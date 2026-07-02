Tren Mitre, de nuevo con obras por cuatro días: el ramal Tigre estará interrumpido y los ramales Suárez y Mitre no llegarán a Retiro

El ramal Tigre del ferrocarril Mitre estará interrumpido entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio. En tanto, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con un camino limitado entre la estación Belgrano R y las terminales bonaerenses. Según el reporte oficial, las tareas a realizar son en carácter de urgencia y serán para renovar la infraestructura de vías.

La extensión del corte y las limitaciones -cuatro días- coincide con el fin de semana largo y será esencial para la instalación del primer aparato de vía, un dispositivo mecánico que le permite a los trenes cambiar de trayectoria o cruzar de vía. Por otra parte, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, se mejorará el paso a nivel Belgrano en San Isidro y se renovarán las vías en Vicente López y Núñez.

El tren Mitre estará interrumpido cuatro días por renovación de vías Foto: argentina.gob.ar

La extensión de cuatro días para las mejoras está orientado a reducir afectaciones futuras en el servicio. La readecuación de los tendidos incluye renovaciones parciales o totales de los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López; Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde en Núñez y la restauración del paso a nivel Belgrano, en la misma localidad porteña.

Durante los meses de enero, febrero y una parte de marzo de este año, la línea Mitre estuvo interrumpida por la renovación integral de la infraestructura ferroviaria. Las cifras oficiales marcan que se cambiaron 32 kilómetros de vías en el ramal, se intervino 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas.

Por la interrupción del servicio en la línea Mitre, muchos pasajeros deberán barajar otras opciones para viajar a destino Nicolás Suárez

La Emergencia Ferroviaria está enmarcada en la renovación integral que requieren los durmientes y rieles que datan de más de 40 años de antigüedad y se encuentran deteriorados. Ante esta situación, los trenes circulan a una velocidad menor a la habitual -por precaución-, alterando de esta forma el cronograma habitual con demoras y cancelaciones en el servicio.

Durante la próxima interrupción, se contempla la renovación de 40 kilómetros de vías, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel -alimentación eléctrica ferroviaria que transmite corriente continua-, intervención de 24 pasos a nivel y 22 peatonales y el recambio de cuatro paragolpes en la estación terminal de Tigre.