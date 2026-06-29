Un arquero argentino volvió al país tras los terremotos en Venezuela: “Se movía un montón”

El arquero argentino Lautaro Morales, de pasado en Lanús y actual jugador de Universidad Central de Venezuela, contó que se encontraba con su familia en Caracas cuando se registraron los terremotos y que volvió al país tras el dramático episodio. El testimonio del jugador se conoció un día después de que fueran hallados sin vida la esposa y los dos hijos de otro futbolista argentino, Lucas Trejo, luego de permanecer desaparecidos tras el mismo fenómeno natural.

Morales contó que el terremoto lo sorprendió mientras descansaba con uno de sus hijos y señaló que el departamento en el que estaba “se movió todo”. “Estaba durmiendo la siesta con el nene más chiquito. Me había levantado hacía 10 minutos. Mi señora estaba en el comedor con mi otro nene”, relató en una entrevista con Radio La Red.

Morales contó que después de los terremotos y algo que le dijo uno de sus hijos decidió volver a la Argentina Conmebol.com

“Sentí que me empezó a temblar toda la cama. Lo que hice fue agarrar a mi nene, mi señora también entró a la pieza con el más grande y nos tapamos para cubrirlos. Dije: ‘Que sea lo que Dios quiera’”, recordó.

El arquero detalló que la noche siguiente al terremoto ya no quiso permanecer en su departamento y que, por ese motivo, junto a su familia se trasladó a la casa del también futbolista argentino Francisco Solé, compañero suyo en Universidad Central de Venezuela, donde pernoctaron.

El pasado miércoles Venezuela fue impactado por dos terremotos (Foto: Mauricio VALENZUELA / AFP) MAURICIO VALENZUELA - AFP

La decisión de regresar a la Argentina terminó de definirse tras lo que le dijo unos de sus hijos. “Me dijo que le dolía el pecho y el corazón”, relató. Según contó, ese momento lo convenció de que debía sacar a su familia de Venezuela.

Actualmente ya se encuentra en la Argentina, aunque contó que la salida de Caracas también fue compleja. “Fue una locura, era un caos el aeropuerto. Veíamos cómo llegaba la gente para ayudar a Venezuela y gente desesperada para salir”, afirmó.

Como consecuencia de los terremotos, se registraron derrumbes de edificios (Xinhua/Str) [e]STR - XinHua

Morales nació en Quilmes hace 26 años e integra el plantel de Universidad Central de Venezuela, club de la máxima categoría del fútbol venezolano. En la Argentina vistió las camisetas de Lanús, Newell’s y Talleres de Córdoba antes de continuar su carrera en el exterior.

Por otra parte, el testimonio de Morales se conoció un día después de que fuera confirmada la muerte de la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quienes eran buscados desde el derrumbe de un edificio en la zona de Playa Grande, en Caracas.

La familia de otro futbolista argentino, Lucas Trejo, fue hallada muerta en Venezuela tras los terremotos

Tras los terremotos, Trejo había utilizado sus redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa. “No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí”, había escrito el defensor cordobés, que al momento del desastre se encontraba concentrado con Marítimo de La Guaira en Caracas para disputar un partido por la Copa Venezuela.

La primera confirmación sobre el hallazgo fue realizada por Edson Tortolero, futbolista que había participado de las tareas de búsqueda, a través de una historia de Instagram. Luego, Deportivo La Guaira difundió un comunicado en el que expresó sus condolencias a Trejo e informó el fallecimiento de Maranella y de los dos menores.