“Toto pagá”: familias y organizaciones de Discapacidad fueron a golpear las puertas del Ministerio de Economía

Fueron a golpear otra puerta de las muchas que, hasta ahora, siguen cerradas. Esta mañana, distintas organizaciones vinculadas a la discapacidad, familiares de personas con alguna condición o trastorno y los propios afectados por los recortes que viene sufriendo el sector se movilizaron hasta las puertas del Ministerio de Economía. La protesta tuvo dos reclamos centrales: que se pague la deuda acumulada con prestadores y profesionales, y que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada el año pasado.

¿Por qué el Ministerio de Economía? Los organizadores explican que, tras recorrer sin éxito todo el circuito de reclamos, la respuesta que reciben es siempre similar: en la cadena administrativa los pagos figuran como aprobados, pero es esa cartera la que debe liberar los fondos. Esa demora dejó a profesionales y centros de atención al límite de no poder sostener la asistencia, con pagos adeudados desde octubre último, es decir, desde hace seis meses. Argumentos casi idénticos escuchan por estos días los prestadores del PAMI, que iniciaron un paro por 72 horas hasta el jueves próximo, y los centros dedicados al tratamiento de adicciones. “La plata tiene que salir de Economía”, aseguran que les repiten desde distintos sectores.

Mientras ocurría la protesta que llevaron adelante unas 150 personas frente a la Plaza de Mayo, una mujer, cuyo hijo estaba presente, en primera fila, sentado en su silla de ruedas, sostenía un cartel con la leyenda: “Toto pagá”, un mensaje destinado al ministro de Economía, Luis Caputo. Se congregaron frente al Ministerio de Economía para exigir respuestas urgentes frente a la crítica situación que atraviesa el sector. Aunque no fueron recibidos por las autoridades, lograron entregar una carta, firmada por el coordinador del Foro Permanente en Discapacidad, el sacerdote Pablo Molero.

Discapacidad en colapso, la bandera que desplegaron frente al Ministerio de Economía

“Discapacidad en colapso, no podemos parar pero tampoco podemos seguir”. “Basta de tanta crueldad. Cumplan con la Ley de emergencia en discapacidad”, se leía en algunas de las pancartas que llevaron los manifestantes. La jornada de lucha comenzó a las 10.30 en Hipólito Yrigoyen 250. El petitorio presentado tenía tres ejes: Fondos urgentes para Incluir Salud, la obra social asignada a las personas que no tienen ningún otro tipo de cobertura y que no pueden pagarla, que según se denuncia se encontraría desfinanciada; regularización de pagos a prestadores de todos los profesionales y rubros que atienden a personas con discapacidad; y el último, es el reclamo que no se cansan de sostener, aunque hasta ahora sin eco en el Gobierno ni en la Justicia: la implementación efectiva de la Ley 27.793, que establece la Emergencia en Discapacidad.

Cerca de las 11, representantes del Foro de Discapacidad, que nuclea a distintas agrupaciones vinculadas a la discapacidad a nivel nacional, entregaron formalmente el petitorio dirigido al Ministro de Economía, solicitando la urgente asignación de recursos para garantizar la continuidad de las prestaciones y el cumplimiento de la normativa vigente.

El documento presentado advierte sobre la necesidad de saldar deudas con prestadores, asegurar el financiamiento del Programa Incluir Salud y dar cumplimiento a la emergencia en discapacidad, entre otras demandas que consideran fundamentales para la vida y los derechos de las personas con discapacidad.

La carta entregada en el Ministerio de Economía dice así: “Por la presente nos dirigimos a usted (Luis Caputo) para solicitarle que desde el ministerio que preside se aseguren y se destinen los recursos económicos para que el Programa Federal Incluir Salud, que está a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) del Ministerio de Salud de la Nación, pueda en el corriente mes de abril saldar la deuda que tienen con prestadores para personas con discapacidad de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026 y pagar en el plazo correspondiente”, dice el texto.

Y sigue: “Esto es fundamental para que dichos prestadores puedan seguir brindando la atención que necesitan las personas con discapacidad beneficiarias de este programa. Así mismo la continuidad de los servicios depende de que su Ministerio envíe mensualmente los fondos que corresponden a dicho programa. Esta es su responsabilidad frente a la vida de las personas que dependen de las prestaciones, insumos, transporte, medicamentos entre otras responsabilidades del Estado Nacional para garantizar el derecho a la salud y la educación de las personas con discapacidad”, señala el documento.

“También las personas con discapacidad beneficiarias del PAMI están sufriendo la misma situación y, otra vez, el ministerio que usted preside puede resolverlo. Además, es imperioso que se destinen los recursos económicos para que se cumpla lo dispuesto por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y que deben ejecutarse desde diversos organismos del Estado: Compensación a prestadores y Pensiones No Contributivas para personas con discapacidad desde la Senadis (Ministerio de Salud) y pago mensual a trabajadores de Talleres Protegidos de Producción (Secretario de Trabajo). Agradecemos su atención, esperando una respuesta que amerita celeridad, visto las implicancias que tienen sus decisiones en la vida de estas personas. Quedamos a su disposición”, remata el texto, que lleva la firma de Molero.

“La decisión de ir al Ministerio de Economía, por un lado, es porque desde el Ministerio de Salud nos decían que no podían, no nos podían pagar porque Economía no mandaba el dinero. Les pedimos, no solamente para paguen las deudas, sino que se ocupen de que todos los meses esté el dinero. También le reclamamos por el tema del PAMI, porque están en la misma situación, no reciben los fondos. Todos, dicen ´Economía no me manda el dinero´. Bueno, entonces pensamos que hay que llevarle el reclamo a quien maneja la caja. ¿Será cierto o no? No importa”, dice Molero.

“No sabemos si nos van a escuchar. Como en tantos otros temas, este Gobierno no escucha. De hecho, a partir de una nota que enviaron los obispos, recién ahí fueron convocados. Junto a ellos presentamos unos 100.000 expedientes con deudas que Incluir Salud mantiene con prestadores, en muchos casos desde octubre. El Ministerio se comprometió a empezar a pagar ayer, pero por ahora no tenemos ninguna novedad. También dijeron que durante abril iban a saldar toda la deuda. Ese fue el compromiso. Habrá que ver si se cumple”, agregó.