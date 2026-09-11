TramBus: desde el 15 de septiembre cambian sentidos de calles y el estacionamiento en Almagro y Caballito

A partir del próximo martes 15 de septiembre, la llegada del nuevo sistema TramBus comenzará a modificar la circulación en distintos sectores de Almagro y Caballito. Los cambios alcanzarán el sentido de algunas calles, las reglas de estacionamiento y el recorrido de la línea 2 de colectivos.

Las modificaciones forman parte de la adecuación de la traza por la que circulará la T1, la primera línea del TramBus, que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque. El recorrido tendrá 20 kilómetros y, según lo previsto por el Gobierno porteño, contará con 71 paradores.

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Los cambios que comenzarán a regir ese día serán solo la primera parte de una reorganización más amplia. El esquema contempla tres etapas de modificaciones en la circulación vinculadas con el futuro recorrido del TramBus. Para las dos siguientes todavía no se informó una fecha de implementación. Las adecuaciones buscan, entre otros puntos, facilitar los giros de las unidades sobre la nueva traza.

Uno de los principales cambios se producirá sobre la avenida La Plata. Entre Chaco/Quito y la avenida Rivadavia pasará a tener sentido único hacia Rivadavia. Además, quedará prohibido estacionar durante las 24 horas sobre ambas manos de la avenida.

También habrá modificaciones en Quito. Entre la avenida La Plata y Muñiz, la calle tendrá sentido único hacia Muñiz. En ese tramo se podrá estacionar del lado par, mientras que estará prohibido estacionar y detenerse del lado impar, donde se encuentra la ciclovía.

En Mármol, entre la avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, la circulación quedará establecida únicamente en dirección hacia Yrigoyen. Pringles, entre Lezica y Rivadavia, tendrá sentido único hacia la avenida. En ambas calles se mantendrán las normas de estacionamiento vigentes.

En cambio, Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol, pasará a tener doble sentido de circulación. Para quienes circulen por Yrigoyen desde la avenida La Plata hacia Mármol, además, estará prohibido girar a la izquierda en Muñiz.

Las nuevas disposiciones también alcanzarán a la avenida Rivadavia: entre Yatay e Hidalgo estará prohibido estacionar durante las 24 horas del lado derecho.

El mapa con los cambios de circulación, estacionamiento y paradas previstos en Almagro y Caballito por la llegada del TramBus

La reorganización obligará, además, a modificar parte del recorrido de la línea 2 de colectivos en sentido hacia Lomas del Mirador. Actualmente circula por Quito, la avenida La Plata y Rivadavia; con el cambio de sentido de Quito, pasará por esa calle, Quintino Bocayuva y Rivadavia.

Los cambios no terminarán con esta primera intervención. En una segunda etapa, todavía sin fecha informada, se modificarán otros seis sectores. Honorio Pueyrredón, entre Ángel Gallardo y Neuquén, pasará a tener sentido único hacia el sur; Acoyte, entre Neuquén y Díaz Vélez, hacia el norte; Juan B. Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, hacia el sur; y Balcarce, entre Yerbal y Rivadavia, hacia el norte. La calle de convivencia paralela a Honorio Pueyrredón, entre Neuquén y Avellaneda, cambiará su sentido hacia Neuquén, mientras que Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, tendrá doble sentido.

Esa segunda etapa también traerá cambios para quienes estacionan en la zona. En Balcarce se permitirá hacerlo del lado impar y quedará prohibido del par. En Ambrosetti, entre Jauretche y Alfaro, estará prohibido del lado impar y permitido del par; entre Alfaro y Rivadavia seguirá vigente la normativa actual. En Acoyte estará prohibido estacionar durante las 24 horas del lado impar y, del lado par, la restricción regirá los días hábiles de 7 a 21. En Felipe Vallese y Honorio Pueyrredón no habrá modificaciones en las reglas actuales.

Una tercera etapa completará la reorganización prevista, también sin una fecha de implementación informada. Zañartú, entre La Plata y Senillosa, pasará a tener sentido único de este a oeste; Gibson, entre La Plata y Castro, de oeste a este; y Butteler, entre Zelarrayán y la plazoleta Enrique Santos Discépolo, de noreste a sudoeste.

Los cambios se producen mientras avanzan las obras para poner en funcionamiento la T1. El 11 de agosto, el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño informó que había 52 paradores en ejecución y destacó el avance de los ubicados sobre la avenida Costanera Rafael Obligado. Unas semanas antes, el 21 de julio, había señalado que esos 52 puntos formaban parte de un total de 71 previstos para toda la traza.

Cada vez falta menos para que la T1 del TramBus esté en funcionamiento conectando el Aeroparque con Nueva Pompeya. Así estamos ejecutando los primeros 52 paradores en ejecución y así avanzan los de Av. Costanera Rafael Obligado para este nuevo sistema de transporte público 100%… https://t.co/LKimxBttNt pic.twitter.com/tXCHbdDBNz — Pablo Bereciartua (@pberecia) August 11, 2026

El cronograma oficial prevé que la T1 comience a operar a fines de 2026. Las unidades serán 100% eléctricas y circularán por carriles exclusivos y preferenciales. En las principales intersecciones tendrán prioridad de paso mediante “semáforos observados”, que podrán extender el tiempo de luz verde cuando se aproxime uno de los vehículos.

El proyecto contempla paradas aproximadamente cada 500 metros y una frecuencia de un vehículo cada cuatro minutos durante las horas pico. De acuerdo con las estimaciones oficiales, una vez completado el sistema podrá transportar a unos 50.000 pasajeros por día.

La T1 partirá del Centro de Trasbordo de la avenida Sáenz, en Nueva Pompeya. En dirección norte recorrerá las avenidas Sáenz, La Plata, Rivadavia, Ángel Gallardo y Juan B. Justo, para continuar por la Costanera hasta Aeroparque. En sentido contrario, pasará por la avenida Costanera Rafael Obligado, Dorrego, Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón y José María Moreno antes de regresar a Sáenz.

El trazado permitirá combinar con las líneas A, B, D, E y H de subte y tendrá conexiones con cuatro líneas de trenes metropolitanos. Además, contará con 11 paradores considerados estratégicos por su ubicación, que funcionarán como puntos de combinación con otros medios de transporte, incluidos colectivos y la red de bicicletas públicas.

Los vehículos serán construidos en la Argentina y habrá dos versiones: los coches estándar tendrán capacidad para 80 pasajeros y los articulados, para 120. Tendrán piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos, wifi gratuito, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real.