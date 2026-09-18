Tensión en Bariloche: construyeron una escuela para jóvenes con discapacidad, pero sus padres denuncian que no es apta

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La situación de la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 6, una institución pública provincial dedicada a la educación especial y capacitación en oficios para adolescentes y jóvenes con discapacidad, se encuentra en el centro de un intenso debate comunitario e institucional.

La escuela, que atiende a una matrícula de 104 estudiantes en dos turnos, funciona provisoriamente, desde marzo del año pasado, en el inmueble Ruka Che (en el barrio Nahuel Hue), tras años de peregrinar por establecimientos prestados que dificultaban la organización de los alumnos.

Frente a un reclamo histórico que se extendió por cerca de dos décadas, en 2022 se encaró la construcción de un edificio propio para esta escuela, con fondos nacionales, en la calle 2 de Agosto (Onelli y Elordi). A fines de 2023, los avances en su construcción quedaron paralizados luego del cese del financiamiento. Finalmente, a mediados de 2025, la obra fue reanudada con fondos provinciales. Se prevé que la escuela esté lista hacia fines de este año.

Las obras en la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 6 de Bariloche.

De todos modos, cerca de la mitad de las familias de los estudiantes expresan una profunda preocupación y aseguran que el edificio en construcción no se ajusta a las necesidades diarias de los alumnos.

Los reclamos

Entre los principales cuestionamientos presentados por algunas familias, se destaca que las divisiones de durlock carecen de la aislación acústica necesaria para contener a jóvenes que atraviesan desregulaciones emocionales o sensoriales. También denuncian la falta de salas específicas de regulación sensorial y señalan que los sanitarios cuentan con cambiadores diseñados para niños pequeños, siendo inadecuados para jóvenes de más de 50 kilos, que requieren cambiadores de tamaño camilla.

En materia de accesibilidad exterior, alertan sobre la ausencia de una rampa sobre la calle Elordi para el descenso de transportes escolares y señalan un desnivel pronunciado en la salida de emergencia hacia la calle Padre Mascardi que dificultaría la evacuación de usuarios en sillas de ruedas.

Las obras en la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 6 de Bariloche.

“El año pasado, el equipo directivo recorrió las obras y se hicieron algunos pedidos de modificaciones. Y desde principios de este año, estamos solicitando al Consejo Escolar volver a visitar el edificio para chequear que estén garantizadas las condiciones para las características propias de los estudiantes antes de que sea irreversible, pero no han dado aún una respuesta”, indicó la mamá de una alumna.

En diálogo con LA NACION, la subsecretaria de Consejos Escolares y responsable de la Coordinación General de Infraestructura Escolar de Río Negro, Mónica Pouso, defendió el proyecto edilicio y sostuvo que la obra representa una “gran conquista” que dará respuesta definitiva a la demanda de la institución.

Según detalló la funcionaria, la obra supera los 800 m² cubiertos, a los que se añaden 160 m² de veredas perimetrales y un playón exterior de 400 m². Respecto a la distribución interna, Pouso explicó que el proyecto inicial de 8 espacios áulicos se modificó a 12 espacios áulicos y talleres flexibles tras recorridas con la comunidad educativa. Pouso afirmó que estas divisiones se ejecutaron mediante durlock y paneles móviles para permitir ajustar las dimensiones según los requerimientos pedagógicos sin necesidad de realizar demoliciones.

En relación con las críticas sobre la falta de espacios sensoriales o la capacidad de las aulas, Pouso enfatizó la especificidad pedagógica de la Escuela Laboral N° 6 en comparación con las escuelas especiales de nivel primario. Aclaró que la institución trabaja con adolescentes y jóvenes orientándose a la autonomía y la inclusión sociolaboral en talleres de carpintería, cocina y artesanías, funcionando con grupos reducidos de entre 8 y 10 alumnos en esquemas rotativos.

Las obras en la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 6 de Bariloche.

En cuanto a la movilidad y la seguridad, la subsecretaria afirmó que el edificio está proyectado en una única cota (un solo nivel), lo que vuelve innecesaria la instalación de rampas internas. Asimismo, precisó que la estructura cuenta con salidas de emergencia provistas de puertas dobles de casi 1,60 metros de ancho con barras antipánico.

Consultada sobre la fecha de inauguración, Pouso indicó que los plazos debieron extenderse debido a la veda climática generada por el severo invierno en Bariloche, lo que impidió avanzar con el hormigonado, la pintura y el playón exterior.

Sobre la preocupación de las familias de los estudiantes, Pouso aseguró que mantienen una postura abierta al diálogo y que se coordinarán visitas una vez que las condiciones de seguridad de la empresa contratista lo permitan. “Obviamente comprendo la preocupación de las familias y me parece bien que quieran saber si la escuela va a poder responder adecuadamente a las necesidades. Yo les digo que sí, que se queden tranquilos, van a recibir una escuela preciosa”, dijo Pouso.

Por su parte, el 5 de septiembre las familias enviaron una nota formal al consejero escolar Santiago Velázquez intimando a que se autorice una visita guiada previa al traslado para corroborar la funcionalidad del predio. En paralelo, un grupo de padres avanza en la firma de un recurso de amparo ante la Defensoría para frenar la mudanza programada originalmente para octubre hasta tanto no se garanticen condiciones plenas de seguridad, accesibilidad e inclusión.