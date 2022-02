Tragedia en ruta 3: la historia de la familia que murió en el choque de Chubut y el desconsuelo de la madre que perdió a sus hijas

Un violento choque frontal sobre la ruta 3, a 15 kilómetros de Puerto Madryn, provocó la muerte de una familia de la localidad santacruceña de Caleta Olivia. El trágico accidente se cobró la vida de dos niñas, de su padre y de la hermana de este. Tras darse a conocer la noticia, la madre de las menores se dirigió a la localidad chubutense, de la cual es oriunda aunque se encuentra radicada en Santa Cruz.

Según publicó La Opinión Austral, en el accidente ocurrido pasadas las 22 del jueves perdió la vida Enrique García, de 51 años, un comerciante del rubro de indumentaria de Santa Cruz y padre de Alma y Aitana, dos niñas de 4 y 7 años, quienes también iban a bordo del Volkswagen Gol Trend y fallecieron tras el choque contra la pick up Ford Ranger.

En el vehículo además se encontraba la hermana del conductor y tía de las niñas, Eva Regina García, de 41 años, quien murió producto del accidente. Según publicó el medio local, la mujer era una reconocida peluquera de Santa Cruz.

En tanto, en medio del desconsuelo por la muerte de sus hijas, Estefanía León, madre de las menores, viajó a Puerto Madryn. Si bien la mujer es oriunda de aquella localidad se encontraba radicada en Santa Cruz, al igual que su exesposo, cuñada e hijas.

El episodio conmocionó a Santa Cruz, donde rápidamente los mensajes de lamento y aliento hacia la mujer se difundieron por las redes sociales. Puntualmente familiares y allegados de las víctimas hicieron llegar su pésame y condolencias.

“Q.E.P.D... Mis tíos Enrique Andres García y Eva García, Alma y Aitana, 2 hermosos angelitos!!! No puedo creer despertarme con tan enorme perdida, te voy a extrañar tanto Eva García me vas a hacer mucha falta, tus risas, charlas... Siempre supiste el cariño enorme que tenia por vos.... Me cuesta entender, todavía no lo creo... Estefanía León Dios te de fuerzas para poder sobrellevar este dolor...”, publicó desde su red social una sobrina de los dos adultos, según La Opinión Austral.

En tanto, hoy se llevó a cabo en Caleta Olivia el velatorio en la cochería San José, en el que familiares y allegados despidieron con dolor a las cuatro víctimas del accidente.

El choque

De acuerdo con las autoridades policiales, el Gol en el que viajaba la familia circulaba en dirección a Puerto Madryn cuando cerca pasadas las 22, a la altura del Instituto Provincial Penitenciario, impactó sobre ruta 3 contra la camioneta.

En la pick-up viajaba solo su conductor, Walter March, un empresario hotelero que viajaba a Trelew. Por las heridas provocadas por el incidente, sufrió una fractura expuesta de tobillo y fue derivado de urgencia al Hospital Isola de Puerto Madryn.