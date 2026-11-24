La Policía de la Ciudad protagonizó este martes un tenso enfrentamiento con un grupo de vecinos de Caballito luego de que los efectivos se presentaran a remover el deck de un local por el nuevo TramBus. Los agentes llegaron junto a personal de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad mientras el negocio se encontraba en funcionamiento y les quitaron a los clientes lo que estaban consumiendo. Un empleado resultó detenido por pegarle a un inspector.

El episodio ocurrió cerca de las 16, en Tina Café, una cafetería ubicada en la calle Ambrosetti al 300, cuando personal del Gobierno porteño se presentó en las inmediaciones para sacar el deck perteneciente al local por el nuevo sistema de TramBus, que generó cambios y modificaciones en el sentido del tránsito en varios puntos de la Ciudad.

Desde la Policía de la Ciudad aseguraron que personal de Espacio Público se presentó a cumplir con dicha medida y pidió apoyo de los efectivos. Sin embargo, se presentaron diez días antes de lo estipulado en la orden.

El altercado entre la Policía y los vecinos en Caballito

El dueño del local, Jorge Prado, contó en redes sociales que el personal ya se había presentado durante la mañana con la intención de remover el deck, pero que él no fue notificado de dicha orden.

El testimonio del dueño del local en Caballito

“Hoy a las 8 de la mañana me encuentro con que me quieren desarmar el deck que tengo para la gente sin ningún tipo de notificación. Dicen que tenían una orden de desarmármelo si o sí, y de sacarme el lugar. Quiero saber qué es lo que va a hacer el ministro de Espacio Público Ignacio Baistrocchi, que no se presentó, y qué es lo que va a pasar con mi local. Yo de acá no me voy a mover hasta que alguien venga y lo haga”, señaló Prado al mediodía.

Los efectivos removieron a los clientes mientras el local estaba en funcionamiento

Durante la tarde, los efectivos se presentaron y fueron grabados por los vecinos. Allí se veía a los clientes sentados en las mesas del deck, consumiendo los productos que habían comprado previamente. En una de las grabaciones se ve cómo los agentes intentaron quitarle un café a una mujer. “Pagué el café”, gritó la mujer.

“Estamos desde la mañana acá y están todos avisados que esto hay que levantar. Estamos hablándole bien. Van a ir detenidas todas las personas que se opongan a la medida”, amenazó el agente, que permanecía con su cara tapada con un casco y anteojos. Cuando fue consultado sobre cuál era la medida, no contestó.

El momento de la detención del empleado del local en Caballito

Luego, los efectivos levantaron las mesas con la comida de los clientes y con sus pertenencias y comenzaron a moverlas a pesar de la oposición de los presentes.

Durante otra grabación, se vio que las tensiones escalaron hasta la violencia física, donde los efectivos redujeron a una persona tomándolo del cuello mientras los vecinos intentaban parar la situación. Fue entonces que un empleado del local revoleó una silla contra los agentes e impactó contra el inspector de Espacio Público. El empleado fue detenido por lesiones.

Más videos de los incidentes en un local de Caballito

“¡Déjenlo, son ocho contra una persona, lo van a matar!“, exclamaron los vecinos a los agentes. Mientras intentaban reducir al detenido, el jefe del local pidió que paren con la violencia: ”¡Paren! ¡Me están rompiendo el negocio!“.

La calle Ambrosetti ya había generado conflictos con los vecinos cuando se estableció que cambiaría la circulación para fin de mes como parte del reordenamiento vial previsto por el Gobierno porteño. A esa medida se sumó la circulación de dos líneas de colectivos que actualmente usan la avenida Acoyte. Esto despertó reclamos entre vecinos y comerciantes que cuestionan que una calle residencial, más angosta y con intensa circulación peatonal se convierta en un corredor de transporte público.