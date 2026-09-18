Hay alerta amarilla por tormentas, nevadas y vientos para este viernes 18 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, nevadas y vientos para este viernes 18 de septiembre. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay ocho provincias afectadas y el nivel de advertencia implica la posible presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas estará vigente para las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes, que serán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Ante estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También aconseja cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en caso de encontrarse al aire libre.

El pronóstico según las regiones

En otro orden, la alerta amarilla por nevadas estará vigente para el cordón cordillerano de Catamarca, La Rioja y San Juan. En esas zonas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros y no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Con el objetivo de evitar complicaciones, el ente meteorológico aconseja evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Finalmente, la advertencia amarilla por vientos afecta al sur de Chubut y a la provincia de Santa Cruz. En esos distritos se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos.

A partir de este panorama, el organismo aconseja evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, el SMN indicó que la mínima será de 15°C y la máxima de 23°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

El clima en la Ciudad

Para el sábado se prevé que tanto las máximas como las mínimas persistan en los mismos valores. Se espera una jornada soleada aunque con marcada presencia de nubes y con vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires, se espera una máxima de 20°C y una mínima de 12°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente despejado al mediodía y algo nublado durante la tarde y la noche.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 9°C en Catamarca; 23°C y 7°C en Chaco; 20°C y 5°C en Chubut; 23°C y 9°C en Córdoba; 23°C y 9°C en Corrientes; 20°C y 7°C en Entre Ríos; 26°C y 8°C en Formosa; 21°C y 5°C en Jujuy; 20°C y 1°C en La Pampa; 23°C y 7°C en La Rioja; y 20°C y 6°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 10°C en Misiones; 21°C y 3°C en Neuquén; 17°C y 2°C en Río Negro; 21°C y 5°C en Salta; 23°C y 5°C en San Juan; 22°C y 8°C en San Luis; 8°C y 1°C en Santa Cruz; 21°C y 8°C en Santa Fe; 26°C y 7°C en Santiago del Estero; 5°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 23°C y 7°C en Tucumán.