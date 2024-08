Un argentino volvía de Francia con su perro, la aerolínea lo perdió y se desconoce su paradero

Escuchar

Ramón Alberto Piriz volvía a Argentina desde Londres junto a Sombra, un galgo de cuatro años cuyo dueño es su amigo Cruz Novillo, en un vuelo con escala en París, Francia. Aún así, lo que parecía un viaje tranquilo se convirtió en una pesadilla : Air France, aerolínea con la que viajaba, le comunicó que los precintos del perro se rompieron y que Sombra se escapó en el aeropuerto Charles de Gaulle. Desde entonces, Novillo desconoce su paradero denuncia que la aerolínea se rehúsa a mostrarle las grabaciones de las cámaras de seguridad y la transportadora en la que viajaba.

El pasado jueves Piriz se subió al vuelo AF131 en Heathrow, Londres, y, debido a que Sombra excedía el peso permitido en cabina, el animal viajó en la bodega de carga. Del traslado se encargaba la agencia Travel Vet. Cuando el amigo de Novillo llegó a París, se enteró de la terrible noticia. “Ayer desapareció mi perro Sombra bajo la responsabilidad de Air France en el aeropuerto Charles de Gaulle. Ya pasaron más de 24 horas y se rehúsan a mostrarme la transportadora en la que viajaba y las cámaras de seguridad”, reclamó Novillo en sus redes sociales.

Sombra, el galgo de cuatro años perdido en París. Foto: Instagram

Desde entonces, el dueño de Sombra creó una petición en Change.org y su publicación se viralizó en Instagram, donde alentó a otros usuarios a que comenten los posteos de Air France pidiendo por el animal. Y eso fue lo que ocurrió. Al ingresar a las últimas publicaciones de la aerolínea, se ven cientos de comentarios, todos bajo la misma pregunta: ¿Dónde está Sombra? .

Los comentarios pidiendo por la aparición de Sombra en la cuenta de Air France. Foto: captura

Aún así, la respuesta de la empresa no fue satisfactoria. La revista Oh My Dog compartió el caso en Instagram con capturas enviadas por Novillo de los chats con Air France. Allí, se ve el número de vuelo, la autorización de la aerolínea para que Sombra viaje en avión tras controles veterinarios y varias conversaciones por mail en inglés.

“Lamentamos enormemente la situación que estás pasando. Desafortunadamente no podemos ayudarte. El personal del aeropuerto de CDG [Charles de Gaulle] es el encargado de asistirte. Te recomendamos que el pasajero se contacte con ellos”, escribieron. En otro mail, le aseguran que la aerolínea está en contacto con el personal y que transfirieron su caso al área correspondiente, la cual está buscando a su perro. “No hay palabras para expresar cuánto lo sentimos. Nuestro equipo está haciendo todo lo posible para entregarte a tu perro sano y salvo. Una vez que se solucione la situación, te ayudaremos a reprogramar tu vuelo sin costos extras”, agregaron.

La publicación de Novillo fue compartida por Fly Together, una plataforma que pelea para que los perros puedan viajar en cabina y reciban buenos tratos en los aeropuertos. Esta plataforma también reclamó a Air France en febrero de este año por el caso de Owen y Xiaohei, dos caniches que fallecieron en un vuelo de París a Shangai. Fly Together consideró que “no proporcionó ni oxígeno ni condiciones adecuadas a los perros en la bodega de carga”, aunque no hay pruebas al respecto.

LA NACION