Terremoto en Venezuela: el fenómeno que no se registraba desde 1812 y la advertencia de los geólogos para los próximos días

Es sabido entre los geólogos de la región que Venezuela tiene una actividad sísmica frecuente, aunque terremotos de la intensidad de los dos que sacudieron ayer a buena parte del norte del país, incluida Caracas, son escasos. En diálogo con LA NACION, Víctor Ramos, uno de los geólogos más reconocidos de la Argentina, planteó que algo así no había ocurrido en ese sitio en poco más de 200 años.

El primer sismo, de magnitud 7,2, ocurrió a las 18.04 hora local, con epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte, de magnitud 7,5.

“Los dos sismos que se desencadenaron con segundos de diferencia ocurrieron cerca de la superficie. Este tipo de sismos genera más ondas que suelen ser destructivas”, describió el experto. El primero ocurrió a 15 kilómetros de profundidad y el segundo, a 23. Como explica Ramos, la primera fractura desencadenó la segunda, lo que sumó presión a toda la estructura. “Desde entonces, de acuerdo con el USGS, ha habido decenas de sismos con magnitud no superior a 3 y centenares menores a 2”, describió el experto y advirtió: “En el reporte del USGS señalaron un 94% de probabilidad de que, en los próximos días, haya una réplica de al menos magnitud 5”.

Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, confirmó este jueves por la mañana que ya son 164 los muertos y que hay más de 971 heridos. Decenas de edificios quedaron destruidos y varias ciudades sin luz, en un panorama de destrucción que hace prever un escenario aún más grave.

El norte venezolano tiene un largo historial de terremotos destructivos. Sin embargo, en un radio de 250 kilómetros alrededor del epicentro de los sismos que ayer sacudieron al país, solo se registraron siete eventos de magnitud superior a 6 en el último siglo.

Probabilidad de réplicas por magnitud en la próxima semana de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos USGS

El antecedente más reciente ocurrió en septiembre de 2025, cuando una secuencia de dos terremotos de magnitud 6,2 y 6,3 dejó al menos un muerto, más de 110 heridos y provocó importantes daños estructurales en los estados de Zulia y Lara. Antes de eso, en septiembre de 2009, un sismo de magnitud 6,4 dejó 18 heridos y dañó edificios cerca de Morón, a poco más de 200 kilómetros de Caracas. Otro terremoto de magnitud 6,0, registrado en 1989, provocó daños menores en la zona de Valencia. Más al oeste, un sismo de magnitud 6,1 sacudió la región en abril de 1975.

El antecedente más devastador de la historia reciente fue el terremoto de Caracas de julio de 1967. El sismo, de magnitud 6,6 y con epicentro ubicado unos 131 kilómetros al este de los eventos registrados ayer, dejó cerca de 240 muertos, cientos de heridos y provocó el colapso de varios edificios residenciales de gran altura, además de una destrucción generalizada.

Acumulado histórico de sismos en Venezuela desde 1906 USGS/Victor Ramos

A una escala más amplia, Venezuela registró desde 1900 cinco terremotos de magnitud 7 o superior en el norte del país o en áreas cercanas a la costa. Aunque, de acuerdo con Ramos, el sismo más parecido al que vivieron ayer los venezolanos ocurrió en 1812. “Fue muy destructivo también, aunque en aquella época había menos infraestructura y población”, aclaró el experto argentino.

La geología venezolana

Venezuela es un país atravesado por varias fallas geológicas. Una de las más activas de la región se encuentra en el norte del país. Se trata de la falla de Boconó, que Ramos describió como una de las más activas del continente. Esa falla se ubica precisamente en la zona donde ocurrieron los dos terremotos del 24 de junio.

“En realidad, estos sismos se dan por el encuentro y la interacción de la falla de Boconó y la de San Sebastián, que es la más cercana a Caracas”, resaltó el experto y agregó: “Uno aterriza en el aeropuerto de Caracas y tiene que pasar por un valle muy profundo; esa es la falla de San Sebastián. Ahí hay un viaducto que ha sido un reto para los ingenieros porque, con cada terremoto, la obra se sacude”.

Mapa geológico venezolano Victor Ramos

En Venezuela también se encuentran la placa del Caribe y la sudamericana. Entre ambas hay más de dos fallas geológicas que constantemente están en movimiento. Tanto es así que el país cuenta, de acuerdo a Ramos, con un servicio geológico de primer nivel.

Más allá de la situación geológica, lo que Ramos supone es que este evento tuvo una magnitud particular para la zona. Este tipo de intensidad no se vive con frecuencia. Sin embargo, también es la vulnerabilidad de la ciudad la que determina la capacidad destructiva. “La infraestructura no está preparada para algo como esto. Yo recuerdo el caso del terremoto de Haití en 2010: la magnitud fue de 7, pero la capacidad destructiva fue mucho mayor”, señaló el geólogo.

EE.UU. despliega ayuda

El presidente estadounidense, Donald Trump, en buenas relaciones con Venezuela desde que en enero capturó al presidente Nicolás Maduro –juzgado en Nueva York–, prometió ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”. Siguiendo sus órdenes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Washington “está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”.

Continúan las tareas de búsqueda entre los escombros en distintas ciudades afectadas; "Estamos en labores muy arduas de rescate para salvar vidas", dijo Delcy Rodríguez, presidenta interina Juan Barreto/AFP

Rodríguez informó posteriormente que mantuvo una conversación telefónica con Rubio, “quien expresó su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles”.

La mayor parte de los países de América Latina, entre ellos la Argentina, así como España, Alemania, Italia, China, India y la Unión Europea, manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda humanitaria. Expertos de la ONU instaron a Caracas a “desbloquear de inmediato” el acceso a redes sociales y medios de comunicación para facilitar las tareas de socorro.