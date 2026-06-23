Todos los santos para rezar en julio en la Argentina, día por día

Es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en julio. Esto se debe a que la Iglesia Católica cuenta con su propio santoral, un calendario con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, incluye festividades importantes para los fieles de esta religión.

El 8 de julio se celebra el San Isaías

Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

Todos los santos para rezar en julio, día por día

Este es el santoral del séptimo mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de julio por la Iglesia católica:

Día Santo / Fiesta litúrgica 1 de julio San Oliver Plunkett 1 de julio San Junípero Serra 2 de julio San Otón 2 de julio San Bernardino Realino 3 de julio Santo Tomás 4 de julio Santa Isabel 4 de julio Beato Pier Giorgio Frassati 4 de julio San Odon 5 de julio San Antonio 6 de julio Santa María 7 de julio Beata Sor María Romero Meneses 7 de julio San Panteno 8 de julio San Isaías 8 de julio Beato Eugenio III, Papa 9 de julio Beata María de Jesús Crucificado Petkovic 9 de julio Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesús 9 de julio San Nicolás Pieck y compañeros mártires 10 de julio San Cristóbal, Mártir 10 de julio Santa Felicidad y sus siete hijos 10 de julio Santa Verónica 11 de julio San Pío 11 de julio San Benito 12 de julio San Luis Martín 12 de julio Santa Verónica 13 de julio San Enrique 13 de julio Beata Angelina 13 de julio Santa Teresa 14 de julio San Camilo 15 de julio San Buenaventura 16 de julio Virgen del Carmen 17 de julio Beatas Mártires 18 de julio San Arsenio 19 de julio Santa Justa y Rufina 20 de julio El Divino Niño 20 de julio San Aurelio 21 de julio San Lorenzo 22 de julio Santa María Magdalena 23 de julio Beata Margarita María López de Maturana 23 de julio San Apolinar 23 de julio Santa Brígida 24 de julio Beato Juan2 25 de julio Santa Valentina 25 de julio Santiago el Mayor 26 de julio Santos Joaquín 27 de julio San Pantaleón 28 de julio San Alfonsa 28 de julio San Víctor 29 de julio San Olaf 29 de julio Santa Marta 30 de julio Santa María de Jesús Sacramentado Venegas 30 de julio San Pedro Crisólogo 31 de julio San Ignacio de Loyola 31 de julio Beata Zdenka Cecilia Schelingová