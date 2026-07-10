Los Robles EAM: así será el nuevo colegio que surgirá de la integración de dos instituciones centenarias

La integración entre el Colegio Los Robles y la Escuela Argentina Modelo ya tiene identidad. A partir del ciclo lectivo 2027, el proyecto educativo conjunto pasará a llamarse Los Robles EAM, denominación que acompañará una reorganización de las sedes, un nuevo esquema de conducción y una estructura académica unificada que comenzará a implementarse de manera gradual.

Mientras ambas instituciones continúan funcionando de forma independiente durante lo que resta de este año, las autoridades ya definieron cómo será la organización del colegio una vez concluida la transición. Según explicaron a LA NACION, el proceso se desarrollará de manera escalonada para que el cambio tenga el menor impacto posible sobre estudiantes y familias. “La integración que tendrá el nombre de Los Robles EAM será un proceso gradual poniendo la prioridad en los alumnos”, explicó José Ordóñez, director general del Colegio Los Robles.

Uno de los cambios más importantes será la redistribución de los niveles educativos. El jardín de infantes y el nivel primario funcionarán en la sede ubicada en Riobamba 1059 —donde solía funcionar la Escuela Argentina Modelo—, mientras que la totalidad del nivel secundario se concentrará en el edificio de avenida Belgrano 1548.

El jardín de infantes y el nivel primario funcionarán en la sede ubicada en Riobamba 1059, donde solía funcionar la Escuela Argentina Modelo

Según detalló Ordóñez, la reorganización responde a criterios pedagógicos y organizativos. “Esta organización nos va a permitir tener una infraestructura muy adaptada a las exigencias académicas que impone la enseñanza intensiva del idioma inglés y a la oferta de distintas orientaciones en los últimos años de secundaria que preparen al alumno para la vida después del ciclo escolar”, señaló.

La integración también alcanzará al plantel docente. Las autoridades indicaron que a todos los profesores de ambas instituciones se les ofreció continuar formando parte del nuevo colegio. “Ambas instituciones valoran enormemente la calidad y el compromiso de sus planteles. Vamos a necesitar mucho talento para cumplir con los desafíos educativos que nos estamos proponiendo”, afirmó el directivo.

Las autoridades de ambas instituciones afirmaron que el proceso fue planificado y que busca fortalecer la propuesta pedagógica Ricardo Pristupluk

La conducción de Los Robles EAM quedará a cargo del actual equipo directivo del Colegio Los Robles. En la práctica, esto implica que la dirección general será ejercida por Ordóñez junto con las autoridades que hoy conducen esa institución, mientras que la familia Biedma, histórica propietaria de la Escuela Argentina Modelo, dejará las funciones ejecutivas.

“La familia Biedma, antigua propietaria de la Escuela Argentina Modelo, deja sus funciones ejecutivas, aunque seguirá asesorándonos. El legado de su familia seguirá siendo una parte fundamental del nuevo proyecto”, explicó.

La integración fue acordada por las autoridades de ambas instituciones y se implementará de manera gradual hasta el inicio del próximo ciclo lectivo Hernan Zenteno - La Nacion

Las autoridades sostienen que el objetivo es preservar la identidad de ambas comunidades educativas dentro de un mismo proyecto institucional. La planificación continuará durante los próximos meses, período en el que terminarán de definirse los aspectos operativos de la transición antes del inicio del ciclo lectivo 2027.

“Quizás estos casos se repitan“

Consultado sobre si este tipo de integraciones podrían repetirse en otros colegios privados, Ordóñez consideró que el escenario demográfico y económico favorece ese tipo de procesos. “Teniendo en cuenta los datos demográficos de la ciudad, sumado a ciertos aspectos económicos e incluso inmobiliarios, quizás estos casos se repitan. Creemos que esta unión tiene características particulares porque son dos colegios muy similares desde lo pedagógico, que tienen buena salud institucional”, sostuvo. Y agregó: “No todos los procesos son iguales. En muchos casos los colegios cerraron definitivamente sus puertas en el último año. Este no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, sino que ya lo venimos viendo hace varios años en países de Europa”.

La historia de ambas instituciones explica, en parte, el desafío que implica la integración. La Escuela Argentina Modelo fue fundada en 1918 y acumula 108 años de trayectoria en la educación privada porteña. El Colegio Los Robles, en tanto, nació en 1989 en una pequeña sede de la calle Paraguay al 1500. Dos años después se trasladó a su actual edificio de avenida Belgrano —que anteriormente había sido la primera sede del Colegio Cardenal Newman—, luego amplió esas instalaciones y, en 1998, inauguró una segunda sede en Pilar.