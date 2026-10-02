Tiene esquizofrenia, dejó la medicación y desapareció: la desesperada búsqueda de un hombre de 49 años

Sebastián Alfredo Pulido, de 49 años, está desaparecido desde el 24 de agosto y es buscado por la Policía de la Ciudad. Desde entonces, su padre, Oscar, encabeza una intensa búsqueda sin obtener noticias sobre su paradero. La preocupación de la familia es doble: Pulido tiene esquizofrenia y, antes de desaparecer, había dejado de tomar la medicación indicada para tratar su cuadro.

La División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad difundió un alerta para solicitar colaboración. Según la ficha oficial, Pulido es argentino, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez blanca y actualmente está calvo. El pedido incluye dos fotografías para facilitar su identificación, aunque no consigna qué ropa vestía ni qué accesorios llevaba cuando desapareció.

El embajador Javier Figueroa, coordinador de Políticas Oceánicas y Atlántico Sur de la Cancillería y primo de Pulido, contó a LA NACION que Sebastián recibió el diagnóstico de esquizofrenia durante su adultez. “Es una historia triste. Sebastián fue diagnosticado de grande”, relató. Su condición y la interrupción del tratamiento cobran especial relevancia para su entorno por un antecedente ocurrido hace más de una década.

Sebastián Alfredo Pulido, de 49 años, tiene esquizofrenia y había interrumpido su medicación

En aquel momento, Pulido también se alejó de su familia después de dejar la medicación. La situación derivó en una búsqueda que terminó cuando consiguieron localizarlo lejos de su casa. “En el pasado tuvo otro episodio también por dejar la medicación. Lo encontraron cuando intentaba cruzar hacia Brasil o Paraguay”, explicó Figueroa.

La experiencia de entonces constituye un antecedente que la familia tiene presente, pero hasta el momento no surgieron elementos que permitan establecer que Pulido haya repetido aquel recorrido. Tampoco hay información que indique que se haya dirigido hacia una frontera o intentado abandonar el país en esta oportunidad.

Hasta antes de que se perdiera su rastro, Sebastián vivía en una propiedad lindera a la casa de sus padres. Esa cercanía, sin embargo, no implicaba un contacto cotidiano estrecho entre ellos. “Prácticamente no tenía contacto con ellos. Mis tíos ya estaban acostumbrados a esa situación”, señaló Figueroa al describir la dinámica familiar previa a la desaparición.

Esa circunstancia también forma parte del contexto en el que transcurrieron los primeros momentos sin noticias. La falta de contacto frecuente hacía que sus padres estuvieran habituados a que Sebastián mantuviera distancia, pero el paso del tiempo terminó por convertir la ausencia en una búsqueda. Desde entonces, Oscar quedó al frente de las gestiones para intentar localizar a su hijo.

El alerta difundido por la Policía no precisa el punto en el que Pulido fue visto por última vez ni aporta detalles sobre sus movimientos posteriores. Por eso, uno de los principales interrogantes sigue siendo qué ocurrió después del 24 de agosto y hacia dónde pudo haberse dirigido. A diferencia del episodio de hace más de diez años, hasta ahora no trascendieron indicios sobre un posible destino.

Quienes tengan información que pueda contribuir a encontrar a Sebastián Alfredo Pulido pueden comunicarse con el 911, la línea 134 o el 11-5821-4001, los números informados por la Policía de la Ciudad.