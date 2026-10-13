Chocaron un auto y una moto en la ruta 2: murieron dos hombres

Dos hombres murieron este lunes después del mediodía en un choque entre un automóvil y una moto sobre la ruta 2, a la altura del kilómetro 42, en el municipio de La Plata. Las víctimas fatales fueron el conductor de un Fiat Cronos, identificado como Gustavo Alberto Giordani, un policía federal retirado, y el motociclista que circulaba en una Kawasaki Ninja, cuya identidad aún no había sido informada.

El violento siniestro ocurrió sobre la mano que conduce hacia la ciudad de Buenos Aires. Según la información preliminar a la que accedieron los medios locales, suministrada por el Departamento Vial de Samborombón, Giordani habría intentado cruzar la ruta para retomar en la dirección hacia el centro porteño cuando la moto impactó contra el lateral izquierdo del automóvil, del lado del conductor. Ambos murieron en el lugar como consecuencia de la colisión.

Violento accidente en la ruta 2: un policía de la Federal retirado y un motociclista murieron. captura de redes

Tras un llamado al 911, se desplegó un operativo de emergencia en el que intervinieron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de El Peligro y personal de Aubasa. La mecánica del accidente y las circunstancias en las que se produjo son materia de investigación.

“Lamentablemente, esperamos 30 minutos la primera ambulancia de Melchor Romero, ya que había mucho tráfico mano a la ciudad de Buenos Aires y, a pesar de salir inmediatamente al recibir el pedido, el tráfico demoró mucho su llegada”, explicó la jefa de Bomberos Voluntarios de El Peligro, Nadia López Fariña, según indicó el medio local 0221.

Accidentes fatales en la ruta 2

Poco más de una semana atrás, un fuerte choque a la altura del kilómetro 176 de la ruta 2, localidad bonaerense de Castelli, entre un auto, una camioneta y un camión dejó como saldo la muerte de un joven de 29 años que conducía un Volkswagen Voyage.

Un siniestro de características similares tuvo lugar tres días antes en la misma autovía, cuando un auto que viajaba en dirección a la ciudad de Buenos Aires chocó contra el acoplado de un camión Volkswagen que estaba estacionado en la banquina. La víctima fatal era el acompañante del rodado que impactó contra el otro vehículo.

Una seguidilla de accidentes fatales en la ruta 2. El Día

A fines de septiembre, dos hombres murieron y otros dos resultaron heridos al volcar la camioneta en la que viajaban por la ruta 2, en jurisdicción del municipio de Chascomús.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 125, cuando regresaban a La Plata después de realizar una inspección de obra en Mar del Plata. Los cuatro se trasladaban en una Ford Ranger en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que salió de la calzada y volcó en el cantero central de la autovía.