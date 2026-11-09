Tras la vigilia nocturna: una multitud espera al papa León XIV en Palermo para su primera misa en la Argentina

“Está entrando mucha gente”. Con esa frase resumía a LA NACION, pocos minutos antes de las 9, uno de los organizadores de la misa que León XIV encabezará a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Desde la medianoche quedaron habilitados los accesos al predio y, desde temprano, comenzaron a llegar fieles de distintos puntos del país.

Mientras avanzaba el ingreso, el operativo recomendaba utilizar principalmente los accesos situados en Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos; avenida Olleros y avenida Luis María Campos; avenida Olleros y Valentín Alsina; avenida Dorrego y avenida Figueroa Alcorta; y avenida Figueroa Alcorta y Roberto Levillier, para evitar demoras y facilitar una circulación más fluida de los asistentes.

La ceremonia será el primer encuentro masivo de León XIV con los fieles argentinos. Según el cronograma oficial, el Pontífice llegará a las 10 y recorrerá en papamóvil el trayecto entre el túnel de Libertador y el Monumento de los Españoles antes de celebrar la misa. La organización prevé una asistencia multitudinaria en un predio que supera los dos kilómetros de extensión.

La convocatoria comenzó mucho antes del amanecer. Durante toda la noche, grupos de fieles permanecieron en los alrededores del Monumento de los Españoles para asegurarse un lugar en la misa que León XIV celebrará esta mañana. Bolsas de dormir, termos, guitarras y banderas acompañaron la vigilia a lo largo de la avenida del Libertador.

Muchos de los asistentes llegaron desde distintos puntos del país. Algunos pasaron la noche a la intemperie y otros comenzaron a ingresar después de la medianoche, cuando se habilitó el acceso al predio. “Vamos a estar acá toda la noche esperándolo. Nosotros vinimos desde La Plata y vinimos a vivir un momento histórico”, contó uno de los peregrinos que aguardaba el ingreso.

A medida que avanzó la madrugada, los grupos parroquiales se mezclaron entre sí y la fila se extendió desde Palermo hacia Belgrano. En distintos sectores se escuchaban canciones religiosas, oraciones y conversaciones entre personas que no se conocían, pero compartían el mismo objetivo: participar del primer encuentro masivo de León XIV con los fieles argentinos.

Entre los asistentes había familias, jóvenes y adultos mayores. Mientras algunos intentaban descansar sobre mantas y aislantes, otros preferían mantenerse despiertos compartiendo mate o recorriendo los alrededores del escenario situado frente al monumento. La expectativa creció con el correr de las horas y el movimiento no se detuvo durante toda la noche.

La misa de esta mañana marcará además el regreso de una celebración papal al Monumento de los Españoles 44 años después de la visita de Juan Pablo II, en 1982. Para muchos de los presentes, la llegada de León XIV representa un acontecimiento que esperaron durante décadas.

“Quería ser parte de algo que va a ser histórico”, resumió uno de los jóvenes que pasó la noche en el lugar mientras aguardaba el inicio de la ceremonia.

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