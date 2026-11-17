“¿Está bien el cuadrado?”, preguntó esta mañana uno de los alumnos mientras levantaba la mano y señalaba su cuadernillo. Frente a él, las consignas de la prueba de Lengua y una serie de casilleros que debe completar con cuidado. A su alrededor, sus compañeros permanecían concentrados en las hojas que acababan de recibir. Leían, pensaban y marcaban las respuestas. Tenían 40 minutos para resolver la evaluación, pero algunos no necesitaban tanto tiempo. Apenas transcurrió media hora, empezaron a escucharse las primeras voces: “Terminé”.

La escena forma parte de la primera jornada de las pruebas Aprender 2026, que LA NACION presenció este martes en el Colegio San Tarsicio. Casi 700.000 estudiantes de tercer grado de todo el país participaron de la evaluación, destinada a medir los aprendizajes alcanzados durante los primeros años de la escuela primaria.

Para los chicos, que habitualmente tienen entre ocho y nueve años al finalizar tercer grado, la mañana transcurrió entre cuadernillos, lápices y preguntas que deben resolver sin ayuda. Aunque están acostumbrados a las actividades escolares, esta vez hubo algunas diferencias: las consignas llegaron desde el Ministerio de Capital Humano y las respuestas no serán calificadas por sus maestros. Tampoco se trata de una prueba que deban aprobar para pasar de grado. El objetivo es conocer cómo se encuentra la alfabetización inicial en la Argentina y obtener un diagnóstico del sistema educativo.

Las evaluaciones utilizan respuestas de opción múltiple que deben marcarse correctamente para permitir su posterior procesamiento mediante sistemas de lectura automatizada Ricardo Pristupluk

La primera jornada estuvo dedicada a Lengua. Este miércoles será el turno de Matemática, que vuelve a incorporarse a la evaluación de tercer grado después de que la edición de 2024 se concentrara exclusivamente en las habilidades lectoras. La novedad de este año es que el operativo será censal, es decir, alcanzará a todos los establecimientos educativos del país, tanto estatales como privados, de zonas urbanas y rurales.

Según informó la Secretaría de Educación, participarán 692.398 alumnos de 20.299 escuelas. Originalmente, las pruebas Aprender estaban previstas para la semana pasada, pero el calendario debió modificarse debido a su coincidencia con la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los resultados 2024

El alcance de la evaluación adquiere especial importancia por los resultados de la última medición. En 2024, cuando se realizó una prueba muestral, apenas el 45% de los estudiantes de tercer grado alcanzó el nivel de alfabetización esperado y uno de cada diez no sabía leer.

Los datos expusieron dificultades en una etapa decisiva de la escolaridad, en la que los alumnos deberían adquirir las herramientas necesarias para comprender textos y avanzar hacia aprendizajes cada vez más complejos.

En el Colegio San Tarsicio, la jornada comenzó a organizarse mucho antes de que los chicos se sentaran frente a sus cuadernillos. Las autoridades conocían desde principios de año las fechas previstas para el operativo y, a medida que se acercaba noviembre, recibieron indicaciones sobre la distribución de materiales, la designación de responsables y los procedimientos que debían cumplir.

Mercedes Cornejo, directora del nivel primario, explicó a LA NACION que la preparación no implicó enseñar contenidos diferentes de los que se trabajan habitualmente. Lo que cambió es la necesidad de familiarizar a los estudiantes con un formato específico, en el que hasta la manera de completar una respuesta puede resultar determinante.

apenas el 45% de los estudiantes de tercer grado alcanzó el nivel de alfabetización esperado en las Aprender 2024 Ricardo Pristupluk

Uno de los aspectos sobre los que insistieron fue el correcto sombreado de los casilleros, ya que las respuestas serán procesadas mediante un sistema de lectura automatizada. No alcanza con saber cuál es la opción correcta: también hay que marcarla de una manera que permita registrarla.

La pregunta que se escucha durante la evaluación, sobre si el cuadrado está bien completado, refleja precisamente una de esas preocupaciones. Para un adulto puede parecer un detalle menor. Para un chico de tercer grado, enfrentado a un cuadernillo diferente del que utiliza todos los días, forma parte de las instrucciones que debe aprender a seguir.

El procedimiento está organizado para garantizar que las pruebas se desarrollen bajo condiciones equivalentes. Las cajas con los materiales deben retirarse antes de la evaluación y permanecer cerradas hasta el momento de su apertura. En cada establecimiento intervienen un veedor de la propia institución y un aplicador proveniente de otra escuela. Ambos verifican que los cuadernillos estén completos y que la cantidad corresponda al número de estudiantes.

Antes del operativo, las escuelas recibieron modelos de evaluación para familiarizar a los estudiantes con las consignas y el formato de los cuadernillos Ricardo Pristupluk

Una vez dentro del aula, el aplicador presenta la actividad y explica las indicaciones necesarias para comenzar. El maestro habitual puede permanecer junto a sus alumnos, pero no está autorizado a ayudarlos con las respuestas. Tampoco pueden hacerlo el veedor ni el responsable de administrar la prueba. Los chicos deben resolver las consignas por sus propios medios, dentro del tiempo establecido.

“Un cierre en la alfabetización”

Para Cornejo, evaluar al finalizar el primer ciclo de primaria tiene una ventaja: permite identificar dificultades cuando todavía existe margen para trabajar sobre ellas durante los años siguientes. “Es un año en donde uno hace un cierre en la alfabetización y puede ver y hacer intervenciones”, explicó. La directora consideró que la decisión de incorporar este grado al seguimiento nacional responde a la importancia que adquirió la comprensión lectora dentro de las políticas educativas.

La evaluación también permite observar aspectos que no siempre quedan reflejados en las calificaciones habituales. Cómo se desenvuelven los alumnos frente a una persona desconocida, de qué manera interpretan las instrucciones y qué dificultades aparecen cuando deben trabajar sin la intervención de sus docentes son algunas de las cuestiones que las escuelas pueden reconocer durante estas jornadas.

Mariano Diego Massano, director general y rector del Colegio San Tarsicio, destacó que el valor de las pruebas excede la posibilidad de conocer el desempeño de un curso. “Siempre estas evaluaciones nos permiten vernos. Es como un diagnóstico que hacemos cada tanto”, sostuvo en diálogo con LA NACION.

Para el directivo, uno de los principales objetivos es conocer si los estudiantes desarrollaron habilidades que puedan utilizar más allá de una materia o de una evaluación determinada. No se trata únicamente de recordar información, sino de interpretar, relacionar y resolver situaciones. “Si uno aprende a comprender textos, aprende a comprender cualquier texto el día de mañana. Esa habilidad es más perdurable en el tiempo que la adquisición de contenidos conceptuales puntuales”, afirmó.

Las evaluaciones incorporaron adaptaciones para determinados alumnos que requieren acompañamiento pedagógico, de acuerdo con sus necesidades educativas Ricardo Pristupluk

La experiencia de la institución con las pruebas Aprender no comenzó este año. En ediciones anteriores, los alumnos de sexto grado ya habían participado del operativo y los resultados permitieron detectar dificultades concretas. Cornejo recordó que, en una oportunidad, observaron que algunos estudiantes podían resolver ejercicios matemáticos, pero tenían problemas para justificar sus respuestas. La dificultad no estaba necesariamente en el procedimiento utilizado, sino en encontrar las palabras adecuadas para explicar cómo habían llegado a una conclusión.

Esa observación llevó a reforzar el uso del vocabulario específico de Matemática durante las clases. Para la directora, este es uno de los principales beneficios de contar con información externa: identificar aspectos que pueden pasar inadvertidos en el trabajo cotidiano.

Sin embargo, existe una dificultad que las autoridades escolares consideran importante. Los resultados no llegan inmediatamente después de la evaluación y, cuando finalmente se conocen, el grupo que participó ya puede encontrarse en otro año de su trayectoria educativa. Massano señaló que una devolución más cercana permitiría aprovechar mejor la información, porque cada curso tiene características propias y no necesariamente presenta las mismas fortalezas o dificultades que el anterior.

Los resultados de Aprender 2026 están previstos para el primer semestre de 2027. Además de las evaluaciones de Lengua y Matemática, el operativo incluye cuestionarios destinados a estudiantes, familias, docentes y directivos, con el propósito de reunir información sobre las condiciones en las que se desarrollan los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Nuevo calendario

Esta edición también inaugura el nuevo calendario de evaluaciones aprobado por el Consejo Federal de Educación para el período 2026-2030. El esquema alternará pruebas censales, que permiten obtener información específica de cada establecimiento, con evaluaciones muestrales, realizadas sobre una selección representativa de instituciones.

El cambio tendrá consecuencias para las escuelas. Mientras que anteriormente podían recibir informes institucionales cada dos años, con el nuevo cronograma esas devoluciones pasarán a producirse cada cuatro.

En tercer grado, después de la evaluación de esta semana, habrá una medición muestral en 2028 y una nueva censal en 2030. Para sexto grado, la próxima prueba masiva también quedó prevista para ese último año, lo que generará un intervalo de cinco años desde la evaluación realizada en 2025. En secundaria, el próximo operativo censal será en 2027.

Los informes institucionales de las pruebas censales son de acceso reservado y permiten a cada establecimiento analizar sus desempeños en relación con otras mediciones Ricardo Pristupluk

El documento aprobado por el Consejo Federal de Educación fundamenta la modificación en la necesidad de reducir la carga operativa sobre las escuelas y los equipos técnicos. También plantea que una mayor frecuencia de evaluaciones no garantiza, por sí sola, mejores resultados educativos. El desafío será, entonces, que la información obtenida pueda traducirse en decisiones concretas para mejorar la enseñanza.

“Lo que sí nos enriquece un montón es poder ver lo de nuestro grado ese año, para poder trabajar, hacer intervenciones y ver cómo seguir”, expresó Cornejo. La directora también destacó que los estudiantes de primaria suelen asumir estas instancias con responsabilidad, aun cuando saben que no recibirán una nota individual. Según su experiencia, la falta de una calificación no disminuye necesariamente el compromiso de los más chicos, una situación que considera diferente de lo que puede ocurrir en algunos cursos de secundaria.

El operativo continuará este miércoles en la ciudad de Buenos Aires y en todas las provincias, con excepción de Jujuy, donde las evaluaciones comenzaron el lunes y finalizarán este martes, debido a que mañana será una jornada no laborable por la conmemoración de la Autonomía Política provincial.

Una vez completadas las dos jornadas, los responsables de cada establecimiento deberán reunir los materiales, verificar que no falte ningún cuadernillo y cerrar las cajas para su devolución.