El Gran Meliá Iguazú fue elegido por cuarta vez como el mejor hotel de la Argentina
El complejo es el único con acceso directo a los circuitos de las Cataratas; una de sus habitaciones también ganó como la suite más destacada del país
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El Gran Meliá Iguazú fue elegido mejor hotel de la Argentina por cuarta vez en los World Travel Awards, premios internacionales que reconocen la excelencia en la industria de los viajes, el turismo y la hospitalidad desde 1993.
El hotel es el único establecimiento ubicado dentro del Parque Nacional Iguazú, en Misiones, con acceso directo a los circuitos de las Cataratas. Su ubicación ofrece vistas directas a la Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos del parque.
Además, la Royal Suite del establecimiento fue distinguida por tercera vez como la mejor suite de la Argentina. La unidad tiene 344 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En el nivel superior cuenta con una master suite y otra habitación con baño privado, mientras que la planta inferior dispone de un salón y una terraza con piscina privada y vista a las Cataratas. Fue ideada por la argentina Jenny Bazán, interiorista especialista en hotelería de marcas de lujo, que se dedica desde hace 25 años a crear experiencias a través de diseños exclusivos.
Lanzados en 1993 y considerados entre los premios más prestigiosos de la industria turística y hotelera mundial, los World Travel Awards distinguen a empresas y destinos por la calidad de sus servicios en los principales sectores de los viajes, el turismo y la hospitalidad.
“Recibir nuevamente estos dos reconocimientos es un enorme orgullo y, sobre todo, un reconocimiento al compromiso, la dedicación y la pasión de todo nuestro equipo”, afirmó al respecto Ana Goti, directora del Gran Meliá Iguazú.
El complejo cuenta con 183 habitaciones y suites, con vistas a la vegetación de la selva misionera o a los grandes saltos de agua. Su oferta gastronómica incluye el restaurante Merkado, que renovó su carta con productos locales, y el Alter Rooftop Bar.
Entre sus servicios también se destacan una piscina infinita de 50 metros y el Yasi Spa, que ofrece tratamientos con yerba mate, un producto emblemático de la región. Además, dispone de la categoría RedLevel, con espacios y servicios de atención diferenciados.
“Trabajamos cada día para ofrecer una experiencia excepcional, profundamente conectada con la naturaleza y con la identidad del destino”, agregó Goti sobre el objetivo de sus servicios de hospitalidad.
Según informó la operadora Meliá Hotels International, otros establecimientos y marcas de la compañía también recibieron distinciones en la misma edición de los premios. Meliá Hotels & Resorts fue elegida marca líder en América del Sur, mientras que el Meliá Recoleta Plaza, ubicado sobre la calle Posadas, entre las avenidas Callao y Ayacucho, obtuvo el reconocimiento al mejor hotel boutique de la Argentina.
La firma matriz —fundada en 1956 en Palma de Mallorca— gestiona un catálogo de más de 400 hoteles abiertos o en proceso de incorporación bajo nueve marcas comerciales distintas.
Por su parte, la marca específica Gran Meliá Hotels & Resorts cuenta con 18 propiedades en funcionamiento en distintos puntos del mundo y contempla nuevas aperturas proyectadas en destinos como Dubái, Albania y Ushuaia entre 2027 y 2028.
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