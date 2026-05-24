Tras el frío intenso, el AMBA enfrentará varios días de niebla y baja visibilidad

El frío intenso comenzará a ceder en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días, aunque las condiciones meteorológicas seguirán marcadas por la presencia de nieblas y neblinas que podrían complicar la circulación vehicular y aérea, según informó Meteored.

Tras un domingo con baja visibilidad en distintos sectores del AMBA, el inicio de la semana estará caracterizado por un escenario húmedo y estable, típico del otoño. Durante la madrugada y las primeras horas del día se registraron bancos de niebla en varias localidades, mientras que las temperaturas mínimas se ubicaron por debajo del promedio habitual de mayo.

El lunes 25 de mayo se prevé un leve ascenso térmico. Las mínimas rondarán los 11 °C en la Ciudad de Buenos Aires y serán entre uno y dos grados más bajas -alrededor de 9°C y 10°C- en sectores del conurbano, mientras que las máximas oscilarán entre 15 y 16 °C. Sin embargo, la abundante nubosidad limitará el aumento de temperatura durante la tarde y mantendrá un ambiente fresco.

Durante los próximos días, las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la presencia de nieblas y neblinas que podrían complicar la circulación vehicular y aérea [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El informe también señala que hacia la noche del lunes podría registrarse una disminución temporaria de la nubosidad, lo que favorecería un nuevo descenso térmico durante la madrugada del martes, especialmente en zonas donde el cielo permanezca despejado y el viento continúe calmo.

Para el martes, las temperaturas en territorio porteño se moverán entre 8 y 15 °C. Los mismos valores podrían variar en el conurbano según la presencia o no de nieblas. Según explicó la plataforma meteorológica, las nubes bajas funcionan como una “manta” atmosférica que reduce la pérdida de calor durante la noche.

Además del impacto sobre las temperaturas, la baja visibilidad volvería a convertirse en un factor clave para el tránsito. Según el pronóstico, las nieblas podrían afectar rutas, accesos y aeropuertos, especialmente durante las primeras horas del día y en pleno regreso del fin de semana largo.

Durante los próximos días, las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la presencia de nieblas y neblinas que podrían complicar la circulación vehicular y aérea LUIS ROBAYO - AFP

El miércoles se mantendrían condiciones similares, con alta humedad, poco viento y persistencia de nubosidad baja, un escenario favorable para la formación de neblinas y bancos de niebla. Las mínimas estarán cercanas a los 10 °C mientras que las máximas -que rondarán los 13 °C- podrían quedar limitadas por la escasa presencia de sol.

Según las proyecciones actuales, las condiciones podrían mejorar lentamente hacia el jueves y viernes. Meteored indicó que una disminución de la nubosidad permitiría tardes algo más templadas y una mayor amplitud térmica, aunque no se descarta cierta inestabilidad débil hacia el cierre de la semana.