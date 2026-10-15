Turismo en la Argentina: los puntos fuertes y las principales quejas de los viajeros extranjeros

Las opiniones de miles de viajeros de distintas partes del mundo sugieren que los precios elevados de la gastronomía y el alojamiento pueden restarle atractivo a la Argentina como destino turístico internacional. Así lo señala un relevamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que analizó 1,25 millones de publicaciones en inglés de foros de viajes de la plataforma TripAdvisor sobre cinco países.

En comparación con destinos de la región como Brasil, Perú, México y Costa Rica, la Argentina concentra una mayor proporción de menciones a experiencias negativas. Las principales diferencias se registraron en hospedaje (0,14 puntos), gastronomía (0,12) y transporte (0,21).

Costa Rica se posicionó como una referencia regional en materia de precios accesibles. En la categoría “comer barato”, el país obtuvo un puntaje de 0,31, frente al 0,12 de la Argentina.

Por otro lado, la Argentina registró un puntaje aceptable en la categoría “vale la pena visitar”. Sin embargo, las principales diferencias negativas se concentraron en los servicios, con una mayor frecuencia de referencias a experiencias desfavorables en hospedaje, gastronomía y transporte.

Los servicios fueron mal evaluados en el ranking

Según el relevamiento de investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), la Argentina fue el país con mayor percepción de costos elevados entre los cinco destinos analizados. Con un puntaje de 0,16, quedó por encima de Brasil (0,15) y seis centésimas por encima de Costa Rica (0,10), que registró el valor más bajo en esta categoría.

En relación con la categoría “saturación”, la Argentina se ubicó en un nivel intermedio, con 0,23 puntos. Brasil encabezó las menciones a lugares congestionados, con 0,27, mientras que Costa Rica volvió a mostrar el registro más bajo, con 0,21. La Argentina obtuvo un resultado favorable en la categoría “buen mantenimiento”, con 0,33 puntos: superó a Brasil y México (0,30 en ambos casos) y quedó cerca de Costa Rica y Perú (0,35).

Gastronomía y transporte, factores negativos

Si bien la gastronomía argentina atraviesa un muy buen momento, con aperturas novedosas y reconocimientos internacionales, los precios elevados pueden representar un obstáculo para atraer turistas extranjeros, especialmente al compararlos con los de otros destinos de la región.

Según el relevamiento, los visitantes extranjeros no suelen asociar a la Argentina con la posibilidad de comer a precios accesibles. El indicador “comer barato” alcanzó apenas 0,12 puntos, frente a 0,31 en Costa Rica, 0,26 en Perú, 0,20 en México y 0,18 en Brasil.

La evaluación de la calidad de la comida tampoco resultó favorable en la comparación. La categoría “comida deliciosa” obtuvo 0,44 puntos y “experiencia positiva”, 0,52: ambos fueron los registros más bajos entre los cinco países. En tanto, “experiencia negativa” alcanzó 0,12, el valor más alto del grupo.

En la categoría “comida deliciosa”, la diferencia con Perú, que obtuvo 0,57 puntos, fue de 13 centésimas. En cambio, las menciones a la higiene (0,04) y al servicio lento (0,08) se mantuvieron en niveles bajos y relativamente similares en los cinco países. Así, las críticas vinculadas con la gastronomía estuvieron más asociadas a los precios que al funcionamiento del servicio.

La Argentina no logró superar a los países de la región en casi ninguna variable

El transporte también recibió una evaluación desfavorable en la Argentina. El indicador “viaje seguro”, que contempla las condiciones viales, geográficas y climáticas de los desplazamientos, alcanzó 0,50 puntos, el valor más bajo de los cinco países. Quedó 15 centésimas por debajo de Costa Rica (0,65), mientras que Perú (0,60) y Brasil (0,57) también obtuvieron puntajes superiores.

A su vez, la Argentina registró el nivel más bajo de menciones a “transporte saturado”, con 0,17 puntos, entre los países analizados. El indicador de “conexión eficiente” fue de 0,36, en línea con los valores regionales. En cuanto a las tarifas de transporte percibidas como costosas, el país quedó segundo, con 0,25 puntos, detrás de México, que obtuvo 0,28.

En hospedaje, la Argentina también quedó por debajo de los otros cuatro países. Una de las diferencias más marcadas se registró en “ubicación excelente”, con 0,47 puntos, frente a un promedio regional de 0,53. En “limpieza y orden”, el puntaje fue de 0,11, por debajo de Perú (0,16) y Costa Rica (0,13).

En la categoría “personal amable”, la Argentina igualó el promedio regional, con 0,16 puntos, y superó a Brasil (0,14) y México (0,13). Por último, en las menciones a “entorno ruidoso” y contaminación sonora, el país igualó a México, con 0,10 puntos, por encima del promedio regional, de 0,09.

Para realizar el análisis, los especialistas tuvieron en cuenta 336.944 publicaciones sobre la Argentina, 157.780 sobre Brasil, 161.371 sobre Costa Rica, 431.963 sobre México y 159.852 sobre Perú.