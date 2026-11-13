Tiene 20 años, es argentino y lo premiaron en Harvard por crear un dispositivo con inteligencia artificial que orienta a personas ciegas

“Yo venía investigando unas semanas antes cómo las personas ciegas pueden leer una página web, por pura curiosidad”, recordó Martín Ezequiel Pulitano en diálogo con LA NACION, un argentino de 20 años que encontró en una inquietud personal el punto de partida para desarrollar una herramienta capaz de mejorar la vida de otras personas. Lo que comenzó como una simple búsqueda de información terminó convirtiéndose en FEEL, un dispositivo que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las personas con discapacidad visual a orientarse con mayor autonomía. El proyecto, que desarrolló junto a un equipo de estudiantes, resultó ganador de HackHarvard, una competencia tecnológica realizada en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, donde jóvenes de distintas partes del mundo se reunieron para buscar soluciones innovadoras a problemas de la vida cotidiana.

Martín, el argentino que ganó en Harvard

Desde muy chico, Martín, quien actualmente estudia ingeniería informativa en la UCEMA, estuvo rodeado de computadoras, programación y conversaciones vinculadas con el mundo tecnológico. Sus padres trabajan en ese ámbito, por lo que su interés comenzó mucho antes de que decidiera dedicarse profesionalmente a desarrollar soluciones digitales. “Yo estoy en tecnología hace rato, siempre me interesó, mis dos padres vienen de tecnología, entonces siempre tuve tecnología en la mesa, se podría decir”, contó.

Martín Pulitano tiene 20 años y ganó una competencia de innovación tecnológica en Harvard (Foto: Gentileza Martín Pulitano)

A los 15 años realizó su primer curso de programación. Aunque durante un tiempo dejó de lado esa actividad, la experiencia despertó una curiosidad que más adelante se transformaría en una vocación. A los 17 decidió retomar sus estudios de manera constante y comenzó a trabajar como programador, una actividad que desempeñó durante aproximadamente dos años.

Con el avance de la inteligencia artificial, encontró nuevas posibilidades para desarrollar ideas y resolver problemas cotidianos. Esa inquietud lo llevó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera: viajar por su cuenta a los Estados Unidos para conocer de cerca uno de los principales centros de innovación del mundo. “Siempre me gustó resolver problemas con la tecnología, más ahora con la inteligencia artificial. Creo que hay más oportunidades que nunca”, explicó.

Durante un mes y medio permaneció en San Francisco, donde recorrió el ecosistema tecnológico de la ciudad y buscó nuevas experiencias que le permitieran ampliar sus conocimientos.

De una lista de espera a competir en Harvard

La posibilidad de participar en HackHarvard apareció casi por casualidad. Mientras se encontraba en los Estados Unidos, Martín se enteró de que un amigo había sido aceptado en una competencia de programación organizada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Boston. Entusiasmado con la idea de vivir una experiencia similar, decidió buscar otras convocatorias.

El joven argentino participó de HackHarvard, una competencia que reunió a estudiantes y desarrolladores de distintas universidades y países (Foto: Instagram @martinpulitano)

Sin embargo, las inscripciones de varios eventos ya habían cerrado. Lejos de abandonar la idea, recurrió a ChatGPT para encontrar competencias que coincidieran con las fechas de su viaje. Entre las alternativas apareció HackHarvard, una hackatón anual organizada por estudiantes de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, que reúne durante 36 horas a cientos de jóvenes de distintas universidades del mundo con el desafío de diseñar y desarrollar prototipos tecnológicos desde cero.

Se postuló, pero la primera respuesta no fue la que esperaba: quedó en lista de espera. Aun así, insistió y envió numerosos correos electrónicos a los organizadores hasta que finalmente recibió la confirmación de que había sido aceptado. “Me anoté, esperé y me rechazaron, me mandaron a lista de espera y ahí está la anécdota de que mandé muchísimos mails”, recordó.

La noticia lo obligó a reorganizar sus planes, por lo que cambió uno de sus pasajes, perdió otro que no pudo modificar y viajó a Boston durante un fin de semana para participar de la competencia. Una vez allí, se encontró con estudiantes de distintas universidades y países. Según recordó, había pocos participantes latinoamericanos, una situación que, lejos de intimidarlo, aumentó sus ganas de destacarse. “La verdad que el nivel es muy alto, el nivel de cosas que construían”, señaló sobre la experiencia.

Cómo nació FEEL, el dispositivo pensado para las personas con discapacidad visual

La idea que finalmente lo llevaría a obtener el reconocimiento había comenzado a gestarse semanas antes de la competencia. Durante su estadía en San Francisco, conoció a una persona ciega que despertó una pregunta que hasta entonces no se había planteado: ¿cómo hacen las personas con discapacidad visual para acceder a la información de una página web?

El proyecto busca que las personas con discapacidad visual puedan construir una representación mental del espacio que las rodea (Foto: Gentileza Martín Pulitano)

Movido por la curiosidad, comenzó a investigar las herramientas de accesibilidad disponibles. Si bien luego dejó el tema de lado durante algunas semanas, aquella conversación permaneció en su memoria.

Ya en HackHarvard, uno de sus compañeros de equipo contó que tenía familiares ciegos de bajos recursos económicos en China. A partir de esa experiencia, comenzaron a intercambiar ideas sobre las dificultades que enfrentan muchas personas con discapacidad visual para desenvolverse en su vida cotidiana.

Fue entonces cuando surgió FEEL, un proyecto que busca utilizar la tecnología para facilitar la orientación y el desplazamiento. “El objetivo es que sea un dispositivo para que las personas ciegas puedan, mediante el tacto o presión, algo táctil, sentir lo que tienen delante y a los costados”, explicó Martín.

En el video, Martín Pulitano muestra el funcionamiento de FEEL, el dispositivo que busca facilitar la movilidad de las personas ciegas

A diferencia de otras soluciones que dependen principalmente de indicaciones sonoras, la propuesta busca transmitir información del entorno mediante estímulos táctiles. De esta manera, el usuario podría interpretar la ubicación de elementos cercanos y construir una representación mental del espacio. “Mi objetivo es poder hacer un mapa, un mapa en la mente de las personas ciegas para poder ayudarlos a moverse con autonomía”, detalló.

El diseño también evolucionó desde su presentación inicial. Durante la competencia desarrollaron un prototipo de mano con un presupuesto de 70 dólares, mientras que actualmente trabajan en una versión con formato de cinturón, que permitiría llevar el dispositivo de una manera diferente.

De todos modos, Martín reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer. Por eso, una de las principales prioridades del equipo es entrar en contacto con personas ciegas que puedan probar la tecnología y compartir sus experiencias, necesidades y sugerencias. Quienes estén interesados en participar y contribuir al desarrollo del dispositivo pueden hacerlo a través del sitio web oficial de FEEL, donde podrán ponerse en contacto con sus creadores y aportar sus opiniones para ayudar a perfeccionar el proyecto.

El reconocimiento que cambió su vida y sus próximos objetivos

Aunque había viajado con la intención de aprender y participar de una competencia internacional, Martín no imaginaba que terminaría entre los ganadores. Junto a su equipo, logró destacarse en un concurso que reunió a más de 500 participantes, provenientes de distintas universidades y países. El desafío fue todavía mayor porque asumió la construcción del prototipo, a pesar de no contar con experiencia previa en ese tipo de desarrollos. “Creo que fue increíble. La verdad es que ganar era algo que no esperaba, aunque me esforcé muchísimo”, reconoció.

Martín Pulitano y su equipo fueron reconocidos en HackHarvard por el desarrollo de FEEL (Foto: Gentileza Martín Pulitano)

La experiencia también modificó su percepción sobre las diferencias entre quienes se forman en las universidades más prestigiosas del mundo y los jóvenes que desarrollan tecnología en la Argentina. “Es como un alivio decir: estamos al mismo nivel que ellos, que son de las mejores universidades del mundo”, reflexionó.

Más allá del premio, el resultado de HackHarvard representó un impulso para continuar trabajando en FEEL. Su intención es perfeccionar el prototipo, escuchar a las personas que podrían utilizarlo y encontrar una manera de convertir la idea en una herramienta útil para la vida cotidiana. “El reconocimiento me encantó, me cambió la vida, así que muy contento con eso y con seguir el proyecto”, concluyó.