernización. No están definidas. Seguimos en un estado de incertidumbre y preocupación permanente”.

Movilización en Plaza de Mayo

Bonel también se refirió a una actividad convocada para esa jornada: “Hoy hay una actividad en Plaza de Mayo organizada por organismos científico-técnicos junto con ATE. Es una feria para que la gente conozca qué hace cada organismo. Nosotros participamos porque somos un organismo científico-técnico y, ante el desconocimiento de quienes toman estas decisiones, buscamos que la sociedad entienda la importancia del servicio”.

“Se hablaba de hoy como un día bisagra, pero nos comunicaron que no va a haber anuncio", dice Bonel Nicolás Suáraez

Respecto del posible impacto, advirtió: “Afecta todo: desde la medición del tiempo presente —los datos que la gente ve— hasta los pronósticos, las alertas tempranas y los análisis a más largo plazo. También impacta en la economía del país: la agricultura, el transporte marítimo, fluvial y aéreo. Es una cadena de consecuencias”.

Sobre las listas de despidos, indicó: “Sabemos que existe una lista, pero no conocemos los nombres. Eso se va a comunicar de manera individual, a través de los directores”. Y agregó: “Hoy las autoridades tienen que ir a justificar por qué no despedir a esas cien personas que se lograron reducir respecto del pedido original. No sabemos qué va a pasar. Seguramente haya más información la semana que viene o la siguiente, cuando debería estar definido el número final”.

Carolina González, meteoróloga con 20 años en el organismo y delegada de ATE Nicolás Suárez

González también describió el clima interno: “En la sede central somos unas cien personas y, dentro de todo, nos acompañamos y tratamos de hablar con los directores para tener información. Pero en el interior hay trabajadores que están solos en sus estaciones y se enteran por mensajes, por WhatsApp. La angustia es mucho mayor para ellos”.