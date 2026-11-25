“¿En serio todavía existen esas cosas?”, “No tenía ni idea de que acá pasaba eso”. Los comentarios rodearon la presentación pública del proyecto de ley que impulsa prohibir las terapias de conversión en la ciudad. También conocidas como “ecosieg” –Esfuerzos para Corregir o Cambiar la Orientación Sexual, la Identidad o la Expresión de Género–, estas prácticas buscan modificar o inhibir la orientación sexual de una persona para que sea heterosexual, o su identidad o expresión de género para que se corresponda con su sexo. Utilizan métodos de asistencia psicológica o religiosa, tratamientos químicos y hasta métodos violentos como el aislamiento, la humillación o la violencia física y mental.

Según explicó a LA NACION el legislador porteño Emmanuel Ferrario (Bloque Confianza y Desarrollo), autor de la propuesta, “en la ciudad no hay una prohibición específica de este tipo de actividades”. Antes de redactar el proyecto, dijo, se asesoró con organizaciones, escuchó testimonios de afectados e investigó otros modelos de leyes en países que ya las prohíben. La iniciativa cuenta con el apoyo del Bloque Peronista y el Bloque Radical, y empezó a ser discutida en la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades, donde la semana pasada se realizó un reunión informativa con organizaciones y damnificados.

Además de la penalización de estas prácticas, la ley garantiza a las víctimas el acceso a la justicia y a servicios de salud mental. También promueve campañas de concientización para informar a la ciudadanía.

Emmanuel Ferrario, autor del proyecto de ley Tadeo Bourbon

Nicolás Bugnot y Gastón Oneto, dos hombres de 35 años que desde hace tiempo comparten las experiencias traumáticas que vivieron durante las terapias de conversión a las que sus familias los obligaron a asistir durante su adolescencia, participaron de la presentación pública del proyecto. Gracias a sus testimonios y los de otros más con la misma experiencia, se puede conocer mucho mejor el funcionamiento de estas prácticas.

Bugnot hoy vive en la zona oeste del conurbano, cerca de la casa familiar. Durante la adolescencia, su homosexualidad se convirtió en una culpa muy pesada que lo alejaba incluso de su fe. A los 18 años, su familia lo empujó a participar de retiros y actividades que organizaba el pastor del Ministerio Mano Fuerte Brazo Extendido, alguien a quien admiraba y que le prometió “curarlo”. Pero según su testimonio, durante los siete años que asistió a esos encuentros su autoestima se deterioró y la tristeza se volvió parte de su vida cotidiana. A los 25, se alejó para siempre de la Iglesia y de su familia.

“Para muchos como nosotros, la religión y la espiritualidad son muy importantes en nuestras vidas”, dijo Bugnot a LA NACION, y agregó: “Pero en este lugar te hacían sentir que, si no cambiabas, no entrabas en lo que ellos proponen”. Hoy recuerda esos años como una etapa muy oscura de su vida.

Oneto vivió algo similar, pero en la provincia de Santa Fe. A los 17 años ingresó a los talleres y retiros del Ministerio de la Restauración. que invita a acercarse con el siguiente mensaje: “Tres días para encontrarte con Dios y sanar heridas emocionales, sexuales y relacionales en un entorno apartado y seguro”.

Las vivencias de ambos tienen muchos puntos en común. Cuando advirtieron que había muchas otras personas que habían atravesado situaciones similares, decidieron hacer públicas sus historias.

Cristian Alarcón, Nicolás Bugnot y Gastón Oneto Tadeo Bourbon

Junto a ellos estuvo también el director de la revista Anfibia, Cristian Alarcón, y la periodista Florencia Alcaraz, encargada de la redacción de una minuciosa investigación para mostrar de qué manera funcionan estas terapias.

Un periodista de Anfibia, cuyo nombre se mantiene en reserva, logró infiltrarse en un campamento evangélico pentecostal organizado por el Ministerio Mano Fuerte Brazo Extendido, en Benavídez, entre el 9 y 12 de octubre de este año. Allí experimentó las dinámicas y rituales que vivieron 144 personas que se inscribieron y pagaron $200.000 para hacer un “Retiro de restauración emocional, relacional, sexual y espiritual”. Muchos de ellos fueron para “curar” su homosexualidad.

“Los publicitan como acompañamiento espiritual”, señaló Ferrario. Y subrayó que “como estas terapias se prolongan en el tiempo, pasan años hasta que las personas se pueden identificar como víctimas y se animan a hablar”.

Encuesta

En la Argentina no existe un relevamiento oficial de cuántas personas estuvieron sometidas a estas prácticas. En 2024, la Asociación Familias Diversas Argentinas (AFDA) hizo un informe basado en una encuesta entre 839 personas de todo el país que se identificaron como parte de la comunidad LGBTI+: el 41% de ellas desconocía que existían estas terapias y ocho de cada diez de los que se identificaban como víctimas reconocieron que no hicieron la denuncia por miedo, por vergüenza, para no involucrar a familiares o por desconocimiento de cómo hacerlas.

“Hubo dos cosas cruciales para poder hacer esta investigación”, explicó Andrea Rivas, presidenta de AFDA: “La llegada de la encuesta online y el acceso a los entrevistados, a través de las organizaciones”. De acuerdo con este mismo informe, más del 60% de ellos tenían entre 13 y 30 años cuando comenzaron sus terapias de conversión y las familias fueron las que los impulsaron. “La dependencia económica y afectiva, las falsas propuestas de contención y las promesas de una ‘curación’ llevan a estos adolescentes y jóvenes a una situación de engaño y oscuridad para seguir perteneciendo a su comunidad”, agregó Rivas.

Pablo Echeverría Tadeo Bourbon

Las terapias de conversión no son prácticas exclusivas de ámbitos religiosos. También la ejercen profesionales de la salud mental en centros que ofrecen asistencia psicológica. Cuando Pablo Echeverría llegó a la adolescencia, su orientación sexual molestó mucho a su familia. Vivía en Gualeguaychú, Entre Ríos, y allí todos se conocen. La vergüenza y la culpa que le hicieron sentir sus padres lo atormentaban y a los 17 años fue obligado por su familia a ir todas las semanas a la Fundación Arché, en Buenos Aires, para recibir asistencia psicológica.

Recordó que los viajes hasta Buenos Aires eran largos y oscuros, y que esas tres horas de ida y de vuelta forman parte de una etapa dolorosa de su vida. “Yo hoy tengo psicólogo, estoy reconstruyendo mi historia”, comentó a LA NACION. Le cuesta estar expuesto públicamente y la religión ocupa un espacio muy importante en su vida. “Bloqueé todo eso para seguir adelante. Ya hace nueve años que me fui de la casa de mis padres definitivamente”, añadió.

LA NACION se comunicó con el Ministerio Mano Fuerte Brazo Extendido y respondieron que no participan de entrevistas periodísticas y que toda la información sobre sus actividades se puede encontrar en su página web. Del mismo modo, contactó a la Fundación Arché; su presidenta, Carla Angelini, manifestó asombro por la consulta y detalló: “Nosotros hacemos terapia, recibimos a las personas de manera muy personal, acompañando lo que cada una necesita y respetando sus decisiones personales”.

Bugnot, Oneto, Echeverría y otros dos afectados crearon la organización Nada que curar, un espacio para que todos los que hayan pasado por este tipo de terapias puedan contar lo que les sucedió. Este es el punto más importante que señalaron todos los oradores durante la presentación. “Tratamos de abrir un espacio para que se vuelquen las denuncias y que las víctimas se sientan seguras y protegidas, que puedan confiar en la confidencialidad de sus testimonios”, señaló Bugnot.

De acuerdo con el informe de AFDA citado anteriormente, las prácticas de conversión no solo afectan a las personas en el momento en que ocurren, sino que tienen consecuencias profundas y duraderas en su salud integral y bienestar social. Alrededor del 70% de los encuestados viven con sentimientos de culpa, baja autoestima, ansiedad y vergüenza, y la mitad sufre o sufrió depresión, aislamiento social y tuvo ideas de suicidio. “Yo no quiero que otras personas pasen por esto, por eso sentí la necesidad de salir a hablar”, sostuvo Echeverría.

Para Alarcón, el tema que su equipo investigó bajo su dirección no es uno más en su carrera. Entre los 6 y 8 años de edad, en Chile, fue sometido a inyecciones de testosterona para masculinizarlo, pero recién pudo recuperar esos recuerdos hace pocos años. Nunca lo había hablado con sus padres y tampoco hoy sabe bien claro cuántas veces lo inyectaron.

Alarcón explicó que la misma investigación periodística de Anfibia también fue realizada en Colombia, Ecuador y Chile. “En cada lugar fue diferente y es muy difícil llegar a conocer las marcas que estas terapias de conversión pueden dejar en quienes las sufrieron”, apuntó.

En el Congreso nacional descansa un proyecto similar desde 2024, presentado por el diputado Esteban Paulón, que estuvo como invitado en el evento.