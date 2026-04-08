Con tecnología de “cajón de hormigón”: esta es la obra que reducirá a la mitad el tiempo en un cruce clave de la Ciudad

La construcción del nuevo paso bajo nivel de la calle García Lorca, en el barrio porteño de Caballito, avanza hacia su etapa final con la ejecución del cajón de hormigón que conformará el túnel bajo las vías del Ferrocarril Sarmiento. El proyecto busca mejorar la conectividad en una zona clave de la ciudad de Buenos Aires y reducir la congestión vehicular, el ruido y la contaminación generada por los vehículos detenidos en el cruce ferroviario.

El paso bajo a nivel cruza la línea Sarmiento de trenes (Foto: GCBA)

Menos demoras y mayor seguridad vial

Actualmente, más de 500 vehículos por hora circulaban diariamente por el antiguo cruce a nivel. Debido al paso frecuente de trenes, las barreras podían permanecer bajas durante más de 30 minutos por hora, lo que duplicaba los tiempos de viaje y generaba largas filas de autos, colectivos y camiones.

Con la puesta en funcionamiento del nuevo paso bajo nivel, se espera una circulación más fluida y segura tanto para conductores como para peatones y ciclistas. Además, se reducirá significativamente el ruido y la emisión de gases contaminantes que producen los vehículos al permanecer detenidos durante largos períodos.

La obra dará mayor fluidez a la zona (Foto: GCBA)

Cómo se construye el túnel bajo las vías

La obra se encuentra en una fase técnica clave: el empuje del cajón de hormigón que formará la estructura del túnel. Este procedimiento se realiza mediante potentes gatos hidráulicos que deslizan el cajón desde un pozo de lanzamiento hacia el sector ubicado bajo las vías.

A medida que la estructura avanza, se excava el terreno en su interior, permitiendo que el túnel se vaya formando progresivamente. El cajón funciona como un esqueleto estructural que sostiene el terreno mientras se realiza la excavación.

Esta técnica permite mantener en gran medida el servicio ferroviario en funcionamiento durante la construcción, algo fundamental tratándose de una de las líneas ferroviarias más utilizadas del área metropolitana.

Reducirá el tiempo para los conductores que quieren cruzar la barrera (Foto: GCBA)

Una obra clave para mejorar la movilidad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el avance de los trabajos y destacó la importancia de este tipo de proyectos para mejorar la movilidad urbana.

“Queremos que la gente se mueva más rápido y segura por la Ciudad. Por eso estamos haciendo otros pasos bajo nivel en la calle Irigoyen, cerca del estadio de Vélez, el de Álvarez Thomas, en Villa Urquiza, y el de la calle La Pampa, en Palermo, además de obras como la del puente Labruna, que serán un antes y después”, señaló.

Así quedará la obra una vez finalizada (Foto: GCBA)

Cómo será el nuevo paso bajo nivel

La obra en García Lorca también incluyó una etapa previa de reorganización del tránsito. Durante la primera fase se intervino el cruce de Martín de Gainza, ubicado a una cuadra, donde se habilitó el paso de vehículos mientras avanzaban los trabajos principales.

Una vez finalizado, el nuevo paso bajo nivel tendrá circulación vehicular de mano única y contará con puentes peatonales en superficie. También se construirán calles colectoras de baja velocidad para el acceso de frentistas.

El proyecto incorpora además equipamiento urbano con bancos, juegos infantiles, espacios parquizados y trabajos de paisajismo. A esto se suman nuevas luminarias, revestimientos artísticos en el interior del túnel y distintos elementos de seguridad vial.

Hay una gran expectativa por esta obra (Foto: GCBA)

Compatible con futuros proyectos ferroviarios

Desde el Gobierno porteño señalaron que la obra es compatible con cualquier proyecto futuro que pueda impulsarse a nivel nacional para el corredor del Ferrocarril Sarmiento.

Según explicaron, el paso bajo nivel no interferiría con alternativas como la construcción de un viaducto ferroviario o una obra con estructura de trinchera para el tren.

Con el avance de los trabajos estructurales, el nuevo paso bajo nivel se acerca a su finalización y promete convertirse en una solución clave para mejorar la movilidad en Caballito, uno de los barrios con mayor circulación vehicular de la ciudad de Buenos Aires.