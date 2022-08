Trabaja en la construcción, abrió un local de alimento para mascotas y es furor por un particular motivo

A lo largo de la historia se generó una amplia lista de vínculos entre las personas. La mayoría de las uniones que se establecen tienen características en común y en la mayoría prima una conexión afectiva. Sin embargo, hay una muy especial en la que todos coinciden: la relación entre los seres humanos y los animales. Para aquellas familias que tienen mascotas es un amor difícil de explicar, ya que la fidelidad que demuestran trasciende todo tipo de expectativas. Uno de los claros ejemplos de este contacto tan especial es Fabián Folegotto, un hombre de Ituzaingó, Buenos Aires, que es furor en las redes sociales por los videos que comparte junto a sus perros.

“Yo siempre trabajé en la construcción, pero en 2017 un amigo tomó la decisión de cerrar su gimnasio, me hizo la propuesta de instalar un local exclusivo para los animales y lo pusimos en conjunto. Tras dos años, él se mudó a España y me quedé yo solo”, introdujo en su explicación, en diálogo con LA NACION, sobre el momento en el que decidió crear un emprendimiento de venta de alimentos y juguetes. Si bien aquel instante generó una preocupación en él, no fue motivo para cerrar el negocio ubicado en el barrio Parque Leloir.

Las mascotas de Fabián que se volvieron virales en TikTok Fabián Folegotto

Luego de hacerse cada vez más conocido y fidelizar clientes, hacia principios del 2022, Fabián incursionó por la plataforma virtual TikTok con el objetivo de mostrar algunas de las ocurrencias que realiza con los cuatro perros que adoptó. Sin embargo, nunca pensó la repercusión que iban a tomar los videos.

“A través de los grupos en WhatsApp, muchos de los contenidos venían de ahí y me llamó la atención, por eso pensé que estaba bueno disfrutarlo desde la plataforma. Un día puse una foto mía con un filtro, no entendía como era la privacidad, y quedó ese. Luego subí otra publicación y en otra ocasión se me ocurrió filmar a mis mascotas porque son particulares, siempre me piden algún juguete o comida apenas ingresan al local”, explicó.

Uno de los videos que más visualizaciones alcanzó en TikTok

Si bien en un comienzo incursionó en las redes como un espacio recreativo, al cabo de unos meses sus publicaciones llegaron a miles de personas y sus seguidores aumentaron exponencialmente, lo cual generó un estrecho vínculo con todos ellos. “Mi rutina laboral comienza de 9:00 hasta las 13:00, y de 16:00 a 20:00. En simultáneo, hago los TikTok donde muestro a todos mis perros, creo que a la gente le gustan mucho los animales. Un día se viralizó una de las grabaciones, y de a poco alcancé los 60 mil seguidores. La verdad es que a mí me da mucho gusto todo esto”, sostuvo.

En línea con esto, detalló: “Toda la vida tuve mascotas. Uno de mis primeros perros fue Pepe, ya fallecido, un labrador negro que adopté cuando hice un trabajo de construcción en San Martín de los Andes, hace 20 años. Después la tuve a Mora, que aparece en los videos que comparto. También tengo a Peti, una callejera que de un día para el otro apareció en mi comercio y no dudé en tenerla. Tiene cama, comida, agua, ropa para el frío y la llevo a la peluquería”.

Peti, la perra callajera a la que le cambió la vida Fabián Folegotto

Asimismo, reveló que -aunque intente- no puede con su genio y, por este amor que siente, cobijó a más animales en su hogar: “Hace 20 días, un cliente me dijo que tenía cuatro cotorras, y me las trajo. Tengo otros pajaritos, pero me da placer tenerlos”. No obstante, hay ocasiones en los que simplemente busca a una familia para encontrarles un espacio adecuado: “También ayudo, por ejemplo, hace un tiempo apareció una perra atigrada en el negocio. La hice castrar y le conseguí adoptante”.

En la actualidad, Fabián apela a la ayuda de la comunidad para poder solventar los gastos para ayudar a más animales. En este sentido, desde las redes difundió un pedido con el objetivo de reunir fondos y para colaborar puso a disposición los siguientes medios:

Mercado Pago CVU: 0000003100027438958349

Alias: vaca.casa.royo.mp

CUIL: 20220544800

Por otro lado, lucha para que cada vez haya menos animales abandonados en las calles y que mejoren su calidad de vida. En línea con esto, sostuvo: “Creo que muchos tienen desinterés por ellos, hay una verdadera falta de amor y empatía. También hay personas que tienen mascotas y las tienen muy mal, sienten que es una carga, un problema, pero no debería ser así”.

De esta forma, Folegotto es el claro ejemplo de cómo, desde su lugar, se puede aportar una ayuda y demostró que las redes sociales también propician un espacio positivo.