Alan Nahuel Carrasco, un joven de 19 años, murió este viernes a la madrugada tras un accidente automovilístico en la Ruta 6 en la localidad de Rincón de los Sauces, al noreste de Neuquén.

La primera reconstrucción del caso indica que Carrasco perdió el control del vehículo, volcó y giró nueve veces hasta quedar detenido a un costado de la calzada. El acompañante de la víctima, de 18 años, y quien también salió despedido del Nissan March, sobrevivió.

El joven perdió la vida a raíz de las lesiones ocasionadas en el accidente

Según consignó el medio local LM Neuquén, tras el accidente Carrasco fue trasladado al hospital local con heridas de extrema gravedad. Pese a haber recibido asistencia médica, el deceso del joven fue confirmado cerca de las cuatro de la madrugada.

Una vez que la muerte de Carrasco trascendió en la comunidad, la Municipalidad de Rincón de los Sauces compartió un mensaje de despedida en Facebook. “Acompañamos a su familia y allegados con profundo respeto”, se pudo leer en el comunicado en donde además se compartieron los datos de su velatorio.

El recuerdo de la Municipalidad de Rincón de los Sauces

Si bien el motivo del vuelco del auto aún es materia de investigación, el subcomisario Pascual Lara señaló al medio Minuto NQN que “el Nissan March dio nueve tumbos antes de quedar detenido sobre el lateral norte de la ruta. Durante esa secuencia, ambos jóvenes salieron despedidos del habitáculo”. En ese sentido, la identidad del sobreviviente no trascendió.

A partir de las imágenes que se difundieron luego del fatídico accidente quedó evidenciado la violencia del hecho, pudiéndose ver un automóvil completamente destruido y puesto a disposición a las autoridades locales para el correspondiente peritaje.

La localidad neuquina tiene menos de 25.000 habitantes

En las publicaciones de los medios locales también se reflejó que, cuando arribaron los equipos de emergencia, al acompañante de Carrasco “permanecía despierto, aunque presentaba un estado de confusión y no lograba expresarse con coherencia”.

Además de la Policía, también fueron de la partida el cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa localidad, que concentró sus tareas en la asistencia del sobreviviente. Dicho joven fue evaluado en el lugar y trasladado rápidamente al hospital de Cutral Co. Horas más tarde, al constatar que sus heridas no representaban gravedad, regresó a Rincón de los Sauces.

Desde la óptica de Lara, la recuperación del joven de 18 años será crucial para entender lo sucedido el momento previo al vuelco que terminó con la vida de Carrasco.

Del episodio que tuvo lugar en la Ruta 6 tomó intervención la fiscal Cintia Moya, del Ministerio Público Fiscal, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación del suceso.