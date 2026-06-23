Todos los santos para rezar en julio en la Argentina, día por día
A partir del santoral, conocé cada figura importante de la liturgia; cuáles son los santos del séptimo mes del año
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Es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en julio. Esto se debe a que la Iglesia Católica cuenta con su propio santoral, un calendario con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, incluye festividades importantes para los fieles de esta religión.
Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.
Todos los santos para rezar en julio, día por día
Este es el santoral del séptimo mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de julio por la Iglesia católica:
|Día
|Santo / Fiesta litúrgica
1 de julio
San Oliver Plunkett
1 de julio
San Junípero Serra
2 de julio
San Otón
2 de julio
San Bernardino Realino
3 de julio
Santo Tomás
4 de julio
Santa Isabel
4 de julio
Beato Pier Giorgio Frassati
4 de julio
San Odon
5 de julio
San Antonio
6 de julio
Santa María
7 de julio
Beata Sor María Romero Meneses
7 de julio
San Panteno
8 de julio
San Isaías
8 de julio
Beato Eugenio III, Papa
9 de julio
Beata María de Jesús Crucificado Petkovic
9 de julio
Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesús
9 de julio
San Nicolás Pieck y compañeros mártires
10 de julio
San Cristóbal, Mártir
10 de julio
Santa Felicidad y sus siete hijos
10 de julio
Santa Verónica
11 de julio
San Pío
11 de julio
San Benito
12 de julio
San Luis Martín
12 de julio
Santa Verónica
13 de julio
San Enrique
13 de julio
Beata Angelina
13 de julio
Santa Teresa
14 de julio
San Camilo
15 de julio
San Buenaventura
16 de julio
Virgen del Carmen
17 de julio
Beatas Mártires
18 de julio
San Arsenio
19 de julio
Santa Justa y Rufina
20 de julio
El Divino Niño
20 de julio
San Aurelio
21 de julio
San Lorenzo
22 de julio
Santa María Magdalena
23 de julio
Beata Margarita María López de Maturana
23 de julio
San Apolinar
23 de julio
Santa Brígida
24 de julio
Beato Juan2
25 de julio
Santa Valentina
25 de julio
Santiago el Mayor
26 de julio
Santos Joaquín
27 de julio
San Pantaleón
28 de julio
San Alfonsa
28 de julio
San Víctor
29 de julio
San Olaf
29 de julio
Santa Marta
30 de julio
Santa María de Jesús Sacramentado Venegas
30 de julio
San Pedro Crisólogo
31 de julio
San Ignacio de Loyola
31 de julio
Beata Zdenka Cecilia Schelingová
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