Un auto chocó de frente contra un camión en la ruta 3: murieron dos hermanos

Este domingo por la noche murieron dos hermanos de 30 y 28 años luego de que el auto en el que se movían chocara de frente contra un camión sobre la ruta 3, en la provincia de Chubut. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1710, en la localidad de Garayalde; las víctimas regresaban a Trelew luego de presenciar un torneo de fútbol infantil en el que había participado el hijo de uno de ellos. Producto del fuerte impacto, también hay una mujer de 22 años que resultó gravemente herida.

La familia iba a bordo de un Volkswagen Gol que volvía desde Comodoro Rivadavia con destino a su ciudad natal. Según reconstrucciones de la policía local consignadas en el diario El Chubut, un camión que circulaba en sentido contrario —hacia el sur— habría cambiado de carril de forma brusca y el conductor de otro camión que avanzaba por delante del vehículo en el que iban las víctimas realizó una maniobra hacia la banquina para evitar la colisión.

El choque ocurrió a la altura de la localidad de Garayalde

De esta forma, el auto quedó de frente contra el primer camión que había tomado el carril contrario. “El camión impacta de forma frontal y de lleno contra el vehículo de menor porte y lamentablemente, ahí, prácticamente en el acto, pierden la vida los dos jóvenes”, explicó Cristian Mulero, jefe de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, en diálogo con ADN Sur.

Mientras que los dos hermanos murieron en el lugar, la joven que iba con ellos fue rescatada del interior del vehículo, asistida en el lugar, trasladada de urgencia y quedó internada en terapia intensiva. El conductor de uno de los camiones, por su parte, también necesitó atención médica por politraumatismos en la cabeza y fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El Volkswagen Gol sufrió graves daños por el impacto y quedó destruido, mientras que el camión presentó algunas abolladuras en los laterales. Por otro lado, el camión que logró evadir el impacto terminó al costado de la calzada y con daños menores.

Uno de los camiones que quedó involucrado en el choque

La investigación quedó ahora orientada a establecer las circunstancias por las que se produjo el choque y determinar qué provocó la maniobra del camión que circulaba hacia Comodoro Rivadavia.

Mensaje del club

Una de las víctimas fatales era el padre del menor al que habían ido a alentar durante el fin de semana por un partido del equipo Racing Club de Trelew.

Desde la institución deportiva publicaron un mensaje de despedida por el fallecimiento de los dos hermanos. “Desde Racing Club de Trelew queremos acompañar con profundo dolor a Uriel López Díaz, jugador de nuestra institución, y a toda su familia en este difícil momento. Expresamos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de su papá y hacemos llegar nuestro abrazo y toda nuestra fuerza a Uriel y a sus seres queridos”, escribieron en una publicación de su cuenta de Instagram.

El mensaje del club Instagram

Y añadieron: “Como club, queremos estar cerca y acompañar a nuestra familia racinguista ante este momento de profundo dolor. Uriel, no estás solo. Estamos con vos y con toda tu familia”.