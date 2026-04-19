La historia de San Expedito y la oración que se le reza para pedir trabajo

El Día de San Expedito se conmemora el 19 de abril de cada año, en honor al mártir cristiano reconocido por brindar respuesta ante situaciones difíciles. Es considerado también como el patrono de las causas urgentes, justas y desesperadas, por lo que miles de fieles recurren a su intercesión en momentos de necesidad inmediata.

En la Argentina, miles de personas se acercan el 19 de abril al Santuario de San Expedito para venerarlo Leo Vaca - Télam

La historia de San Expedito

San Expedito nació hacia el siglo III, durante el gobierno del emperador romano Diocleciano. Estos años son recordados como un momento difícil para el cristianismo por la persecución de sus fieles dentro del Imperio.

La historia de San Expedito

Expedito trabajó como comandante de las legiones romanas, lo que implicaba tener a su cargo a miles de soldados al servicio del emperador. Sin embargo, en un momento de su vida experimentó una revelación que lo llevó a replantearse sus creencias. De esta manera, se convirtió al cristianismo, lo que provocó la reacción de las autoridades romanas. Fue arrestado e interrogado con el objetivo de que abandonara su fe, pero se negó imperiosamente.

Fue ejecutado el 19 de abril del año 303 en la ciudad de Melitene, ubicada en la región de Capadocia. Es así que se convirtió en un mártir del cristianismo y, por lo tanto, su figura fue venerada automáticamente como santo.

San Expedito es un mártir para la Iglesia Católica porque fue ejecutado por su fe carfundacion

Con los años, los fieles comenzaron a asociarlo como un símbolo de ayuda en situaciones urgentes, gracias a su capacidad de interceder ante adversidades relacionadas con el trabajo, los estudios, la salud y la vida cotidiana. Se lo vincula con el la palabra “Hodie”, una expresión que utilizó durante su vida en señal de rechazo a la postergación.

Oración a San Expedito para pedir trabajo

La oración para rezarle a San Expedito en su día y pedirle trabajo Leo Vaca - Télam

San Expedito bendito protector nuestro:

guerrero y mártir que ahora gozas del Paraíso Eterno,

hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia,

te reclamo con urgencia y fervor

para que vengas en mi auxilio.

Las necesidades urgentes que hay en mi vida

no me permiten el descanso

vivo en estado de preocupación y de depresión continua.

Me siento solo y desesperado,

el abatimiento me acompaña,

el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mi.

Tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes,

ayúdame, santo glorioso, a levantarme.

Te pido que acudas presto y derrames sobre mí

el valor, la energía, la esperanza,

que alivies mis penurias y miserias,

para que con tu mediación logre solucionar

las angustiosas necesidades,

los problemas económicos que me apremian

y la ruina de la que no se como salir,

te pido que con tu caridad me concedas:

(Mencionar ahora la petición).

Ayúdame a utilizar mi coraje,

a desarrollar mi fuerza y potenciar mi voluntad,

para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando,

se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo,

que todo sea una experiencia que tuve que pasar

para aprender y mejorar,

y que solucionados los obstáculos

se abran mis puertas a un futuro de éxito y prosperidad.

Glorioso San Expedito, oye mi suplica,

te ruego atiendas mis ruegos con urgencia.

Gracias san Expedito, santo benevolente,

pues se que estas aquí conmigo, escuchándome,

y que mi mejoría comenzará en este mismo momento,

yo te lo agradeceré el resto de mi vida

y llevare tu nombre al que lo precise.

Amén.