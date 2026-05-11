Tres muertos, entre ellos un bebé, por una explosión en Santa Cruz

EL CALAFATE.- Dos hombres de 26 y 30 años y un bebé de dos meses fallecieron anoche en la tragedia ocurrida en la pequeña localidad de Perito Moreno, luego que una explosión detonara un complejo de departamentos habitado por varias familias en un hecho que enlutó a toda la provincia.

Tras evacuar a la mayoría de los habitantes de los departamentos y ante el riesgo de derrumbe que afectaba a las viviendas lindantes, recién hoy a las 11 de la mañana los bomberos y la policía provincial pudieron ingresar y rescatar entre los escombros el cuerpo de uno de los fallecidos y del bebé, que fueron trasladados a la morgue.

De este modo, a través de un comunicado emitido por el Hospital de la localidad de Perito Moreno hoy al mediodía, se confirmó que los fallecidos fueron Franco Gómez de 26 años, Jorge Valconte de 30 años y Gael Morales de dos meses de edad.

El mismo parte médico que lleva la firma del director del hospital, Héctor Tomalino, informó que anoche fueron atendidos en el centro médico trece pacientes con diferentes grados de quemaduras, politraumatismos y disnea por inhalación de monóxido de carbono.

Entre los atendidos, cuatro niños de 8, 10, 11 y 12 años fueron derivados con quemaduras AB en el 80% del cuerpo al Hospital de Caleta Olivia, a 305 km de distancia del pueblo; en tanto que una mujer de 38 años debió ser derivada al hospital de Las Heras, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo.

Ante la tragedia, el gobierno provincial decretó tres días de duelo en Santa Cruz las banderas permanecerán a media asta en todos los edificios públicos en tanto se dispuso el acompañamiento integral a las familias afectadas y a la comunidad.

Se registró un incendio en Santa Cruz

Si bien aún no se conoce la pericia oficial de la causa del incendio, los vecinos de la localidad atestiguan haber escuchado una fuerte explosión seguida del incendio que ocasionó que el complejo de departamentos tipo dúplex detonara.

Según las primeras hipótesis que se trabajan en la zona del desastre, la explosión se habría originado en un tubo de gas de 45 kilos que proveía a los departamentos, que no estaban conectados a la red domiciliaria.

Perito Moreno, una localidad ubicada sobre la ruta nacional 40, cercana a la cordillera y a casi 1000 kilómetros de la capital Río Gallegos, cuenta con cerca de 8000 habitantes y en la última década empezó a recibir flujos migratorios a partir de la actividad minera.

Imagen del complejo de departamentos antes de la explosión. Google Maps

Según detallan quienes habitan la zona, el barrio San Antonio de Padua, donde ocurrió la tragedia, es una de las zonas que empezaron a poblarse rápidamente con construcciones precarias para suplir la necesidad acuciante de viviendas.

Los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia, las ciudades más cercanas a Perito Moreno, activaron de inmediato sus protocolos de emergencia y se encuentran preparados para la atención de los pacientes derivados, con equipos médicos y áreas críticas disponibles para responder a la contingencia, informaron esta noche desde la gobernación santacruceña.

La explosión, desde una cámara de seguridad. Video de La Otra Gestión

“Todos los estamentos del Estado trabajaron desde el primer momento para asistir a las familias y resguardar la zona”, afirmó la ministra secretaria general, Soledad Boggio, quien llegó a la localidad a la una de la madrugada para coordinar y supervisar la asistencia y ayuda a los sobrevivientes.

La ministra destacó el trabajo coordinado entre todas las áreas del Estado provincial, el municipio y los equipos técnicos y explicó que las condiciones estructurales del lugar requieren evaluación permanente debido al riesgo de derrumbe.

“Las paredes han cedido considerablemente y existe peligro estructural, por eso se deben extremar las medidas de seguridad antes de continuar con cualquier intervención”, señaló en diálogo con LU 14 Radio Provincia.

Sobre el origen de lo ocurrido, la ministra afirmó que aguardarán las pericias correspondientes para determinar las causas del hecho.

Dos personas fallecieron tras una explosión e incendio en una vivienda de Santa Cruz

A través de un comunicado, el gobierno informó que a la medianoche partió el avión sanitario provincial desde Río Gallegos a Perito Moreno —localidad ubicada a casi 1000 kilómetros de la capital provincial— ante la eventual necesidad de derivar a alguno de los heridos hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, también se dio aviso a las instituciones de salud que podrían recibir a los pacientes en caso de requerirse una atención de mayor complejidad.

El gobierno de Santa Cruz activó de manera inmediata un amplio dispositivo de asistencia y contención tras la tragedia, en tanto que, a través de los equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación, trabajan en la atención de los heridos, el acompañamiento a las familias y el operativo de emergencia tras el incendio, según informaron desde la gobernación santacruceña a la medianoche.