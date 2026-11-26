El hallazgo de una serpiente venenosa en una vivienda de Córdoba capital generó preocupación y motivó la intervención de personal especializado. El animal apareció en el sector de la pileta de una propiedad ubicada en el barrio Valle Escondido, donde permanecía oculto en uno de los espacios destinados al mantenimiento del agua. Tras ser rescatada, los efectivos confirmaron que se trataba de una yarará chica, una especie cuyo veneno puede resultar mortal.

El episodio tuvo lugar durante la tarde del miércoles 25 de noviembre en una casa situada sobre la calle República China al 745, en el sector de Patagonia Village. Fue el propio dueño de la vivienda quien advirtió la presencia del reptil y solicitó asistencia para retirarlo de manera segura, según consignó el medio local El doce TV.

Tras recibir el aviso, los efectivos de la Patrulla Ambiental se trasladaron hasta el domicilio y realizaron una inspección en el sector de la pileta. Allí descubrieron que la serpiente se había refugiado en el interior de la casilla donde se encuentra el sistema de filtrado.

La serpiente permanecía escondida en el interior de la casilla del filtro de la pileta

Debido al peligro que representaba el ejemplar, los especialistas llevaron adelante un operativo para extraerlo sin poner en riesgo la integridad física de las personas ni la del animal. El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y no se registraron heridos.

Una vez concretado el rescate, la serpiente fue trasladada al Centro de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Qué hacer ante la aparición de una serpiente venenosa

La yarará chica es una especie de importancia médica debido a la toxicidad de su veneno. Si bien su presencia puede generar temor, es fundamental evitar cualquier intento de capturarla, desplazarla o matarla sin la intervención de personas capacitadas.

La yarará chica (Botrhops diporus) es una serpiente mediana que habita en áreas del Centro y Norte del país Parques Nacionales de Argentina

Ante el hallazgo de un ejemplar de estas características, lo recomendable es mantener una distancia prudente, alejar a los niños y a las mascotas del lugar y comunicarse con las autoridades correspondientes.

Asimismo, mantener los jardines libres de malezas, evitar la acumulación de objetos en desuso y revisar los espacios exteriores que podrían servir de refugio para estos animales son algunas de las medidas preventivas que pueden contribuir a reducir las posibilidades de encontrarse con un reptil dentro de una propiedad.